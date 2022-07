Il Trono di Spade è una serie televisiva targata HBO che ha portato prepotentemente alla ribalta lo spietato mondo fantasy creato da George Raymond Richard Martin, meglio conosciuto come George R. R. Martin (una sorta di piccolo omaggio a un altro autore conosciuto con le iniziali del suo nome, J. R. R. Tolkien), nelle sue Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Conosciuto anche con il titolo originale inglese Game of Thrones, Il Trono di Spade ha ottenuto un successo smisurato e un crescente interesse trasversale sia nel pubblico che nella critica, e tutto questo perdura ancora oggi, a distanza di quasi 3 anni dalla fine della serie. Questo enorme successo ha premiato una serie televisiva che ha diversi punti di forza, come le doti attoriali dei protagonisti, una trama ricca e complessa, bellissime ambientazioni e una grande cura per la resa finale generale.

Tuttavia, Il Trono di Spade è stato anche aspramente criticato per altri aspetti, in particolare per alcune scelte narrative che si discostano da quelle della saga di romanzi e che, in generale, si sono rivelate infelici, soprattutto per quanto riguarda la stagione finale; un altro aspetto che ha subìto delle critiche è quello visivo, poiché la serie non lesina sui particolari più cruenti e violenti, indugiando anche spesso su scene di sesso piuttosto esplicite.

Per darvi un’idea della portata de Il Trono di Spade, pensate che si è aggiudicata ben 59 Premi Emmy su 160 nomination, un numero di riconoscimenti talmente elevato da rendere la serie la più premiata in assoluto dall’Academy of Television Arts & Sciences. Come se non bastasse, Il Trono di Spade detiene ben 9 record del mondo, fra cui Programma televisivo più piratato! Ma come nasce questo straordinario mondo immaginario?

La guida completa a Il Trono di Spade, dall’epopea fantasy di George R. R. Martin

Da Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco a Il Trono di Spade

Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (in lingua originale inglese A Song of Ice and Fire) è il titolo della saga fantasy scritta da George R. R. Martin, la cui storia ebbe inizio nel 1991. Inizialmente doveva essere una trilogia, ma le vicende narrate, sempre più fitte e ricche di nuovi personaggi e di nuovi elementi, hanno spinto Martin a rivedere questo suo piano iniziale, poiché 3 libri sarebbero stati troppo pochi per portare a termine ogni singola vicenda. Da qui, l’esigenza di fare delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco una saga composta da un totale di 7 libri. Al momento, ne sono stati pubblicati 5, e il sesto è in fase di scrittura.

A tal proposito, sottolineiamo che, dopo i titoli dei romanzi in inglese, troverete, oltre ai titoli delle ultime edizioni dei libri, anche quelli usati per le edizioni precedenti. In particolare, Mondadori, nella prima edizione in italiano della saga, ha suddiviso ogni volume in diversi tomi, per poi riunirli nell’edizione seguente targata Urania (fatta eccezione per un unico libro, il terzo, A storm of swords, diviso in due parti). La più recente edizione Mondadori, del 2019, è invece composta da 5 libri, come nella saga originale. La saga completa al 2022 è dunque composta dai seguenti romanzi.

A Game of Thrones (1996)

Titolo nuova edizione: Un gioco di troni (2019)

Titoli dei tomi nella prima edizione Mondadori: Il trono di spade (1999), Il grande inverno (2000)

Titolo edizione Urania: Il gioco del trono (2007)

A Clash of Kings (1999)

Titolo nuova edizione: Uno scontro di re (2019)

Titoli dei tomi nella prima edizione Mondadori: Il regno dei lupi (2001), La regina dei draghi (2001)

Titolo edizione Urania: Lo scontro dei re (2008)

A Storm of Swords (2000)

Titolo nuova edizione: Una tempesta di spade (2019)

Titoli dei tomi nella prima edizione Mondadori: Tempesta di spade (2002), I fiumi della guerra (2002), Il portale delle tenebre (2003)

Titolo edizione Urania: Tempesta di spade – Parte prima (2009), Tempesta di spade – Parte seconda (2009)

A Feast for Crows (2005)

Titolo nuova edizione: Un banchetto per i corvi (2019)

Titoli dei tomi nella prima edizione Mondadori: Il dominio della regina (2006), L’ombra della profezia (2007)

Titolo edizione Urania: Il banchetto dei corvi (2010)

A Dance with Dragons (2011)

Titolo nuova edizione: Una danza con i draghi (2019)

Titoli dei tomi nella prima edizione Mondadori: I guerrieri del ghiaccio (2011), I fuochi di Valyria (2012), La danza dei draghi (2012)

Titolo edizione Urania: –

Inoltre, conosciamo già i titoli degli ultimi due romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ovvero The Winds of Winter e A Dream of Spring.

Da quante stagioni è composta la serie TV?

La serie televisiva basata sulle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è stata intitolata come il primo libro della saga senza l’articolo “A” davanti, Game of Thrones, in italiano Il Trono di Spade. La serie è distribuita da HBO ed è stata realizzata dagli sceneggiatori David Benioff (Troy, X-Men le origini – Wolverine) e D. B. Weiss (Metal Lords). Il Trono di Spade è composto da 8 stagioni per un totale di 73 episodi dalla durata variabile dai 49 agli 81 minuti ognuno; la prima puntata è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 17 aprile 2011 (11 novembre 2011 in Italia), mentre l’ultima è andata in onda negli U.S.A. il 19 maggio 2019 (27 maggio 2019 in Italia).

Se siete curiosi di scoprire su quale libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si basa ognuna delle stagioni del Trono di Spade, eccovi accontentati! Qui di seguito trovate, per ogni stagione, l’anno di uscita negli U.S.A., il numero di episodi e, infine, il titolo del romanzo su cui si basa, prima in inglese e poi, ove possibile, in italiano (per comodità abbiamo usato solo il titolo italiano dell’edizione più recente).

Stagione 1 (2011, 10 episodi): A Game of Thrones (Un gioco di troni);

(2011, 10 episodi): A Game of Thrones (Un gioco di troni); Stagione 2 (2012, 10 episodi): A Clash of Kings (Uno scontro di re):

(2012, 10 episodi): A Clash of Kings (Uno scontro di re): Stagione 3 (2013, 10 episodi): A Storm of Swords (Una tempesta di spade);

(2013, 10 episodi): A Storm of Swords (Una tempesta di spade); Stagione 4 (2014, 10 episodi): A Storm of Swords (Una tempesta di spade);

(2014, 10 episodi): A Storm of Swords (Una tempesta di spade); Stagione 5 (2015, 10 episodi): A Feast for Crows (Un banchetto per i corvi), A Dance with Dragons (Una danza con i draghi) e contenuti originali;

(2015, 10 episodi): A Feast for Crows (Un banchetto per i corvi), A Dance with Dragons (Una danza con i draghi) e contenuti originali; Stagione 6 (2016, 10 episodi): schema di base di The Winds of Winter e contenuti originali;

(2016, 10 episodi): schema di base di The Winds of Winter e contenuti originali; Stagione 7 (2017, 7 episodi): schema di base di A Dream of Spring e contenuti originali;

(2017, 7 episodi): schema di base di A Dream of Spring e contenuti originali; Stagione 8 (2019, 6 episodi): schema di base di A Dream of Spring e contenuti originali.

Il mondo fantasy de Il Trono di Spade

Il mondo immaginario in cui è ambientato Il Trono di Spade è suddiviso in diversi continenti, ma quelli che vengono esplorati maggiormente sono due: quello occidentale, Westeros, e quello orientale, più grande, Essos. Per una consultazione più agevole, abbiamo scelto di analizzare i luoghi de Il Trono di Spade partendo proprio dai continenti a cui appartengono. Qui di seguito, vi mostriamo la mappa del mondo conosciuto, seguita da una che mostra, anche se in parte, i continenti di cui conosciamo meno dettagli e che non sono ancora stati ben esplorati nella saga di Martin.

Westeros

Qui hanno luogo quasi tutte le vicende del Trono di Spade. Westeros era inizialmente diviso in Sette Regni, unificati poi da un re, che viveva in quella che è ancora oggi la capitale: Approdo del Re. Questo continente è ora suddiviso in Sud e Nord, separati dalla cosiddetta “incollatura”. All’Estremo Nord, poi, una mastodontica Barriera di ghiaccio separa Westeros dalle pericolosissime Terre dell’Eterno Inverno.

Le Terre dell’Eterno Inverno

Situate all’estremo nord di Westeros, Le Terre dell’Eterno Inverno sono territori in gran parte inesplorati e abitati da creature come giganti, meta-lupi ed Estranei, esseri antichissimi un tempo umani ritenuti leggendari da coloro che vivono a sud della barriera. Nelle Terre dell’Eterno Inverno, ad esempio nell’insediamento di Aspra Dimora, vivono però anche alcuni gruppi di esseri umani che si definiscono Popolo Libero, ma che sono chiamati Bruti da chi vive a sud della Barriera.

La Barriera

Alta fra i 250 e i 280 metri e lunga 480 chilometri, la Barriera è un mastodontico muro di ghiaccio che venne costruito al confine estremo dei Sette Regni per separare i regni degli esseri umani dai territori abitati da Bruti ed Estranei. A vegliare sulla Barriera, per impedire che venga danneggiata e per evitare che creature provenienti dall’esterno si insinuino nei regni degli umani, ci sono da millenni i Guardiani della Notte, che risiedono in 3 dei loro 19 castelli sparsi sulla Barriera. La fortezza principale dei Guardiani della Notte è il Castello Nero, nei pressi del quale sorge l’insediamento noto come Città della Talpa, che per gran parte si sviluppa sotto terra.

Il Nord

Si trova tra l’Incollatura e la Barriera, ed è governato dagli Stark e ha un clima particolarmente rigido. La capitale è Grande Inverno, ma, più che di una città, si tratta di una serie di insediamenti sorti intorno alla fortezza della casata degli Stark. La città più importante del Nord è però Porto Bianco, dove risiede Casa Manderly; poiché è vicina al confine con il Sud, la città mostra influenze sia del Nord che del Sud. Moat Cailin è una delle fortezze più grandi del Nord, anche se ormai in rovina.

Karhold è la sede di Casa Karstark, mentre a Forte Terrore vive la sinistra Casa Bolton, in perenne rivalità con Casa Stark. Casa Mormont risiede sull’Isola dell’Orso, mentre la sede di Casa Umber è Ultimo Focolare, che si chiama così perché è il castello più a nord di Westeros (se si escludono i castelli dei Guardiani della Notte).

Le Terre della Corona

Durante la Guerra di Conquista furono unificate da Aegon Targaryen che, da lì, puntava a unire tutto il continente. Nella Fortezza Rossa, che si trova sul colle di Aegon il Conquistatore, nella capitale (ci sono tre colline in tutto all’interno della capitale), Approdo del Re, risiede ancora il monarca, che governa direttamente queste terre. La capitale ha il porto più grande di Westeros ed è cinta da mura su cui si aprono sette porte. Ai piedi della collina di Visenya, nel “Fondo delle Pulci“, vive la parte più povera della società, mentre l’alta società vive ai piedi del colle di Rhaenys (Visenya e Rhaenys erano le sorelle di Aegon).

Fra gli altri luoghi di interesse di Approdo del Re ci sono la Fossa dei Draghi, una cupola crollata situata sul colle di Rhaenys in cui vivevano i draghi della famiglia Targaryen, e, sulla collina di Visenya, il Grande Tempio di Baelor, il luogo sacro più importante della capitale.

Nelle Terre della Corona c’è anche l’isola di Roccia del Drago, il cui castello assomiglia per l’appunto a un drago. Qui risiedevano inizialmente i Targaryen. Quando divenne re Robert Baratheon, questi donò l’isola a suo fratello Stanis.

Le Terre dei Fiumi

Collegano l’Incollatura alla parte più a sud di Westeros e sono la sede di Casa Tully, che vive nella capitale, Delta delle Acque. Grazie ai fiumi qui presenti la terra è molto fertile, ma non ci sono grandi città. Nella parte più a nord delle Terre dei Fiumi troviamo le Torri Gemelle, note anche come il Guado, residenza di Casa Frey: consta di due castelli identici fra loro posti uno di fronte all’altro e collegati da un grande ponte. Harrenhal, il castello più grande dei Sette Regni, è abitato da Casa Baelish, ma si è guadagnato una tetra reputazione per via degli sfortunati eventi che si sono abbattuti su chiunque ci abbia vissuto.

Le Terre dell’Ovest

Grazie alle tantissime miniere di metalli preziosi, le Terre dell’Ovest sono fra le regioni più ricche di tutto Westeros, in cui troviamo una delle città più grandi con uno dei porti più importanti del regno, Lannisport, situata ai piedi di Castel Granito, capoluogo e fortezza in cui risiede Casa Lannister; grazie alle sue difese naturali il castello (il secondo come dimensione dopo quello di Harrenhal) non è mai caduto e, per questo, è considerato inespugnabile.

Le Isole di Ferro

Sono un arcipelago a occidente di Westeros composto da 7 isole principali, più altre più piccole. Qui vivono gli Uomini di Ferro, discendenti dei Primi Uomini e degli Andali, popolazioni molto antiche; per questa ragione, hanno usi, costumi e anche una religione molto diversi da quelli di altri popoli. Gli Uomini di Ferro razziavano le coste occidentali e, un tempo, pianificarono anche di conquistare tutto il continente. Sull’isola di Pyke sorge il castello omonimo, in cui risiede Casa Greyjoy.

Le Terre della Tempesta

Questi territori a sud est di Westeros hanno come capoluogo Capo Tempesta, residenza di Casa Baratheon; è una delle fortezze più imponenti del continente, che può reggere un assedio per molti mesi o addirittura anni. Qui ci sono anche il castello in rovina di Sala d’Estate, usato come residenza estiva dai Targaryen fino a quando venne distrutto da un incendio, e l’isola di Tarth, conosciuta anche come Isola di Zaffiro per la limpidezza delle sue acque, dominata da Casa Tarth, che risiede nel castello di Evenfall Hall.

Valle di Arryn

La Valle di Arryn, o semplicemente la Valle, è una zona a est di Westeros caratterizzata da grandi catene montuose in cui troviamo la Valle di Arryn, la cui fortezza e città principale è Nido dell’Aquila, posto in cima a una montagna (ragion per cui è considerato inespugnabile) e dominato da Casa Arryn. Visto che gli inverni, particolarmente rigidi, impediscono di attraversare le montagne, e causa dei conflitti fra i Clan delle Montagne e i nobili, che rendono molto pericoloso viaggiare, questa regione è piuttosto isolata dalle altre.

Nella Vale ci sono anche Città del Gabbiano, il porto più importante e la città più grande della zona, governato da Casa Grafton e in cui vive anche una branca cadetta della Casa Arryn, e le Montagne della Luna, dominate da Casa Arryn, ma la cui autorità è messa in discussione dai barbari che vivono in quei territori.

L’Altopiano

A sud ovest del continente si trova l’Altopiano, la zona che dispone dei campi più fertili di tutto Westeros, e per questo è densamente abitata da persone che vivono nei numerosi villaggi e città disseminati su questo territorio. Un tempo, la capitale Alto Giardino era dominata da Casa Gardener, che fu sconfitta ed estinta da Aegon il Conquistatore. Durante questi scontri, un attendente dei Gardener, Harlen Tyrell, fece in modo che Aegon prendesse il castello, guadagnandosi, così, la fiducia del Conquistatore, che gli consegnò Alto Giardino e il controllo politico dell’intero Altopiano; questa situazione politica resta immutata, per cui, ancora oggi, Alto Giardino è la sede di Casa Tyrell. Tuttavia, le famiglie che discendono dai Gardener non hanno dimenticato come i Tyrell abbiano assunto il controllo dei territori un tempo appartenenti ai loro antenati e, per questo, puntano a riconquistare Alto Giardino e l’Altopiano.

Nell’Altopiano troviamo anche Vecchia Città che, come suggerisce il nome, è la città più antica (fu fondata dai Primi Uomini), nonché una delle più grandi del continente. Casa Hightower risiede in un maestoso faro, la fortezza di Alta Torre; la città è inoltre sede del Tempio Stellato, il più importante per il Culto dei Sette Dei (fino alla costruzione del Tempio di Baelor, ad Approdo del Re) e dell’Ordine dei Maestri (che include figure come dottori, scienziati e consiglieri).

Sull’isola di Arbor si trova la città omonima, dominata da Casa Redwyne, che dispone della flotta più imponente di Westeros; la città è inoltre fra le più floride e ricche del continente, grazie alle esportazioni del pregiato vino prodotto in questi territori.

Arbor si trova sull’omonima isola ed è una delle più ricche città dei Sette Regni, la sua ricchezza è dovuta al famoso vino dorato esportato in tutto il mondo. Vi regnano i Redwyne, la cui flotta è la più grande dei Sette Regni.

Il Principato di Dorne

Si trova nella parte più a sud di Westeros e ha come capoluogo Lancia del Sole, nota anche come “città-ombra”sede di Casa Martell e protetta da tre cinte di mura concentriche; anche se è la città più grande di questa zona, è poco più che un paese, se paragonata alle dimensione delle città di altri regni di Westeros.

Il Principato di Dorne è in prevalenza desertico e arido, il che spiega come mai sia la zona meno densamente abitata del continente. I Dorniani sono diversi dalle altre popolazioni occidentali sia per tradizioni che per etnia, poiché discendono da un’altra antica popolazione, i Rhoynar, che migrarono qui da Essos. Fanno parte del Principato anche Yronwood, sede della Casa Yronwood, nel nord di Dorne, e il castello di Stelle al Tramonto, situato su un’isola, dove risiede Casa Dayne.

Essos

Nonostante sia più esteso di Westeros, Essos non ha un ruolo particolarmente importante nei romanzi, poiché qui sono ambientati gli eventi che riguardano Daenerys Targaryen (di cui vi parleremo in seguito) e poco altro. Gli abitanti di Westeros chiamano Essos in diversi modi, come “il continente orientale” o “al di là del mare stretto”.

Le città libere

La costa e i territori più a ovest di Essos (di fronte a Westeros) sono costellati da 9 città stato, le città libere, che fungono da centri di scambio (sia commerciale che culturale) fra i due continenti.

Braavos

Fondata da schiavi in fuga, la città di Braavos è in realtà distribuita su diverse isole il cui governatore è detto Signore del Mare di Braavos, titolo, questo, che però non è ereditario (viene infatti scelto un nuovo governatore quando muore quello attualmente in carica). Qui risiedono anche gli Uomini senza Volto, che venerano il Dio dai Mille Volti. A Braavos c’è anche una delle banche più ricche al mondo, ed è la patria di un particolare stile di scherma, la Danza dell’Acqua. La cultura marinaresca, lo stile architettonico e la presenza di imbarcazioni simili alle gondole di Braavos ricordano la città di Venezia.

Pentos

A sud di Braavos c’è Pentos, governata da un principe eletto dai Magistri (di fatto, sono proprio loro a governare la città), il quale, però, viene sacrificato dalla popolazione, quando si pensa che gli dei siano in collera. Qui troviamo il Tempio Rosso, dedicato a R’hllor, conosciuto anche come Signore della Luce, Dio delle Fiamme e delle Ombre, Dio Rosso e Cuore di Fuoco. Anche se la schiavitù sarebbe proibita per legge, gli aristocratici possono averne.

Myr

Ancora più a sud della costa di Essos si trova Myr, celebre per i tappeti, il particolare vetro e i tessuti pregiati, i cui abitanti hanno occhi e pelle scuri.

Tyrosh

Conosciuta per il tipico distillato di pere, Tyrosh è purtroppo nota per i tanti conflitti con le città limitrofe, per l’avarizia dei suoi abitanti, il commercio di schiavi e per il fatto che qui sia particolarmente facile reclutare mercenari. Gli abitanti uomini della città sono soliti tingersi baffi e barba.

Lys

Al largo delle coste di Essos si trova l’arcipelago su cui sorge Lys (un po’ come avviene per la già menzionata Braavos), conosciuta per gli alchimisti e la cura per il proprio corpo dei suoi abitanti, caratterizzati da capelli biondi e occhi blu.

Lorath

Situata a est di Braavos, anche la città portuale di Lorath sorge su un arcipelago, e sembra che sia davvero molto povera. Gli abitanti hanno l’usanza di tingersi i capelli da un lato di bianco e dall’altro di rosso.

Norvos

A sud di Lorath c’è Norvos, l’unica senza sbocchi sul mare insieme a Qohor. I viaggiatori sono soliti fermarsi spesso qui, e gli uomini di Norvos si tingono i baffi, molto lunghi. Il governo è affidato a un consiglio e la città è sede dei Preti Barbuti, un particolare ordine religioso dedito anche ai combattimenti: infatti, sono loro ad addestrare le guardie cittadine.

Qohor

Situata a sud-est di Norvos, Qohor si trova all’interno di una grande foresta, da cui gli abitanti ricavano del legno molto pregiato. Qohor è celebre per i suoi abilissimi fabbri, per gli Immacolati, che la proteggono, e per i pregiati arazzi e qui è venerato il Capro Nero, un dio che potrebbe essere lo stesso adorato dagli Uomini senza Volto: il Dio dalle molte Facce.

Volantis

All’estremo sud di Qohor troviamo Volantis, la più meridionale e popolosa fra tutte le città libere. Qui il governo è affidato a un triumvirato eletto, ma solo da alcune persone (non tutti hanno diritto di voto). Molto importante per l’economia di Volantis è il commercio degli schiavi, che qui portano sul corpo dei tatuaggi che ne indicano il ruolo. M anche i mercenari originari della città sono facilmente riconoscibili grazie ai loro tatuaggi.

Rhoyne

Sulle sponde della Rhoyne vivono i Rhoynar, il cui sostentamento è basato proprio sulle risorse del fiume. La zona, però, non è molto abitata a causa di una antica e massiccia emigrazione verso Dorne di gran parte della popolazione, messa in fuga dall’esercito valyriano. i Rhoynar sono ancora molto legati alle loro tradizioni, inclusa la religione, che ha divinizzato il fiume stesso, facendone così una divinità chiamata Madre Rhoyne. In questa zona sorge anche l’antica città, ora in rovina, di Chroyane; una volta nota come “la città delle feste“, Chroyane era la più meravigliosa, fiorente e ricca fra tutte le città che sorgono sulle sponde del fiume Rhoyne. Ora, la zona è terra di nessuno, e nemmeno i pirati, che si dilettano nella zona più a nord, osano avvicinarsi alle sue rovine.

Valyria

La Valyria è una penisola che si trova a sud del continente orientale e in cui sorge la città omonima, che ora è in rovina a causa di una serie di catastrofi naturali nota come il Disastro, che ha spaccato in due la penisola, dividendola in una zona nord e una zona sud, ora composta da una serie di isole.

Baia degli Schiavisti

Come lascia intuire il suo nome, la Baia degli Schiavisti è il centro di commercio di schiavi più importante del mondo. Fra le città più importanti della zona, ricordiamo Astapor, detta anche “città rossa“, conosciuta come centro di addestramento degli Immacolati, Yunkai, la “città gialla“, il cui esercito è composto interamente da schiavi, e Meereen, la città schiavista più bella e grande fra tutte. La sua architettura è peculiare è visibile nella Grande Piramide, e la parte più agiata della sua popolazione risiede in edifici sempre a forma piramidale.

Mare Dothraki

La zona centrale del continente è quasi del tutto occupata dal mare Dothraki, chiamato così pe via del suo manto erboso che, mosso dal vento, ricorda le increspature del mare. In questa zona non ci sono città, né strade (quelle presenti sono in rovina), fatta eccezione per Vaes Dothrak, in cui vive una parte della popolazione dei Dothraki, che la considerano una città sacra. Anche se è fra le città più grandi al mondo, gran parte di Vaes Dothrak è disabitata, perché i Dothraki sono nomadi, per cui qui vive in modo stanziale solo il Dosh Khaleen (l’insieme delle khaalesi rimaste vedove dei loro khal, i signori della guerra Dothraki), le anziane e i loro schiavi. Vaes Dothrak ospita anche due mercati: quello orientale, in cui vendono le loro merci i mercanti che provengono dalle città libere, e il mercato orientale, dedicato alla vendita di mercanzie e animali rari provenienti da oriente. Un’altra particolarità della città è il divieto di usare armi e di uccidere.

Desolazione Rossa

Chiamata così per via del suo colore caratteristico, la Desolazione Rossa è un vasto territorio desertico situato nella parte a sud-est del continente orientale caratterizzato dalla presenza di antiche rovine e dalla scarsità di vita, sia vegetale che animale. In questi territori sorge la città di Qarth, importante centro commerciale in cui è particolarmente diffuso lo schiavismo, nonché uno dei porti più grandi al mondo. La città è conosciuta per i suoi stregoni fra cui gli Eterni, che acuiscono i propri sensi bevendo la cosiddetta “ombra della sera“, che tinge le loro labbra del caratteristico colore blu.

Terre delle Ombre

In alcune caverne delle Terre delle Ombre, situate all’estremo sud-est di Essos, si dice che vivano demoni e draghi, e si pensa che provengano proprio da qui le uova di drago che furono donate a Daenerys Targaryen. Qui troviamo Asshai delle Ombre, la città in cui è nata Melisandre (di cui vi parleremo più avanti), dotata di mura imponentissime e conosciuta per le sue pratiche esoteriche e magiche e per essere la culla del culto del dio R’hllor. Un’altra particolarità riguarda la lingua parlata nella città, diversa da quella usata nel resto del continente.

Isole dell’Estate

Si trovano a sud di Westeros ed Essos e i loro abitanti dalla pelle scura usano adornarsi con le piume e costruire navi a forma di cigno. Commerciano molto con gli altri continenti e sono governate da principi. La città più importante delle Isole dell’Estate è Porto del Loto.

Sothoryos

A sud di Essos si trova Sothoryos, il terzo continente del mondo del Trono di Spade. Qui si estendono vaste giungle abitate da animali feroci e in cui imperversano diverse malattie. A nord del continente ci sono alcune isole, fra cui Naath, da dove proviene Missandei (Nathalie Emmanuel) e che è abitato da persone pacifiche dagli occhi dorati e l’incarnato color ebano che adorano il Signore dell’Armonia, il quale protegge l’isola facendo ammalare e morire chiunque cerchi di invadere la città; tuttavia, questo non sempre basta a tenere lontani gli schiavisti, che vengono qui per rapire gli abitanti e rivenderli come schiavi.

Ulthos

Il quarto e ultimo continente che conosciamo è Ulthos, situato a sud di Asshai delle Ombre e est di Sothoryos e caratterizzato da foreste molto fitte. Non sappiamo altro perché, al momento, Ulthos non è mai stato menzionato nei romanzi, ed è presente solo in una mappa presente all’interno di The Lands of Ice and Fire, una raccolta di mappe del mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco curato dallo stesso Martin.

Le Religioni

Poiché le vicende de Il Trono di Spade sono ambientate in un mondo molto vasto e abitato da tante popolazioni diverse, non stupisce che ci siano anche diversi culti religiosi. In questa sezione, analizzeremo brevemente le caratteristiche delle religioni praticate dagli abitanti di questo mondo immaginario.

Antichi Dei

Soppiantati quasi del tutto dai Sette Dei, gli Antichi Dei sono adorati dai Figli della Foresta, nel nord e al sud solo sull’isola dei Volti e a Raventree Hall, sede di Casa Blackwood. Vicino all’animismo, il culto degli Antichi Dei non prevede testi sacri o figure come i sacerdoti, poiché è una religione di tipo tribale che si tramanda semplicemente da una generazione all’altra.

Chi pratica questa religione considera sacri gli alberi-diga, particolari alberi su cui i Figli della Foresta scolpirono dei volti (dal significato tuttora ignoto) usati dagli spiriti per vedere il nostro mondo. Gli alberi-diga sono molto importanti per il culto degli Antichi Dei, poiché questi non hanno potere in assenza di alberi-diga.

A sud ne sono stati distrutti molti, per cui lì gli Antichi Dei non hanno potere. Un tempo, i nobili di tutto il continente occidentale avevano un parco degli dei al cui centro era posizionato un albero-diga, ma coloro che hanno smesso di credere in questa religione hanno trasformato i loro parchi degli dei in giardini.

Sette Dei

Il Culto dei Sette Dei (detti anche Nuovi Dei, per distinguerli dagli Antichi Dei) è il più praticato nei Sette Regni, in cui è anche la religione ufficiale (alcune tracce del culto si possono riscontrare anche nelle leggi). Il Culto dei Sette Dei è focalizzato su un’unica divinità che, però, ha sette volti (tre femminili, tre maschili e uno neutro). Gli dei sono sette perché questo è un numero considerato sacro ed è presente anche in altri elementi di questa religione: ad esempio, esistono sette costellazioni sacre in cielo e sette inferi. Fra i testi sacri più importanti figura la Stella a Sette Punte.

Qui di seguito trovate i nomi dei Sette Dei (a cui sono dedicati molti templi), seguiti, fra parentesi, da ciò che simboleggiano e da una loro breve descrizione:

Il Padre (giudizio): decide quanto devono vivere i mortali, è pregato per avere giustizia e ha la barba;

(giudizio): decide quanto devono vivere i mortali, è pregato per avere giustizia e ha la barba; La Madre (maternità): è pregata per la compassione e la fertilità e la sua misericordia è rappresentata dal suo amorevole sorriso;

(maternità): è pregata per la compassione e la fertilità e la sua misericordia è rappresentata dal suo amorevole sorriso; La Fanciulla (castità e innocenza): è pregata per chiedere la protezione delle virtù delle fanciulle;

(castità e innocenza): è pregata per chiedere la protezione delle virtù delle fanciulle; Il Fabbro (lavoro e artigianato): è pregato per chiedere la forza di portare a compimento un lavoro molto duro e ha un martello;

(lavoro e artigianato): è pregato per chiedere la forza di portare a compimento un lavoro molto duro e ha un martello; Il Guerriero (guerra): è pregato prima di una battaglia perché infonda coraggio e porti alla vittoria;

(guerra): è pregato prima di una battaglia perché infonda coraggio e porti alla vittoria; La Vecchia (saggezza): è pregata come guida per trovare la via giusta ed è rappresentata con una lanterna d’oro;

(saggezza): è pregata come guida per trovare la via giusta ed è rappresentata con una lanterna d’oro; Lo Sconosciuto (ignoto e morte): è pregato solitamente dagli emarginati.

I sacerdoti e le sacerdotesse sono detti rispettivamente septon e septe, ma ai vertici del clero c’è il Consiglio dei Più devoti e delle Più Devote, i quali eleggono l’autorità religiosa più alta, l’Alto Septon. Il Culto dei Sette Dei poteva poi contare anche su una propria “forza armata”, ovvero il Credo Militante, suddiviso in due ordini distinti.

Figli del Guerriero , cavalieri che vestono una particolare armatura (la cui funzione è anche quella di coprire il loro cilicio) e mantelli colorati che hanno rinunciato a tutto per divenire il braccio armato del Culto dei Sette Dei (non a caso, il pomo delle loro spade è a forma di stella a sette punte). Vista la loro abnegazione, che li spinge a rinunciare ai beni materiali in nome dei Sette Dei, sono dei fanatici religiosi che perseguitano e puniscono gli infedeli;

, cavalieri che vestono una particolare armatura (la cui funzione è anche quella di coprire il loro cilicio) e mantelli colorati che hanno rinunciato a tutto per divenire il braccio armato del Culto dei Sette Dei (non a caso, il pomo delle loro spade è a forma di stella a sette punte). Vista la loro abnegazione, che li spinge a rinunciare ai beni materiali in nome dei Sette Dei, sono dei che perseguitano e puniscono gli infedeli; Poveri Compagni: come suggerisce il nome, questo ordine è formato da persone più umili e povere, al punto che combattono con qualsiasi arma gli capiti a tiro, ma si possono riconoscere grazie ai loro scudi bianchi o rossi a forma di stella. Il loro compito è scortare i pellegrini in viaggio verso i templi sacri al Culto dei Sette Dei.

Represso da Maegor Targaryen, tristemente conosciuto come Maegor il Crudele, il Credo Militante venne ripristinato dalla regina Cersei Lannister per potersene servire a fini personali; in questa circostanza, alcuni fanatici del Culto dei Sette Dei si sono alleati con la regina: si tratta dei Passeri, detti così perché sono persone comuni, come i passeri sono gli uccelli più comuni. Il loro capo è l’Alto Passero (Jonathan Pryce) che, grazie all’intervento di Cersei, venne nominato Alto Septon.

Dio Abissale

Il Culto del Dio Abissale è monoteistico, e viene praticato unicamente dagli abitanti delle Isole di Ferro. Questa religione riflette la natura crudele e dura degli Uomini di Ferro sia nelle caratteristiche del loro dio (che ha creato il mondo conquistando e stuprando) che nelle pratiche religiose. Trattandosi di un popolo che vive nelle isole, caratterizzato da attività marinaresche e piratesche, il Dio Abissale rappresenta l’importanza di questi aspetti (gli Uomini di Ferro si dedicano solo alla vita in mare, mentre gli altri compiti sono affidati agli schiavi). Quando un fedele di questo culto muore annegato, si ritiene che verrà scortato nel palazzo sottomarino del Dio Abissale da alcune sirene, che ne esaudiranno ogni desiderio. Il suo antagonista è il Dio della Tempesta, che vive fra le nuvole e cerca di ostacolare i naviganti; i suoi emissari sono i corvi.

Sempre legato al culto dell’acqua è il battesimo, piuttosto estremo, perché prevede che i neonati vengano annegati e in seguito rianimati con pratiche cardiache, in seguito alle quali i nuovi fedeli vengono consacrati da un sacerdote al Dio Abissale con un formulario a cui si risponde con la frase:

“Ciò che è morto non muoia mai”.

Chi vuole divenire sacerdote di questo culto deve sottoporsi a un secondo annegamento, più prolungato rispetto a quello riservato agli infanti durante il battesimo (non tutti gli aspiranti sacerdoti sopravvivono a questo rituale); per questo, i sacerdoti del Dio Abissale sono detti Uomini Annegati. Vestono abiti con i colori del Dio Abissale, ovvero blu, grigio e verde, e chiedono al proprio dio di benedire le nuove imbarcazioni. Una loro particolarità è che possono uccidere gli Uomini di Ferro, ma a patto di non versare il loro sangue (pratiche comuni cono, ad esempio, lo strangolamento e l’annegamento).

R’hllor, il Signore della Luce

Il culto di R’hllor è presente a Essos, ma si sta diffondendo anche a Westeros. A questa divinità benevola se ne contrappone una malevola, Colui il cui nome non dev’essere pronunciato, associata alla notte e alla morte. Si dice che lo scontro fra queste due entità cesserà quando l’Ultimo Eroe, Azor Ahai, risorgerà dalla morte per combattere il male con la sua spada magica, la Portatrice di Luce, forgiata da Azor Ahai stesso dopo mille peripezie e usando il cuore di sua moglie.

I sacerdoti del Culto di R’hllor, i Preti Rossi, indossano mantelli color porpora e possono essere sia uomini che donne, e spesso, nei territori dell’est, si tratta di schiavi. Pare siano in grado di usare il fuoco per attaccare direttamente i nemici, ma anche per infondere le armi con le fiamme. Il fuoco ha però anche un’altra funzione: i seguaci del Signore della Luce credono infatti che sia possibile prevedere il futuro guardandolo. Inoltre il dio può anche mostrare ai suoi seguaci delle visioni e addirittura conferire loro il potere di resuscitare i morti, anche se non è detto che la persona risorta sia assolutamente identica a chi era quando era in vita.

È opportuno ricordare che la magia nel mondo del Trono di Spade si è molto indebolita con la morte dei draghi, ma grazie ai tre draghi di Daenerys Targaryen i poteri dei Preti Rossi si sono potenziati.

Dio dai Mille Volti

Il Dio dai Mille volti è adorato nella città libera di Braavos dalla setta di assassini letali, silenziosi e molto costosi conosciuta come Uomini Senza Faccia o Uomini Senza Volto. Citando direttamente le parole di George R. R. Martin nel suo Un banchetto per i corvi, questo dio ne racchiude altri, poiché

“A Qohor è il Capro Nero, a Yi Ti è il Leone della Notte, nel Continente Occidentale è lo Sconosciuto“.

I seguaci di questo culto vedono la morte come un dono, poiché sancisce la fine delle sofferenze, ed è per questo che, dietro un equo pagamento, gli Uomini Senza Volto sono pronti a donare la morte a chi ne faccia richiesta (non uccidono di propria iniziativa, ma possono solo esaudire richieste di omicidio); possono donarla anche a sé stessi, bevendo del veleno nel lor tempio.

Si racconta che il primo Uomo Senza Volto provenisse dalle miniere dell’Antica Valyria, dove gli schiavi venivano sfruttati in modi atroci, per cui spesso tentarono, invano, di tornare liberi. Non si sa se il primo Uomo Senza Faccia fosse un carceriere o uno schiavo, ma si dice che iniziò a seguire il Dio dalle Molte Facce per portare il dono della morte agli schiavi che chiedevano di morire per porre fine alle loro indicibili sofferenze.

Un giorno, però, uno schiavo chiese la morte non per sé, ma uno dei suoi carcerieri. La sua richiesta venne esaudita, così lo schiavo decise di unirsi al primo Uomo Senza Volto, dando così origine all’Ordine degli Uomini Senza Volto, particolarmente ben voluti a Braavos e ben noti sia a Westeros che ad Essos.

È consuetudine degli abitanti di Braavos pronunciare la frase in Alto Valyriano “valar morghulis” (“tutti gli uomini devono morire“), a cui si risponde con “valar dohaeris” (“Tutti gli uomini devono servire“).

Dei di Valyria

Era il culto politeista dei Signori dei Draghi, ma si sa molto poco di questa religione perché non l’ha più praticata nessuno, dopo il Disastro. Riferimenti al culto sono riscontrabili nelle canzoni e nei nomi dei draghi di Aegon Targaryen e delle sue sorelle, che erano i nomi di alcuni dei di Valyria: Meraxes, Balerion e Vhagar.

Il Capro Nero

Il Capro Nero è la divinità principale di Qohor, tanto da essere rappresentato negli stemmi e nelle bandiere dell’esercito e della città. Al di là di questo, del Culto del capro Nero non si sa altro.

Il Grande Stallone

Si tratta del culto monoteista praticato dai Dothraki, che però non lo venerano in templi come i fedeli di altre religioni, il cui unico luogo sacro conosciuto è Vaes Dothrak, la sola città fondata dal popolo nomade dei Dothraki, situata vicino al Grembo del Mondo, il lago da cui sarebbe venuto il primo uomo sulla groppa del primo cavallo. Secondo questo culto, il mondo finirà quando l’erba fantasma della Terra delle Ombre avrà ricoperto tutto il mondo, estinguendo così la vegetazione e causando, con questa carestia, la morte degli animali.

Protagonisti principali de Il Trono di Spade

Parlare, seppur in maniera non troppo approfondita per evitare spoiler, di tutti i protagonisti de Il Trono di Spade sarebbe un’impresa a dir poco titanica (e il risultato finale sarebbe anche un bel po’ noioso da leggere), per cui in questa ricca sezione troverete dapprima delle panoramiche sulle Case principali della storia, che vi permetteranno di conoscerne un po’ meglio i membri principali; dopo il nome di ogni Casa troverete stemma, motto, origini e, dove possibile, caratteristiche fisiche peculiari, seguiti dalle informazioni sulla storia e i membri principali (fra parentesi, troverete anche i nomi degli attori che li interpretano). Infine, vi parleremo di alcuni personaggi che non appartengono ad alcuna di queste Case, ma che rivestono un ruolo importante nell’economia generale della narrazione.

Casa Targaryen

Motto: “Fuoco e sangue“(“Fire and blood“).

Aspetto: capelli color argento.

Origine: sono originari di Essos, in quanto ultimi discendenti dei Signori dei Draghi di Valyria; Casa Taragrye è, quindi, l’unica che riuscì a salvarsi dal Disastro, in seguito al quale Aegon il Drago, dopo aver sposato le sue due sorelle Visenya e Rhaenys, andò con loro e i suoi draghi alla conquista di Westeros (i Targaryen sono l’unica Casa di Westeros a mantenere l’usanza del matrimonio incestuoso tra fratelli). Da allora, Casa Targaryen ha dominato incontrastata i Sette Regni per ben 300 anni dai suoi due avamposti: Roccia del Drago e Approdo del Re.

Storia

Senza scendere troppo in dettagli che verranno esplorati meglio in House of the Dragon, la serie televisiva spinoff del Trono di Spade dedicata proprio ai Targaryen, poco prima dell’inizio della storia principale l’ultimo re di Casa Targaryen fu Aerys II (David Rintoul). Il suo Primo Cavaliere era Tywin Lannister (Charles Dance). Inizialmente re giusto che fece prosperare i Sette Regni, dopo il rapimento da parte di Casa Darklyn il carattere di Aerys II mutò drasticamente, tanto da renderlo tristemente noto come Il Re Folle.

Ormai in preda alla paranoia, Aerys Targaryen sostituì Tywin con suo figlio Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) come Primo Cavaliere, temendo un tradimento da parte di Tywin. Il re aveva poi tre figli: Rhaegar (Wilf Scolding), Viserys (Harry Lloyd) e Daenerys (Emilia Clarke). Ebbene, sospettò anche del ben voluto Rhaegar, che era sposato con la principessa Elia Martell, da cui ebbe due figli, Rhaenys e Aegon VI. Quando però Rhaegar, in segreto, rese nullo questo matrimonio per sposare Lyanna Stark (Aisling Franciosi), sorella di Brandon, Benjen ed Eddard, il suo atto venne interpretato come un rapimento: iniziava così la Ribellione di Robert, chiamata in questo modo perché Lyanna Stark era promessa sposa di Robert Baratheon (Mark Addy).

In seguito al presunto rapimento, il Re Folle imprigionò e uccise Brandon Stark, erede di Grande Inverno, insieme ai figli di altri lord, mentre Robert Baratheon uccise Rhaegar Targaryen. Questo evento scatenò le ire del Re Folle, che decise di radere al suolo Approdo del Re. Ma il pericolo fu scongiurato da Jaime Lannister, che uccise il re, guadagnandosi il titolo di Sterminatore di Re. I Lannister saccheggiarono Approdo del Re e sterminarono i Targaryen, lasciando solo pochi superstiti, fra cui Viserys e sua madre Rhaella, che morì comunque dando alla luce Daenerys, in seguito conosciuta una lunghissima sequela di titoli altisonanti:

“Nata dalla tempesta”, la prima del suo nome, regina degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, signora dei Sette Regni, protettrice del Regno, principessa di Roccia del Drago, khaleesi del Grande Mare d’Erba, “la Non-bruciata”, “Madre dei Draghi”, regina di Meereen, “Distruttrice di catene”.

Daenerys libererà, fra gli altri, Verme Grigio (Jacob Anderson), che diventerà comandante degli Immacolati e consulente di fiducia di Daenerys, come Missandei, ancella di Daenerys.

Tuttavia, c’è un particolare molto interessante riguardo la discendenza di Casa Targaryen che viene rivelato più avanti nel Trono di Spade: dopo la morte di Rhaegar, Eddard (Sean Bean) trovò sua sorella Lyanna a Dorne, insieme al figlio concepito con l’ormai defunto Rhaegar. La donna, temendo che il suo promesso sposo Robert Baratheon potesse far del male a suo figlio, implorò Eddard di proteggerlo, poco prima di spirare. Così, Eddard non rivelò mai la vera storia di questo bambino, che allevò come suo figlio bastardo con il nome di Jon Snow (Kit Harington), ma il cui vero nome è Aegon VI Targaryen.

Ironia della sorte, Jon Snow incontrerà, senza saperlo, un suo prozio di Casa Targaryen alla Barriera: Aemon, Maestro dei Guardiani della Notte che risiedono nel Castello Nero, che riveste questo ruolo da così tanti anni che ormai nessuno ricorda più che sia un Targaryen, l’unico della sua Casa rimasto a Westeros per tutto questo tempo. Fra gli ex membri dei Guardiani della Notte spicca Mance Rayder (Ciarán Hinds), divenuto un loro temutissimo avversario in quanto leader del Popolo Libero conosciuto come “Re oltre la Barriera“.

Casa Lannister

Motto: “Udite il mio ruggito” (“Hear me roar“).

Aspetto: capelli biondi, occhi verdi, statura alta e carnagione chiara.

Origine: discendono dalla figura leggendaria di Lann l’Astuto e dagli Andali che, 6000 anni prima, invasero Westeros, già abitato dai Primi Uomini (la popolazione originaria di quei territori).

Storia

I Lannister sono i Protettori dell’Ovest, possiedono le miniere d’oro di Lannisport e risiedono a Castel Granito. Quando Aegon Targaryen cercò di conquistare Westeros, Loren Lannister, re di Castel Granito, decise di contrastarlo unendo le forze con Mern, il re dell’Altopiano, su cui l’avanzata dei Targaryen sembrava essersi arenata. Ma la storia cambiò drasticamente quando Aegon e le sue sorelle e mogli Vysenia e Rhaenis giunsero in groppa a Balerion, Vhagar e Meraxes, i loro draghi. Fra i 4000 morti bruciati in quello che fu poi definito Campo di Fuoco, ci fu anche re Mern. Così, re Loren Lannister, che si mise in salvo, decise di servire i Targaryen, e questo gesto venne premiato, perché così i membri della sua famiglia hanno potuto mantenere il titolo di Protettori dell’Ovest.

Quando Robert Baratheon si ribellò al re Folle, Casa Lannister fu l’ultima a scendere in campo al suo fianco (lo fece solo quando la vittoria di Robert era scontata). Lord Tywin, ex Primo Cavaliere e padre di quello attuale, Jaime (il più giovane a rivestire questo incarico), sfruttò la fiducia che il popolo di Approdo del Re nutriva nei suoi confronti fingendo di essere loro alleato, per poi massacrarli e saccheggiare la città, il tutto mentre Jaime poneva fine alla vita e alla follia del Re Folle.

In seguito, Robert Baratheon, ora salito sul Trono di Spade, decise di consolidare la sua alleanza con i Lannister sposando Cersei (Lena Headey), figlia di Tywin e Joanna; Cercei Lannister ha due fratelli: il gemello Jaime e il fratello minore Tyrion (Peter Dinklage), affetto da nanismo e per questo chiamato Folletto. Poiché Joanna Lannister è morta dando alla luce Tyrion, Cercei lo detesta, anche se è un ottimo consigliere e un uomo molto intelligente e astuto, che rivestirà un ruolo chiave nelle vicende del Trono di Spade. La concubina di Tyrion, Shae (Sibel Kekilli), rivestirà un ruolo molto importante nelle vicende che lo riguarderanno.

Dal matrimonio fra Cercei Lannister e Robert Baratheon sono nati tre figli: Joffrey (Jack Gleeson), Myrcella (Aimee Richardson) e Tommen (Dean-Charles Chapman). I due figli maschi diventeranno in seguito a loro volta re dei Sette Regni (Joffrey è però malvagio, sadico e folle), ma il destino di questi tre ragazzi non è affatto tutto rose e fiori… Ciò che però viene tenuta nascosta è la reale paternità dei tre figli di Cercei: il fatto che tutti e tre i fanciulli abbiano i tratti somatici caratteristici dei Lannister genera in alcuni il sospetto che, in realtà, i ragazzi sono frutto del rapporto incestuoso con il suo gemello Jaime, illazioni che, per altro, si riveleranno veritiere.

Pycelle (Julian Glover), che in seguito diverrà membro del Concilio ristretto e guaritore alla corte di re Robert, è Gran Maestro dei Sette Regni da 40 anni, per cui i re che ha servito prima di Robert erano Targaryen. Rivestì un ruolo cruciale nella presa di Approdo del Re, suggerendo al re Folle di aprire le porte del castello ai Lannister, a cui era segretamente sempre stato fedele, convincendolo che fossero alleati, per poi rivelarsi, invece, i loro carnefici.

Anche il Maestro dei Sussurri dei Sette Regni Varys, detto “il Ragno Tessitore” per la sua fittissima rete di spie (Conleth Hill), è al servizio di Approdo del Re da molti anni, circa 20, servendo sia i Targaryen che i Baratheon. In seguito, Cersei Lannister lo sostituirà con Qyburn (Anton Lesser), che fu scacciato dalla compagnia di mercenari dei Guitti Sanguinari per via delle sue sperimentazioni illegali su soldati in fin di vita. Ironicamente, proprio la possibilità di sfruttare questa sua “inclinazione” per i propri fini attirerà su di lui le attenzioni di Cersei.

Podrick Payne (Daniel Portman) era lo scudiero del Folletto, che spesso lo trattava malissimo. In seguito, seguirà Brienne di Tarth (Gwendoline Christie) alla ricerca delle ragazze Stark.

Un altro personaggio legato alle vicende dei Lannister è Bronn (Jerome Flynn), un ex mercenario particolarmente letale che divenne guardia del corpo di Tyrion Lannister che, in cambio, gli concesse dei possedimenti terrieri, ricchezze e il cavalierato, facendo di lui il fondatore della sua Casata.

Casa Clegane

Aspetto: capelli neri e statura alta.

Origine: i Clegane devono ai Lannister la costituzione della propria casata, che fu fondata da Clegane, guardiano dei cani di Tytos Lannister. Un giorno, Clegane salvò la vita di Tytos, che era stato attaccato da una leonessa, grazie anche all’aiuto dei suoi cani; nell’impresa, ne perse tre, oltre che una delle sue gambe (i tre cani nel simbolo della Casata sono proprio quelli che morirono in questa circostanza). Questo eroico gesto di Clegane venne però premiato da Tytos Lannister, che gli fece dono di alcune terre situate a sud est di Castel Granito, la roccaforte di Casa Lannister; inoltre, fece di suo figlio il proprio scudiero. Nacque così Casa Clegane, da allora fedele a Casa Lannister.

Storia

All’epoca delle vicende del Trono di Spade sono presenti solo due membri di questa casata.

Gregor Clegane, detto “la Montagna che cavalca” o semplicemente “la Montagna” (Conan Stevens nella Stagione 1, Ian Whyte nella Stagione 2 e Hafþór Júlíus Björnsson nelle stagioni successive), è, come suggerisce il suo soprannome, un uomo imponente e crudele. I membri stessa della sua famiglia e i suoi servitori spariscono o muoiono in circostanze misteriose, il che fa ritenere ad alcuni che siano tutti vittime dell’irrazionale violenza di Gregor. Nominato Cavaliere a soli 17 anni da Rhaegar Targaryen, il figlio del re Folle, durante il Sacco di Approdo del Re (quando, cioè, i Lannister si finsero alleati dei Targaryen per poi massacrarli) Gregor Clegane appoggiò invece Tywin Lannister. Sterminare i Targaryen avrebbe dimostrato a Robert Baratheon la fedeltà dei Lannister, così, “la Montagna” uccise brutalmente il figlio in fasce di Rhaegar Targaryen e di Elia Martell (la piccola Rhaenis venne invece uccisa da Amory Lorch), per poi stuprare e uccidere la donna stessa. La brutalità di questi atti shoccò perfino Tywin Lannister, e il fatto che Robert Baratheon non prese provvedimenti contro Gregor Clegane e Amory Lorch sancì la rottura della loro lunga amicizia.

Sandor Clegane, detto “il Mastino” (Rory McCann), è il fratello minore di Gregor, anche lui vittima dell’estrema violenza di suo fratello maggiore: l’ustione che sfigura il lato destro del suo viso gli fu causata proprio da Gregor, quando entrambi erano piccoli: poiché Sandor aveva osato giocare con giocattolo di suo fratello, quest’ultimo lo “punì” premendogli il volto su un braciere. Sandor è un uomo che condivide alcuni tratti (i peggiori) del suo carattere con Gregor, ma i suoi angoli sono più smussati, permettendogli di perfino di essere quasi benevolo, in determinate circostanze. Sandor era la guardia del corpo di Joffrey Baratheon e avrà un ruolo cruciale nel corso del Trono di Spade.

Casa Baratheon

Motto: “Nostra è la furia” (“Ours is the fury“)

Aspetto: capelli neri e occhi azzurri.

Origine: dovrebbero discendere da Orys Baratheon, da alcuni ritenuto un fratello bastardo di Aegon il Drago, dei cui eserciti fu generale. Fra tutte le grandi Case è quella dalla storia più recente, poiché Casa Baratheon fu fondata durante la Guerra di Conquista di re Aegon Targaryen. Gli uomini Baratheon sono decisi, testardi e poco riflessivi, prediligendo l’azione alle parole (ricordiamo che Robert Baratheon insorse contro i Targaryen e divenne re al loro posto).

Storia

Quando inizia il racconto del Trono di Spade a ricoprire il ruolo di Re dei Sette Regni c’è Robert Baratheon, la cui Casa domina le Terre della tempesta da Capo Tempesta, la sua roccaforte. Dopo il matrimonio con Cersei Lannister questo ramo della famiglia Baratheon utilizzerà un vessillo che unisce i simboli di entrambe le Casate:

Robert ha molti figli bastardi e due fratelli minori: Stannis (Stephen Dillane), a cui donò Roccia del Drago come premio per averla conquistata, e Renly (Gethin Anthony), a cui donò Capo Tempesta, destando il disappunto di Stannis, a cui la fortezza di famiglia sarebbe spettata di diritto.

Il ramo dei Baratheon di Roccia del Drago che fa capo a Stannis usa una ulteriore variante del vessillo di famiglia, in cui il simbolo della Casata, il cervo, è inserito all’interno del simbolo del Signore della Luce, al cui culto Stannis si è convertito:

Alla morte di Robert, Stannis e Renly saranno fra i nuovi contendenti del Trono di Spade: per poterlo conquistare, Stannis si servirà dell’aiuto di Melisandre (Carice van Houten), sacerdotessa di R’hllor proveniente da Asshai, che genererà un’ombra che ucciderà Renly. Stannis ha una figlia, Shireen (Kerry Ingram), affetta dal morbo grigio, che ha reso la sua pelle grigia, in alcune zone.

L’ex contrabbandiere Davos Seaworth (Liam Cunningham) scelse da solo il suo cognome, che significa “degno del mare” proprio per via delle sue attività. Salvò la vita a Stannis, grazie al suo contrabbando di carne salata e cipolle, e Stannis lo ricompensò facendo di lui uno dei suoi cavalieri con il soprannome di “Cavaliere delle Cipolle“, di cui fece il simbolo della Casata da lui stesso fondata perché grazie aloro divenne cavaliere. Tuttavia, Stannis gli mozzò la prima falange di quattro dita della mano sinistra per punirlo dei suoi crimini passati, Davos conserva le ossa delle sue dita mozzate perché crede che gli portino fortuna. Anche se Stannis è un seguace del Dio della Luce, Davos resterà sempre fedele ai Sette Dei.

Casa Stark

Motto: “L’inverno sta arrivando” (“Winter is coming“).

Aspetto: capelli color castano scuro, occhi grigi e tratti austeri.

Origine: Protettori del Nord dal loro avamposto a Grande Inverno. Casa Stark è così antica che sono ritenuti discendenti dei Primi Uomini, di cui seguono le tradizioni e di cui praticano la religione, adorando gli Antichi Dei. I membri di Casa Stark discendono anche dalal figura leggendaria che costruì Grande Inverno e la Barriera, Brandon il Costruttore.

Storia

Gli Stark, già Re dell’Inverno, continuarono a esercitare il loro potere sulle terre che vanno dalla Barriera all’Incollatura anche dopo la conquista di Aegon Targaryen, poiché Torrhen Stark gli giurò fedeltà, guadagnandosi così il per nulla onorifico epiteto di “Re in ginocchio“. Quando Robert Baratheon salì sul Trono di Spade, ci fu una pace durata solo sei anni, poiché Eddard Stark, Lord di Grande Inverno, dovette sedare una rivolta nelle Isole di Ferro, di cui Balon Greyjoy (Patrick Malahide) si autoproclamò re. Dopo aver sconfitto Balon, Eddard portò con sé a Grande Inverno suo figlio minore, Theon (Alfie Allen).

Eddard ha avuto 5 figli da sua moglie, Catelyn Tully (Michelle Fairley): Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon, e finge di essere il padre di Jon Snow, figlio, in realtà, di sua sorella Lyanna e di Rhaegar Targaryen. Nel Nord, è usare dare ai figli bastardi il cognome Snow. Ognuno dei ragazzi ha un meta-lupo.

Robb (Richard Madden), chiamato così in omaggio a Robert Baratheon, grande amico di suo padre Eddard, è ricordato per le Nozze Rosse, un complotto ordito dalle Case Bolton e Frey. Il suo meta-lupo si chiama Vento Grigio per via del colore del suo manto.

Sansa (Sophie Turner) fu promessa in sposa a Joffrey Baratheon, ma fu costretta a sposare lo zio del ragazzo, Tyrion Lannister, per poi essere data in sposa a Ramsay Bolton (Iwan Rheon) dal tesoriere dei Sette Regni Petyr Baelish, detto Ditocorto (Aidan Gillen). Ramsay era figlio di quel Roose Bolton (Michael McElhatton) che mise in atto, insieme a Walder Frey, le Nozze Rosse, e sarà un marito sadico e violento. Il suo meta-lupo è una femmina, Lady.

Arya (Maisie Williams) è una ragazzina che ama combattere con la sua spada, Ago, che le fu donata da Jon Snow, che lei crede essere suo fratellastro. Il suo Meta-lupo, una esemplare femmina, si chiama Nymeria, come la principessa guerriera delle leggende di Dorne. Giungerà a unirsi agli Uomini Senza Volto di Braavos (rinunciando a tutto, tranne che alla sua Ago), soprattutto grazie agli insegnamenti di Jaqen H’ghar (Tom Wlaschiha).

Bran (Isaac Hempstead-Wright) è divenuto paraplegico in seguito a una caduta: dopo aver sorpreso Cersei e Jaime fare sesso, quest’ultimo lo spinge fuori dalla finestra, facendolo precipitare al suolo. Durante i suoi viaggi incontrerà il veggente conosciuto come Corvo con Tre Occhi, che lo guiderà attraverso delle visioni. Ha anche lui un meta-lupo, Estate.

Rickon (Art Parkinson), avendo solo 4 anni, è del tutto ignaro degli intrighi e dei drammatici problemi che affliggono gli adulti, ed è un bimbo curioso e vivace. Il suo meta-lupo, Cagnaccio, ha il manto completamente nero e gli occhi verdi, oltre che un carattere particolarmente aggressivo. Inizialmente insieme a suo fratello Bran dopo la ribellione dei Greyjoy, si separa da lui e viene ritenuto morto, ma, in realtà, si scopre che è ancora vivo.

Jon Snow, non vedendo alternative valide per lui che un figlio bastardo, decide di entrare nei Guardiani della Notte che proteggono la Barriera, di cui diventerà Lord Comandante e, in seguito, diventerà anche Re del Nord. Il suo meta-lupo, Spettro, era diverso da quello dei suoi fratelli. Furono Jon e Robb a trovare la cucciolata da cui ognuno dei ragazzi ha adottato il proprio meta-lupo. Jon intratterrà una relazione con Ygritte (Rose Leslie), del Popolo Libero, e stringerà un solido rapporto di alleanza e amicizia con Samwell Tarly (John Bradley), un ragazzo corpulento e di buon cuore per nulla incline ai combattimenti. Sam viene inviato alla Barriera da suo padre Randyll Tarly, lord di Collina del Corno, nell’Altopiano. Nonostante sia il primogenito e, quindi, l’erede del seggio della sua Casa, proprio a causa del suo aspetto fisico e della sua goffaggine non viene ritenuto da suo padre degno di prendere il suo posto. Tuttavia, non è possibile per lord Tully diseredare Sam, e per allontanarlo lo costringe, dietro minaccia di morte, a unirsi ai Guardiani della Notte.

Maestro Luwin (Donald Sumpter), guaritore e consigliere degli Stark, ha fatto nascere e ha allevato tutti i figli di Catelyn e avrà un ruolo molto importante nelle vicende future di Grande Inverno.

Fra i servitori di Casa Stark c’è anche lo stalliere Hodor (Kristian Nairn), particolarmente affezionato a Bran. Hodor sembra avere un ritardo mentale e riesce a dire solo la parola “Hodor”, per cui questo è diventato il suo soprannome (il suo vero nome si scoprirà n seguito essere Walder, e verrà anche spiegato il motivo per cui dice solo “Hodor”).

Casa Tully

Motto: “Famiglia, dovere, onore” (“Family, duty, honor“).

Aspetto: capelli ramati, occhi azzurri e carnagione rosata.

Origine: risalgono all’Età degli Eroi, periodo di pace che seguì la guerra tra i Primi Uomini e i Figli della Foresta.

Storia

I Tully proteggono le Terre dei Fiumi, al centro di Westeros, e risiedono nella fortezza nota come Delta delle Acque. Durante la Guerra di Conquista Edmyn Tully si ribellò ad Harren il Nero, re delle Isole di Ferro che controllava anche il Tridente (la rete fluviale più vasta di Westeros), alleandosi con Aegon Targaryen; una volta uccisi Harren e i suoi figli, Aegon concesse a Edmyn Tully il controllo del Tridente.

Durante la guerra di Robert Baratheon il suo Primo Cavaliere, lord Jon Arryn, si assicurò l’appoggio di Casa Tully e dei suoi alleati sposando la figlia minore di lord Hoster Tully, Lysa (Katie Dickie) e facendo sposare la maggiore, Catelyn, con Brandon Stark, che però mori; così, Catelyn sposò Eddard Stark, fratello di Brandon, e sua sorella Lysa sposerà in seguito il già menzionato Petyr Baelish. Entrambe le sorelle Tully saranno protagoniste di vicende particolarmente drammatiche e cruente.

Brienne di Tarth, guerriera formidabile dai capelli biondi e il fisico alto e possente, faceva inizialmente parte della Guardia Reale di Renly Baratheon, ma poi giurerà fedeltà a Catelyn Tully, proteggendo le sue figlie e rivestendo così un ruolo chiave nelle vicende del Trono di Spade.

Casa Greyjoy

Motto: “Noi non seminiamo” (“We Do Not Sow“).

Aspetto: capelli neri e statura alta.

Origine: i Greyjoy regnano sugli Uomini di Ferro delle Isole di Ferro da Pyke, la loro roccaforte. Dicono di essere discendenti del leggendario Re Grigio, che si crede dominasse i mari.

Storia

Gli Uomini di Ferro praticano solo attività marinaresche (da cui il loro motto), inclusa la pirateria: per millenni hanno razziato indisturbati, arrivando perfino ad estendere la propria influenza e i propri domini fin sulla terraferma (che gli abitanti del posto chiamano “terre verdi”). Ma non sono sempre stati i Greyjoy a dominare su questi territori. Prima di loro c’erano gli Hoare, il cui ultimo re, Harren il Nero, si rifiutò di sottomettersi ad Aegon Targaryen, portando quest’ultimo a distruggere con il fuoco dei suoi draghi la fortezza di Harrenhall, uccidendo Harren il Nero e i suoi figli, ponendo così fine al dominio degli Hoar sulle Isole di Ferro. In quella circostanza, il fratello del re, che era Lord Comandante dei Guardiani della Notte (il suo nome non viene mai rivelato), non intervenne per tenere fede al suo giuramento, che gli impone di proteggere unicamente la Barriera.

Ormai prive di un governo, le Isole di Ferro vennero annesse ai domini di Aegon, che permise ai lord sopravvissuti di scegliere, seguendo un’antica tradizione del posto, chi avrebbe regnato su di loro (naturalmente, per conto di Casa Targaryen). Così, la scelta ricadde su Vickon Greyjoy, che divenne il primo re delle Isole di Ferro in seguito alle Guerre di Conquista di Aegon.

I Greyjoy vivono piuttosto isolati dalle altre Case occidentali, intervenendo di rado, anche quando gli viene richiesto esplicitamente, e dandosi ancora, di quando in quando, alle razzie e alla pirateria. Quando inizia il racconto del Trono di Spade il re delle Isole di Ferro è Balon Greyjoy (Patrick Malahide). Fra i suoi fratelli rivestirà un ruolo di una certa importanza Euron (Johan Philip Asbæk), detto Occhio di Corvo per via della benda sul suo occhio sinistro. Inoltre, Balon Greyjoy aveva aveva quattro figli:

Rodrik, il primogenito ed erede al trono, e suo fratello Maron furono uccisi durante la Ribellione dei Greyjoy, avvenuta 8 anni dopo che Robert Baratheon diventò re dei Sette Regni e 9 anni prima dell’inizio della serie; con questo atto i Greyjoy tentarono di rendersi indipendenti dal controllo di chi siede sul Trono di Spade, ma fallirono nell’impresa.

Yara (Gemma Whelan), terza nella successione al trono, è l’attuale Regina delle Isole di Ferro ed è l’unica donna a possedere una propria nave, chiamata Vento Nero.

Theon, il minore, fu preso in ostaggio da Eddard Stark dopo la Ribellione dei Greyjoy. Inizialmente alleato degli Stark, finirà poi per tradirli, tornando nella sua madre patria. Tradito dai suoi stessi uomini, finirà nuovamente ostaggio, ma questa volta del già menzionato Ramsay Bolton che, nella sua follia, lo evira e lo trasforma in una sorta di animale domestico, annullando la sua personalità anche chiamandolo con un altro nome, Reek. Anche quando Sansa Stark gli chiederà aiuto, Theon sarà così plagiato e devastato mentalmente da rifiutare di aiutarla, almeno inizialmente. Ma sarà grazie a lei che riuscirà a riscattarsi e a riprendersi la sua vita e il suo nome.

Casa Mormont

Motto: “Qui ci ergiamo” (“Here we stand“).

Origine: secondo la leggenda, la residenza dei Mormont, Isola dell’Orso, nel Nord, fu donata alla Casata da re Rodrik Stark, il quale, a sua volta, la vinse in premio in seguito a un incontro di lotta. Da allora, Casa Mormont è leale a Casa Stark.

Storia

Nella narrazione del Trono di Spade, fra gli appartenenti a Casa Mormont di maggior rilievo c’è Jeor Mormont, detto “Vecchio Orso” (James Cosmo), Lord Comandante dei Guardiani della Notte. Suo figlio Jorah Mormont (Iain Glen), una volta lord di Isola dell’Orso; tuttavia, in seguito a un alterco con Eddard Stark decise di andare volontariamente in esilio, finendo per servire Kahl Drogo e, in seguito, sua moglie Daenerys Targaryen, di cui sarà un alleato e un servitore devoto e il cui amore non verrà da lei mai ricambiato.

Dopo la sua fuga, diventò lady di Isola dell’Orso sua zia Maege Mormont (Elizabeth Barrett), sorella di Jeor Mormont. La più piccola dei cinque figli di Maege è Lyanna Mormont (Bella Ramsey), che erediterà il titolo di lady di Isola dell’Orso da sua madre. Nonostante la giovanissima età, è una ragazza molto intelligente e matura e dal carattere forte.

Casa Bolton

Motto: “Le nostre lame sono affilate” (“Our blades are sharp“)

Aspetto: capelli scuri e occhi chiari.

Origine: si dice che un leggendario Comandante dei Guardiani della Notte, il Re della Notte, fosse in realtà un Bolton. I Bolton vivono nel castello di Forte Terrore, nei territori del Nord, dove, in passato, furono acerrimi nemici degli Stark, saccheggiando più volte Grande Inverno, la loro roccaforte. Tuttavia, circa mille anni prima delle vicende narrate nel Trono di Spade, finirono per sottomettersi.

Storia

I Bolton si facevano chiamare Re Rossi e controllavano la zona est del Nord. Il loro simbolo è un uomo scuoiato perché amano praticare questa forma di tortura, il che ha anche procurato loro una nomea piuttosto sinistra. Un detto comune fra i Bolton è “Un uomo scuoiato non ha segreti”. Nel Trono di Spade vediamo in particolare due membri di questa casata.

Roose Bolton è il lord di Forte Terrore, detto nei libri “Lord Mignatta” per l’amore che nutre per i salassi, che si fa praticare con delle sanguisughe. Dalla sua seconda moglie ebbe un figlio, Domerick, che però morì da piccolo. Roose ne attribuisce la morte al suo figlio bastardo Ramsay Snow che, essendo ora il suo unico figlio, viene da lui designato come suo erede al trono di Forte Terrore: ora, Ramsay non è più uno Snow, ma è diventato a tutti gli effetti un Bolton.

Ramsay Bolton ha un aspetto sgradevole, ma lo è molto di più il suo carattere: freddo, sadico, sanguinario, sociopatico, astuto e del tutto folle, Ramsay si macchierà di atti atroci e abominevoli. Al suo seguito ci sono dei soldati che, quando lui non è presente, vengono chiamati i Ragazzi del Bastardo, perversi e violenti come lui.

Casa Tyrell

Motto: “Crescere forti” (“Growing strong“)

Aspetto: capelli castani ondulati e occhi color nocciola o castani.

Origine: i Tyrell sostengono di discendere da Garth Manoverde, giardiniere del re dei Primi Uomini durante l’Età degli Eroi. Lavoravano inizialmente per l’antica e ormai estinta Casa Gardener, che dominava l’Altopiano prima dei Tyrell. Quando l’ultimo re della Casata venne ucciso sul Campo di Fuoco, durante la Guerra di Conquista, Harlen Tyrell, attendente di Casa Gardener, decise di arrendersi ad Aegon Targaryen, che lo premiò donandogli il castello di Alto Giardino e, di conseguenza, il controllo dell’Altopiano e il titolo di Prot3ettore del Sud. Tutto ciò resta immutato anche al tempo delle vicende raccontate nel Trono di Spade. I figli bastardi nati in questi territori portano il cognome Flower.

Storia

A capo di Casa Tyrell c’è Mace Tyrell (Roger Ashton-Griffiths), il quale, però, on avendo particolari doti in campo politico, spesso viene manovrato da sua madre Oleanna (Diana Rigg), che chiama suo figlio “Lord Pesce Palla”, per via del suo essere in sovrappeso.

Quando scoppiò la Guerra dei Cinque Re, in cui diversi aspiranti al Trono di Spade iniziarono un conflitto per poter dominare sui Sette Regni, Mace Tyrell si dichiarò fedele a Renly Baratheon e, per insaldare questo legame, Mace gli darà in sposa sua figlia Margaery (Natalie Dormer).

Renly ha però una relazione clandestina con suo cognato, Loras Tyrell (Finn Jones). In seguito, Mace giurerà fedeltà a Casa Lannister, promettendo in sposa a re Jeoffrey Baratheon l’ormai vedova Margaery, che finirà poi per sposare il giovanissimo Tommen Baratheon.

Casa Florent

Origine: una leggenda racconta che le Casate Florent, Peake e Ball discendano ognuna da uno dei tre mariti Florys la Volpe, una delle figlie di Garth Manoverde.

Storia

I Florent risiedono nella fortezza di Acquachiara e sono gli alleati più potenti di Alto Giardino, anche se sono in aperto conflitto con la casa dominante del seggio, i Tyrell, perché ritengono di avere più diritto di loro al dominio dell’Altopiano. Fra i membri di spicco di questa Casata figura Selyse Florent (Sarah MacKeever nella Stagione 2 e Tara Fitzgerald nelle Stagioni dalla 3 alla 5), figlia di Ryam Florent, fratello più giovane del lord di Acquachiara Alester, moglie di Stannis Baratheon e, di conseguenza, lady di Roccia del Drago.

La coppia ha avuto un’unica figlia, Shireen. Anche Selyse, come suo marito, subirà moltissimo l’influenza di Melisandre, convertendosi quindi al Culto del Dio della Luce R’hllor.

Casa Martell

Motto: “Mai inchinati, mai piegati, mai spezzati” (“Unbent, unbowed, unbroken“)

Aspetto: capelli e occhi neri, sopracciglia arcuate, volto scavato e naso appuntito.

Origine: i Martell controllano il principato di Dorne dalla capitale del regno, Lancia del Sole. Non si conoscono le origini della Casata, ma sappiamo che i Martell regnavano su Dorne già ai tempi dell’invasione degli Andali. Quando Nymeria, regina dei Rhoynar, raggiunse Westeros sposò uno dei guerrieri più forti di Dorne, re Mors Martell. Così, l’unione delle due famiglie regnò sul Principato, che subì l’influenza culturale dei Rhoynar adottando alcune loro usanze, come l’abitudine di chiamare i regnanti “principi” e la tradizione di cedere il titolo ai propri figli basandosi solo sull’età, e non principalmente sul sesso (nella maggior parte dei casi, invece, si prediligono i figli maschi, anche se di età inferiore alle sorelle femmine). Ai figli bastardi di Dorne viene dato il cognome Sand.

Storia

Il Principato di Dorne ha da sempre rapporti conflittuali con i regni confinanti: a nord-est c’è Capo Tempesta, dominato da Casa Baratheon, a nord-ovest ci sono i Tyrell, di cui contestando il titolo di Protettori del Sud, che ambiscono per loro stessi, e odiano profondamente i Lannister (anche se si sforzano in ogni modo di non darlo a vedere) per il ruolo cruciale che ebbero nello spodestare i Targaryen dal Trono di Spade. Va ricordato, infatti, che Elia, la moglie di Rhaegar Targaryen che venne stuprata e uccisa da Gregor “la Montagna” Clegane, era una Martell. Il fratello minore di Elia è Oberyn Martell, detto la Vipera Rossa di Dorne (Pedro Pascal), grande combattente dedito all’uso di armi avvelenate (da cui il suo soprannome) e amatore particolarmente temuto e benvoluto a Dorne.

Il Trono di Spade: le maggiori differenze fra i libri e la serie TV

Trattandosi di due media del tutto diversi, è perfettamente comprensibile che ci siano delle differenze fra la serie di romanzi di George R. R. Martin e la serie Il Trono di Spade. In questa sezione vi parleremo di quelle più rilevanti. Iniziamo con il titolo: la serie televisiva si intitola, infatti, come il primo libro della saga fantasy.

Parlando, poi, dell’età dei personaggi, nei libri sono molto più giovani, perché Martin voleva riproporre un quadro realistico di quel periodo in cui l’aspettativa di vita era piuttosto breve. Il Trono di Spade inizia 17 anni dopo la ribellione di Robert, mentre i libri iniziano 14 anni dopo: il che significa che Daenerys ha solo 13 anni quando fa la sua prima apparizione nei libri, Arya ha 9 anni nei libri, ma quasi 19 nella serie, Jon Snow all’inizio dei libri ha 14 anni, mentre Kit Harrington nella vita reale ne aveva 29, quando ha iniziato la sua avventura nel Trono di Spade.

Inoltre, esistono personaggi che sono stati creati appositamente per la serie che ne sostituiscono alcuni dei romanzi o che non sono affatto presenti. Fra questi menzioniamo:

Ros (Esmé Bianco), prostituta che inizialmente lavora a Grande Inverno e che può vantare diversi clienti illustri, come Tyrion Lannister e Theon Greyjoy. In seguito svolgerà la propria attività in uno dei bordelli gestiti da Ditocorto ad Approdo del Re, per poi esserne a capo. Dalla Seconda Stagione in poi a livello narrativo sostituisce Chataya , proprietaria del bordello nei romanzi, e sua figlia Alayaya , mentre nella Terza entrerà a far parte delle spie di Varys.

(Esmé Bianco), prostituta che inizialmente lavora a Grande Inverno e che può vantare diversi clienti illustri, come Tyrion Lannister e Theon Greyjoy. In seguito svolgerà la propria attività in uno dei bordelli gestiti da ad Approdo del Re, per poi esserne a capo. Dalla Seconda Stagione in poi a livello narrativo sostituisce , proprietaria del bordello nei romanzi, e sua figlia , mentre nella Terza entrerà a far parte delle spie di Varys. Olyvar (Will Tudor) è una delle spie di Ditocorto , e anche lui gestisce uno dei suoi bordelli. Ha una storia con Loras Tyrell e avrà un ruolo importante per le vicende che riguardano Loras e sua sorella Margaery Tyrell .

(Will Tudor) è una delle spie di , e anche lui gestisce uno dei suoi bordelli. Ha una storia con Loras Tyrell e avrà un ruolo importante per le vicende che riguardano . Talisa Maegyr (Oona Chaplin), curatrice proveniente da Volantis e moglie di Robb Stark, nonché controparte sullo schermo di Jeyne Westerling nei romanzi. Sarà al fianco di suo marito Robb durante le Nozze Rosse.

Myranda (Charlotte Hope) è la folle e sadica amante e complice di Ramsay Bolton , innamorata di lui e, quindi, molto gelosa di sua moglie Sansa . Ramsay non l’ha mai amata, ma ha ammesso che, se fosse rimasto un figlio bastardo, l’avrebbe sposata.

(Charlotte Hope) è la folle e sadica amante e complice di , innamorata di lui e, quindi, molto gelosa di sua moglie . Ramsay non l’ha mai amata, ma ha ammesso che, se fosse rimasto un figlio bastardo, l’avrebbe sposata. Karl Tanner (Burn Gorman) è il violento e sanguinario Guardiano della Notte a capo dell’ammutinamento contro il Lord Comandante Jeor Mormont. Adatta più di un personaggio dei romanzi, in particolare il fautore dell’ammutinamento nei romanzi, Dirk .

(Burn Gorman) è il violento e sanguinario a capo dell’ammutinamento contro il Lord Comandante Jeor Mormont. Adatta più di un personaggio dei romanzi, in particolare il fautore dell’ammutinamento nei romanzi, . Olly (Brenock O’Connor) proviene dalle Terre del Dono , poco più a sud della Barriera. Sopravvive ai Bruti, che attaccano il suo villaggio uccidendo la sua famiglia e chiunque altro, e per questo li odia in maniera viscerale. Dopo essersi unito ai Guardiani della Notte parteciperà al combattimento contro le truppe di Mance Ryder e diventerà l’attendente di Jon Snow, ma quando questi si dimostrerà benevolo verso i Bruti, memore della sua famiglia massacrata da loro, gli si rivolterà contro. Olly è il sostituto di Satin nei romanzi.

(Brenock O’Connor) proviene dalle , poco più a sud della Barriera. Sopravvive ai Bruti, che attaccano il suo villaggio uccidendo la sua famiglia e chiunque altro, e per questo li odia in maniera viscerale. Dopo essersi unito ai Guardiani della Notte parteciperà al combattimento contro le truppe di Mance Ryder e diventerà l’attendente di Jon Snow, ma quando questi si dimostrerà benevolo verso i Bruti, memore della sua famiglia massacrata da loro, gli si rivolterà contro. Olly è il sostituto di nei romanzi. Lyanna Mormont non compare mai direttamente nei romanzi, ma viene menzionata in Una danza con i draghi, mentre nel Trono di Spade ha un ruolo di un certo rilievo.

Altri personaggi sono stati invece “ritoccati” nel Trono di Spade:

I Targaryen nei romanzi hanno gli occhi viola per via delle loro origini valyriane, ma nella serie non è così poiché le lenti a contatto viola interferivano con le performance degli attori, dato che molte emozioni si esprimono attraverso gli occhi.

per via delle loro origini valyriane, ma nella serie non è così poiché le lenti a contatto viola interferivano con le performance degli attori, dato che molte emozioni si esprimono attraverso gli occhi. Aegon Targaryen , il figlio di Rhaegar ed Elia Martell ritenuto morto (e che è anche il nipote di Daenerys), nei romanzi è sopravvissuto alla strage della sua famiglia, ma nella serie è del tutto assente.

, ritenuto morto (e che è anche il nipote di Daenerys), alla strage della sua famiglia, ma nella serie è del tutto assente. Tyrion Lannister è decisamente brutto nei libri, con le sue gambe rachitiche, la fronte gonfia, occhi di colore diverso, una faccia schiacciata e sfigurata dopo la Battaglia delle Acque Nere, in cui perse una grossa parte del suo naso.

Jon Snow nei romanzi ha poteri da metamorfo , ma nella serie non lo vediamo mai, anche perché lo stretto rapporto degli Stark con i meta-lupi (ricordiamo che il loro stemma di famiglia è proprio una testa di meta-lupo) non è stato molto approfondito nel Trono di Spade per via dell’impiego della CGI. Inoltre, anche lui e Arya possono “possedere” i corpi degli animali per controlalrne le azioni, come Bran .

nei romanzi ha poteri da , ma nella serie non lo vediamo mai, anche perché lo stretto rapporto degli Stark con i meta-lupi (ricordiamo che il loro stemma di famiglia è proprio una testa di meta-lupo) non è stato molto approfondito nel per via dell’impiego della CGI. Inoltre, anche lui e possono “possedere” i corpi degli animali per controlalrne le azioni, come . Robb Stark legittima Jon Snow come figlio di Ned Stark , nei libri, in modo che Jon possa rivendicare una pretesa sul Nord in caso morisse, mentre, nel Trono di Spade , Caitlyn Tully va fuori di sé anche solo a sentirne parlare.

, nei libri, in modo che Jon possa rivendicare una pretesa sul Nord in caso morisse, mentre, nel , Caitlyn Tully va fuori di sé anche solo a sentirne parlare. Arya Stark fugge da Harrenhal con Gendry e Frittella, ma nei libri, prima della fuga, salva, con l’aiuto di Jaqen, oltre un centinaio di prigionieri del Nord. Lei, infatti, chiede a Jaqen di salvarli tutti (non solo di aiutarla a scappare con i suoi amici), riconsegnando Harrenhal al controllo del Nord.

fugge da Harrenhal con Gendry e Frittella, ma nei libri, prima della fuga, salva, con l’aiuto di Jaqen, oltre un centinaio di prigionieri del Nord. Lei, infatti, chiede a Jaqen di salvarli tutti (non solo di aiutarla a scappare con i suoi amici), riconsegnando Harrenhal al controllo del Nord. Yara Greyjoy nei libri si chiama Asha , ma nella serie hanno optato per questo cambio di nome per evitare di confonderla con Osha , una Bruta al servizio di Casa Stark.

nei libri si chiama , ma nella serie hanno optato per questo cambio di nome per evitare di confonderla con , una Bruta al servizio di Casa Stark. “Estranei” traduce il nome che queste creature hanno nei romanzi, “the Others”, ma nel Trono di Spade in lingua originale vengono chiamati “White Walkers“, ovvero “camminatori bianchi“; anche il loro aspetto è diverso: nella serie hanno la pelle grigia e congelata, il viso simile a un teschio e i corpi simili a scheletri, mentre nei libri hanno semplicemente la pelle bianca e una scintillante armatura leggera. Inoltre, nei romanzi Martin ha svelato molto poco riguardo gli Estranei, in cui si parla però del “Re della Notte“, che era il 13° Lord Comandante dei Guardiani della Notte che passato nell’altra fazione dopo aver sposato un’Estranea.

Shae , la concubina di Tyrion , nei romanzi non è innamorata di lui, quindi il suo tradimento non è una sorpresa per i lettori.

, la concubina di , nei romanzi non è innamorata di lui, quindi il suo tradimento non è una sorpresa per i lettori. Khal Drogo nei romanzi adorna i suoi capelli intrecciati con delle piccole campane, seguendo un’importante tradizione Dothraki per cui un uomo aggiunge una campana alla sua treccia ogni volta che vince una battaglia. Inoltre, deve tagliare la sua intera treccia per la vergogna, se ne perde una. Khal Drogo, poi, non violenta Daenerys durante la loro prima notte di nozze nei libri, ma la seduce anche se lei non voleva sposarlo e le chiede il permesso di fare sesso con lei, richiesta che viene da lei accettata.

Ser Jorah Mormont nei libri è spesso descritto come “orso nero” perché è un uomo enorme e il suo corpo è ricoperto di peli neri; inoltre è calvo, a differenza dell’attraente Jorah biondo della serie.

nei libri è spesso descritto come “orso nero” perché è un uomo enorme e il suo corpo è ricoperto di peli neri; inoltre è calvo, a differenza dell’attraente Jorah biondo della serie. Verme Grigio e Missandei non hanno un “debole” l’uno per l’altra nei libri perché Missandei ha solo 10 anni quando Daenerys la libera.

e non hanno un “debole” l’uno per l’altra nei libri perché Missandei ha solo 10 anni quando Daenerys la libera. Sansa Stark non è ancora tornata a Grande Inverno e non sposa Ramsay Bolton nei romanzi (anzi, non ha mai incontrato i Bolton), ma lo fa la sua migliore amica, Jeyne Poole , costretta dai Lannister a fingere di essere Arya Stark (Ramsay, però, sa che la ragazza non è la vera Arya), per cui tutto ciò che nella serie vediamo accadere a Sansa succede invece a lei.

non è ancora tornata a Grande Inverno e nei romanzi (anzi, non ha mai incontrato i Bolton), ma lo fa la sua migliore amica, , costretta dai Lannister a fingere di essere Arya Stark (Ramsay, però, sa che la ragazza non è la vera Arya), per cui tutto ciò che nella serie vediamo accadere a Sansa succede invece a lei. Ditocorto manifesta un’attrazione nei confronti di Sansa nel Trono di Spade, ma questo aspetto è del tutto assente nei romanzi.

Lysa Arryn è una donna quantomeno lunatica che è ossessionata da suo figlio, ma non ne vengono spiegate bene le ragioni. Nei libri, quando non era ancora sposata, rimase incinta del figlio di Ditocorto e voleva sposarlo, ma Lord Hoster Tully, ritenendo Ditocordo di una classe sociale troppo bassa, convince sua figlia ad abortire, facendola quasi morire. Venne quindi data in moglie a un uomo molto anziano, Jon Arryn , che aveva bisogno di un erede, così Lysa dà alla luce un malaticcio Robin Arryn , dopo cinque aborti e due bimbi nati morti. Ecco perché p così morbosamente legata a lui.

è una donna quantomeno lunatica che è ossessionata da suo figlio, ma non ne vengono spiegate bene le ragioni. Nei libri, quando non era ancora sposata, rimase incinta del figlio di Ditocorto e voleva sposarlo, ma Lord Hoster Tully, ritenendo Ditocordo di una classe sociale troppo bassa, convince sua figlia ad abortire, facendola quasi morire. Venne quindi data in moglie a un uomo molto anziano, , che aveva bisogno di un erede, così Lysa dà alla luce un malaticcio , dopo cinque aborti e due bimbi nati morti. Ecco perché p così morbosamente legata a lui. Davos Seaworth ha un solo figlio, Matthos, nel Trono di Spade , che muore nella Battaglia delle Acque Nere. Nei romanzi, invece, ne ha 7, 4 dei quali muoiono nella stessa battaglia, mentre tre sono ancora vivi.

ha un solo figlio, Matthos, nel , che muore nella Battaglia delle Acque Nere. Nei romanzi, invece, ne ha 7, 4 dei quali muoiono nella stessa battaglia, mentre tre sono ancora vivi. Per via del fatto che da un certo punto in poi Il Trono di Spade procede in maniera piuttosto autonoma rispetto ai romanzi poiché la saga non è ancora stata ultimata, alcuni personaggi morti nella serie sono in realtà ancora vivi (o sono stati riportati in vita) nei libri; tuttavia, per evitare spoiler massicci, eviteremo di rivelarvi di chi si tratta.

Tutti gli spin-off annunciati de Il Trono di Spade

L’enorme successo del Trono di Spade è stato (ed è tuttora) tale che si è pensato a moltissimi spinoff, alcuni dei quali, però, sono stati cancellati. Inizieremo proprio da questi, per proseguire con gli spinoff attualmente già in fase di lavorazione.

Il Trono di Spade: gli spinoff cancellati

Bloodmoon: l’8 giugno 2018 ha richiesto la realizzazione di un episodio pilota della serie, di cui lo stesso Martin sarebbe stato co-creatore. Bloodmoon è un prequel ambientato circa 8000 anni prima del Trono di Spade, durante l’Età degli Eroi il cui cast include anche Naomi Watts. Cancellata perché l’episodio pilota non fu apprezzato.

Empire of Ash : ambientata ad Essos, la serie avrebbe parlato degli eventi accaduti prima del Disastro di Valyria e di ben 40 famiglie di Signori dei Draghi, inclusi i Targaryen. Nessun episodio pilota è stato commissionato da HBO.

: ambientata ad Essos, la serie avrebbe parlato degli eventi accaduti prima del Disastro di Valyria e di ben 40 famiglie di Signori dei Draghi, inclusi i Targaryen. Nessun episodio pilota è stato commissionato da HBO. The Targaryen Conquest avrebbe dovuto raccontare la storia di questa Casata, ma non è mai stata ordinata da HBO.

avrebbe dovuto raccontare la storia di questa Casata, ma non è mai stata ordinata da HBO. The Dance of the Dragons avrebbe dovuto parlare della guerra avvenuta in seno a Casa Targaryen prima delle vicende del Trono di Spade , ma fu abbandonata.

avrebbe dovuto parlare della guerra avvenuta in seno a Casa Targaryen prima delle vicende del , ma fu abbandonata. Flea Bottom: ambientato nei bassifondi di Approdo del Re conosciuti come Fondo delle Pulci, anche questo progetto è stato infine abbandonato.

Il Trono di Spade: gli spin-off in lavorazione

House of the Dragon: il progetto, incentrato su Casa Targaryen, ha iniziato a prendere vita fra io 2017 e il 2019, ma fu cancellato per poi essere ripreso nel corso dello stesso anno. La storia di Il Trono di Spade inizia nel 298 CA e termina nel 305 CA, ma la Danza dei Draghi è durata dal 129 al 131 CA, per cui House of the Dragon è ambientata almeno 170 anni prima di Il Trono di Spade. La serie sarà distribuita da HBO Max e, qui da noi in Italia, sarà visibile su Sky e NOW TV a partire dal prossimo 21 agosto.

The Sea Snake , il cui titolo iniziale era Nine Voyages , sarà incentrata su Corlys Velaryon , marito della principessa Rhaenys Targaryen e personaggio che sarà presente anche in House of the Dragon , dov’è interpretato da Steve Toussaint, mentre Rhaenys è interpretata da Eve Best.

, il cui titolo iniziale era , sarà incentrata su , marito della principessa e personaggio che sarà presente anche in , dov’è interpretato da Steve Toussaint, mentre Rhaenys è interpretata da Eve Best. Ten Thousand Ships : annunciata quest’anno dallo stesso Martin, questa serie parlerà di Nymeria, la regina guerriera che salvò i Rhoynar portandoli a Dorne, circa 100 anni prima delle vicende del Trono di Spade .

: annunciata quest’anno dallo stesso Martin, questa serie parlerà di Nymeria, la regina guerriera che salvò i Rhoynar portandoli a Dorne, circa 100 anni prima delle vicende del . The Hedge Knight è una serie commissionata nel 2021 da HBO che si basa sulla raccolta di racconti scritti da Martin intitolata Tales of Dunk and Egg (inizialmente, anche la serie si sarebbe dovuta chiamare così), ambientata 90 anni prima del Trono di Spade . La prima stagione dovrebbe coprire il primo dei 3 racconti inclusi nella raccolta.

è una serie commissionata nel 2021 da HBO che si basa sulla raccolta di racconti scritti da Martin intitolata (inizialmente, anche la serie si sarebbe dovuta chiamare così), ambientata . La prima stagione dovrebbe coprire il primo dei 3 racconti inclusi nella raccolta. The Golden Empire sarà la prima serie di animazione ambientate nel mondo del Trono di Spade (ve ne saranno anche altre) e sarà ambientata a Yi Ti .

sarà ambientate nel mondo del (ve ne saranno anche altre) e sarà ambientata a . Sequel su Jon Snow: ancora senza titolo ufficiale, la serie, ambientata solo qualche anno dopo i fatti del Trono di Spade, è già in fase di pre-produzione e Kit Harrington vestirà di nuovo i panni del suo personaggio.

Negli altri media

Grazie al Trono di Spade il mondo fantastico e spietato creato da George R. R. Martin nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è divenuto familiare anche a un pubblico diverso di quello dei lettori, trasformandolo in un vero fenomeno mediatico. Per questo, non stupisce che il fascino di questo mondo abbia “invaso” anche altri media.

Opere scritte derivate

Il mondo del ghiaccio e del fuoco , edito nel 2014 e scritto da George R. R. Martin, Elio M. García Jr. e Linda Antonsson, è una guida scritta come se fosse un libro di storia su Westeros. Lo trovate qui su Amazon.

, edito nel 2014 e scritto da George R. R. Martin, Elio M. García Jr. e Linda Antonsson, è una guida scritta come se fosse un libro di storia su Westeros. Lo trovate qui su Amazon. The Lands of Ice and Fire è una raccolta di 12 mappe disegnate dallo stesso Martin e da Jonathan Roberts. Potete acquistarla qui su Amazon.

A Game of Thrones è una serie di fumetti scritta da Daniel Abraham e illustrata da Tommy Patterson che si basa sul primo romanzo della saga, Il Gioco del Trono. Pubblicata fra il 2011 e il 2014 negli Stati Uniti, in Italia è stata distribuita da Italycomics. Potete trovare i volumetti qui su Amazon.

Giochi

Il Trono di Spade : gioco di carte collezionabili edito da Fantasy Flight Games nel 2002 non più disponibile.

: gioco di carte collezionabili edito da Fantasy Flight Games nel 2002 non più disponibile. Il Trono di Spade: Il gioco di carte – seconda edizione è la nuova versione del gioco precedente, datata 2015.

è la nuova versione del gioco precedente, datata 2015. Il Trono di Spade: gioco da tavolo del 2003 anch’esso targato Fantasy Flight Games, edito nuovamente nel 2011 e distribuito in Italia da Asmodee. Lo trovate qui su Amazon.

A Game of Thrones : gioco di ruolo del 2005 edito da Guardians of Order.

: gioco di ruolo del 2005 edito da Guardians of Order. A Song of Ice and Fire Roleplaying , gioco di ruolo edito da Green Ronin nel 2009.

, gioco di ruolo edito da Green Ronin nel 2009. Battles of Westeros: wargame tridimensionale (il gioco rpevede quindi l’uso di miniature) datato 2010.

Videogiochi

A Game of Thrones – Genesis : videogioco strategico in tempo reale realizzato da Cyanide Studio e pubblicato da Focus Home Interactive nel 2011. Come suggerisce il titolo si tratta di un prequel, ambientato cronologicamente circa 1000 anni prima del Trono di Spade .

: videogioco strategico in tempo reale realizzato da Cyanide Studio e pubblicato da Focus Home Interactive nel 2011. Come suggerisce il titolo si tratta di un prequel, ambientato cronologicamente . Game of Thrones : videogioco di ruolo del 2012 realizzato sempre da Cyanide Studio e ambientato durante gli eventi dei romanzi.

: videogioco di ruolo del 2012 realizzato sempre da Cyanide Studio e ambientato durante gli eventi dei romanzi. Game of Thrones: Seven Kingdoms è un un MMORPG annunciato nel 2012, ma di cui non si sa più nulla. Vi mostriamo il trailer di annuncio del gioco:

Game of Thrones è un’avventura grafica divisa in 6 episodi sviluppata da Telltale Games; gli episodi di questa prima stagione sono stati pubblicati fra il 2014 e il 2015. Visto il suo successo (potete recuperarlo per qualsiasi piattaforma di gioco qui su Amazon), nel 2015 fu annunciata una seconda stagione, che però non è mai stata realizzata a causa del fallimento di Telltale Games, nel 2018. Non ci sono notizie ufficiali riguardo il futuro della seconda stagione di Game of Thrones, ma molte IP (Proprietà Intellettuali) e tecnologie di Telltale Games sono state acquisite da LCG Entertainment, per cui potremmo ancora sentirne parlare.

Potete trovare tutte e 8 le stagioni che formano la serie completa del Trono di Spade in streaming a pagamento sui seguenti siti, per ognuno dei quali troverete indicato se dovrete possedere un abbonamento attivo al servizio o se, invece, il sito offre la visione della serie senza abbonamento, ma acquistandola singolarmente.

