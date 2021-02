Perseverance è su Marte: tutto sulla missione Mars 2020

Ieri il rover della NASA Perseverance ha raggiunto il suolo di Marte dopo aver viaggiato per ben 203 giorni in un lungo viaggio di oltre 470 milioni di chilometri iniziato lo scorso luglio. Il rover, dalle dimensioni di un SUV, ci permetterà di rispondere a tante domande tra cui una fondamentale che attanaglia l’uomo da secoli: c’è mai stata vita su Marte o ce n’è adesso? Ecco tutti i dettagli della missione Mars 2020.

Mars 2020: da luglio 2020 ai “sette minuti di terrore”

La missione di cui fa parte Perseverance prende il nome di Mars 2020 e ha richiesto più di sette anni di preparazione, in particolar modo da parte delle centinaia di persone che hanno lavorato presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL), il laboratorio della NASA a Pasadena (in California) che si occupa dell’esplorazione dello Spazio con sonde, lander e rover. Il viaggio è iniziato a luglio del 2020 e attualmente gli Stati Uniti sono l’unico paese ad aver realizzato con successo degli atterraggi controllati portando diversi rover su Marte. In primavera ci proverà anche la Cina per la prima volta, ma attualmente il più grande rover è proprio Perseverance. Curiosity, ancora in funzione dopo quasi nove anni, farà compagnia al nuovo arrivato fino alla sua inevitabile morte dovuta al logoramento dei materiali.

Perseverance è molto simile a Curiosity soprattutto per la forma grazie alle sue sei ruote e alla torretta che contiene le videocamere e altri sensori. Il nuovo rover, però, è decisamente più evoluto perché i responsabili del JPL hanno lavorato per renderlo più affidabile imparando dagli errori di progettazione e dagli imprevisti osservati proprio con Curiosity. Le ruote, una parte essenziale per assicurarsi che il rover possa spostarsi nel cratere, sono state riprogettate per essere più resistenti alle asperità del suolo, visti i danni subiti da quelle dei modelli precedenti. Le fotocamere sono state migliorate con sensori più potenti che permetteranno di avere immagini più definite.

Il viaggio è stato tutt’altro che semplice, ma la parte più complessa dell’intera missione è stato l’atterraggio controllato su Marte. L’atmosfera marziana è più rarefatta di quella terreste, pertanto qualsiasi corpo l’attraversi non rallenta di molto la sua corsa. Il tempo a disposizione da quando si effettua l’ingresso nell’atmosfera fino a quando si tocca il suolo è relativamente poco e la grande distanza dalla Terra rende impossibile un controllo diretto con le moderne onde radio a disposizione.

Il tempo che è trascorso tra l’ingresso in atmosfera e l’atterraggio è stato di appena sette minuti definiti come “i sette minuti di terrore”. In questo breve arco temporale, Perseverance ha dovuto fare tutto da solo attraverso i suoi sistemi di bordo e senza alcuna possibilità di ricevere aiuti o correzioni dal centro di controllo sulla Terra. Durante il viaggio, proprio per preservare il rover da eventuali danni, Perseverance era rimasto protetto all’interno di un involucro a forma di campana, chiuso nella parte inferiore da uno scudo termico per dispendere il calore durante l’ingresso nell’atmosfera marziana. Dopo circa quattro minuti il rover aveva già superato gli strati atmosferici più alti del Pianeta Rosso e a quel punto ha raggiunto una velocità di 1.600 chilometri orari (rispetto alla velocità del pianeta) e ha dovuto usare i propulsori per rallentare ulteriormente la velocità. All’altitudine di 11mila metri ha, quindi, aperto un paracadute.

All’apertura del paracadute, lo scudo termico si è sganciato e Perseverance ha potuto respirare l’aria marziana per la prima volta. A poco più di un minuto dall’atterraggio, si è separata anche la parte superiore dell’involucro dal rover ed è iniziata la parte più complessa della missione, già usata in realtà con Curiosity. Il rover è stato infatti calato al suolo da un argano agganciato sulla sua sommità: ha attivato i propri retrorazzi per stabilizzare la discesa e ha poi fatto calare Perseverance nel modo più delicato possibile.

Al termine dell’operazione, l’argano si è sganciato da Perseverance e ha utilizzato i retrorazzi per allontanarsi il più possibile dal punto di contatto con il suolo del rover, per non interferire con le sue attività ed evitare danni. Perseverance ha quindi toccato il suolo alle 21:44 italiane, ma abbiamo potuto sapere della riuscita della missione solo dopo 12 minuti.

Luogo di atterraggio e progetti per il futuro

Il luogo di atterraggio di Perseverance è il cratere, largo quasi 5o chilometri, di nome Jezero (significa “lago” in diverse lingue slave). Si trova esattamente sul lato occidentale della grande pianura Isidis Planitia, una zona che è stata scelta sulla base delle ricerche svolte negli ultimi anni e basate su rivelazioni fornite da numerose sonde in orbita attorno al pianeta. I ricercatori pensano che un tempo Jezero potesse ospitare un fiume che sfociava proprio in un lago. Se fosse così, il corso d’acqua avrebbe portato con sé sedimenti e minerali per alimentari microbi o forme di vita nel lago. Perseverance avrà il compito di cercare fossili molecolari, cioè strutture e minerali dovuti alla presenza un tempo di esseri viventi. Gli indizi potrebbero essere di diverso tipo: elementi chimici frutto di processi biologici, o molecole composte da carbonio e idrogeno, tra gli ingredienti base della vita, almeno per come la conosciamo sulla Terra.

Il rover ha con sé ben 43 provette di titanio che serviranno da contenitori per conservare sul pianeta i campioni che Perseverance raccoglierà con il suo trapano in attesa di una successiva missione che potrà portarli sulla Terra. Il trapano ha a disposizione ben nove punte per perforare le rocce marziane e ogni provetta sarà immagazzinata nella parte inferiore del rover e fotografata così che non possano contaminarsi o perdersi. Il progetto prevede la raccolta di almeno 20 campioni da portare sulla Terra, anche se i ricercatori sperano di utilizzare tutte le 43 provette. Le provette dovrebbero garantire l’integrità dei campioni almeno per 20 anni su Marte, un tempo congruo per lo sviluppo della missione di recupero, sulla quale ci sono ancora molti aspetti da chiarire.

L’iniziativa è portata avanti dalla NASA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA): il progetto sarebbe quello di recuperare i campioni e caricarli su un mini razzo, che dovrebbe poi portarli in orbita intorno a Marte. A questo punto una sonda dovrebbe intercettare il contenitore con le provette e portarlo sulla Terra. Una cosa del genere non è mai stata fatta, ma avere quei campioni sul nostro pianeta consentirebbe di effettuare analisi molto più approfondite e precise alla ricerca di indizi sulla vita marziana.

In compagnia di Perseverance c’è Ingenuity (“Ingegno” in inglese), un drone di piccole dimensioni che ricorda un mini-elicottero. Se tutto dovesse andare secondo i piani, sarà il primo oggetto nella storia delle esplorazioni marziane a decollare sul pianeta e a esplorarlo, seppure per spostamenti brevi. Ingenuity è un prototipo per capire se ci siano sistemi più pratici e praticabili per spostarsi su Marte, considerato che un rover percorre pochi metri al giorno.