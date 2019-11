Lego CITY, variante SPACE: La NASA dentro casa

Recensione dei set Lego city space, spazio, NASA. Agosto 2019

LEGO CITY è una delle ambientazioni più longeve che la LEGO abbia mai prodotto. Non è mai esistito un anno senza l’arrivo di un nuovo set LEGO CITY e le stazioni di polizia, i pompieri o gli ospedali LEGO sono fra i play-set meglio ricordati e più amati da bambini e adulti. Spesso il primo set LEGO che un bambino si vede regalare è una macchina o un furgoncino CITY.

Oggigiorno i CITY PACK e le Minifigures collezionabili hanno permesso di popolare la città LEGO con le più svariate professioni arricchendo ulteriormente la città LEGO. Nel 2019 LEGO ha implementato il tema CITY con un sub set molto interessante: lo SPACE. Non si tratta di un banale LEGO spazio sci-fi, pertanto scordatevi astronavi e alieni, ma di un set che porta in scena nei mitici mattoncini le esplorazioni e conquiste della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea. I set proposti sono tutti molto interessanti, alcuni decisamente eccellenti, pertanto ne faremo una recensione completa, a partire dal set meno costoso fino a quello più ricco della serie. Come usuale si darà una valutazione ai set proposti come di seguito dettagliato:

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.

Sotto la foto del set troverete pertanto una breve descrizione del prodotto, le sue particolarità più belle e una tabella come questa:

Nome del set N° set Costo N° pezzi Voce Punteggio Overall 10 Minis 10 Design 10 Pezzi/prezzo 10 “Woosh factor” 10 Investimento 10

60224 – MISSIONE DI RIPARAZIONE SATELLITARE

Il set più piccolo proposto dalla LEGO è anche quello più avveniristico e fantascientifico e pertanto, per questa serie “realistica”, il meno interessante. Il micro-shuttle è davvero semplice da costruire e piacerà ad un bambino ma è assolutamente fuori contesto ai veicoli spaziali che potremmo aspettarci dalla NASA nei prossimi anni. Il set è arricchito da un astronauta dalla visiera dorata e un piccolo satellite che lo rendono appropriato per un regalo non troppo impegnativo.

Missione di riparazione satellitare 60224 9,99€ 84 Pzs Voce Punteggio Overall 6 Minis 6 Design 4 Pezzi/prezzo 5 “Woosh factor” 8 Investimento 0

40345 – SET MF (Minifigures)

Il pack contiene 4 minifigs: 2 astronauti e 2 tecnici spaziali (uomini e donne equamente distribuiti). Visti gli accessori presenti è una scatola complementare molto utile per popolare i set più grandi. Se invece siete appassionati di minifigures il set è un must buy, anche in molteplici copie. Noi l’abbiamo trovato davvero interessante sia per le espressioni degli omini inclusi che per la parificazione di genere. I set di questo tipo acquistano, nel tempo, sempre più valore sul mercato secondario quindi se volete fare un piccolo investimento tenetelo presente.

Set MF 40345 12,99€ 44 Pzs Voce Punteggio Overall 6 Minis 8 Design 6 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 0 Investimento 6

60225 – PROVA DI GUIDA DEL ROVER

Un design pulito quello del nuovo Rover Spaziale della LEGO. Il mezzo è dotato di cabina rimovibile, braccio di presa articolato e un generatore per il pannello solare. Le due minifigs incluse sono un astronauta e un tecnico che stanno testando il Rover, probabilmente in vista di future missioni su Marte. La costruzione del set è rapida ma gli accessori numerosi e le sei grandi ruote del mezzo molto belle per eventuali modifiche.

Prova di guida del Rover 60225 19,99€ 202 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 7 Design 7 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 6 Investimento 2

60226 – SHUTTLE DI RICERCA SU MARTE

Un altro set di media dimensione per gli amanti dei veicoli spaziali. In questo caso, seppur piccolo, lo shuttle ha un buon design assolutamente realistico: ha una cabina di pilotaggio apribile, due sportelli di carico anch’essi apribili e spazio all’interno per un drone e un rover con braccio articolato. Peccato che il rover non si altro che un ripiano con delle ruote. Due minifigs completano la scatola. In questo caso non si tratta di una esercitazione, ma di una vera e propria missione su Marte!

Shuttle di ricerca su Marte 60226 29,99€ 273 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 7 Design 6 Pezzi/prezzo 6 “Woosh factor” 8 Investimento 2

60230 – PEOPLE PACK – RICERCA E SVILUPPO SPAZIALE

I people pack sono fra i nostri set preferiti. Permettono infatti di vivacizzare i set più grossi con numerosi abitanti LEGO affaccendati, come in questo caso, ad allenare astronauti e a preparare le prossime missioni su Marte! Oltre ai numerosi accessori il set include 14 minifigures: 7 astronauti, un reporter, un cameraman, un personal trainer, un tecnico di droni, un ingegnere spaziale, un ingegnere meccanico e un botanico. I mattoncini presenti permettono inoltre di costruire una “centrifuga” di addestramento girevole, due letti, tapis roulant, drone con rotore girevole, area di crescita delle piante, supporto per computer e schermo e razzo di prova con supporto. In sostanza la scatola permette di avere tutto quello che serve per realizzare il proprio laboratorio di ricerca della NASA. I bambini ne saranno entusiasti e gli adulti… pure!

People pack – ricerca e sviluppo spaziale 60230 39,99 209 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 9 Design 6 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 2 Investimento 6

60227 – LA STAZIONE SPAZIALE LUNARE

Di questo set ne abbiamo parlato anche nei 10 Migliori set LEGO in commercio. Si tratta di quello che riteniamo essere un piccolo gioiello costruttivo dal costo contenuto e la giocabilità ottima. La stazione spaziale con il suo micro shuttle, i 3 moduli abitativi staccabili e il satellite con i pannelli solari assomiglia davvero ad una micro-ISS in LEGO. Ben quattro astronauti popolano questo set che è componibile in diverse modalità. Volendo e comprandone due scatole, con un minimo di modifiche, potrete ricreare una stazione spaziale realistica e ben dettagliata.

La stazione spaziale lunare 60227 54,99€ 412 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 8 Design 8 Pezzi/prezzo 6 “Woosh factor” 6 Investimento 7

60228 – RAZZO SPAZIALE E CENTRO DI CONTROLLO

Le dimensioni dei set LEGO CITY SPAZIO da adesso in avanti aumenta macroscopicamente. Manca un prodotto di media grammatura (ad es. sui 89,99€) e si passa direttamente ad un set molto scenografico, il 60228 dal costo però di 109,99€. Certo il design del razzo modulare è davvero ben fatto e anche la base di controllo con allegata monorotaia sicuramente entusiasmante. Nel set sono presenti 6 minifigs (fra cui un direttore di lancio) e alcuni dettagli interessanti: il razzo modulare a più stadi è ispirato alla NASA ed è personalizzabile in tanti modi diversi con i moduli del booster, del vano di carico e della cabina di pilotaggio per 2 minifigures. Un bellissimo seppur costoso acquisto che deve essere comparato (e ponderato) con l’altro set gigante sella serie: il 60229.

Razzo spaziale e centro di controllo 60228 109,99€ 837 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 8 Design 7 Pezzi/prezzo 5 “Woosh factor” 8 Investimento 5

60229 – ASSEMBLAGGIO E TRASPORTO DEL RAZZO

Concludiamo con il set più costoso della serie, un po’ frastornati dalla proposta. Un altro razzo? In questo caso è vero che il razzo è più grosso (ha ad esempio quattro serbatoi ed un micro shuttle sulla cima) e che invece della monorotaia ci sono le officine di assemblaggio, ma davvero i designer della LEGO non sono stati in gradi di pensare a qualcosa di diverso? Questo set sembra un up-grade di quello precedente, il 60228. Noi lo preferiamo per la presenza del veicolo cingolato che trasporta il razzo e in generale per la struttura dal design più realistico. La critica va alla scelta dei designer: i due set non possono essere integrati e comprati insieme sono ridondanti. È, forse, un’occasione sprecata o una scelta strategica in attesa della seconda wave. Non avreste preferito anche voi la base con cupole idroponiche su Marte?