Planet Manga – il nuovo programma ristampe, i primi titoli di maggio

Nella giornata di ieri Planet Manga ha ufficializzato il nuovo programma ristampe già annunciato con una diretta sulla sua pagina facebook ufficiale.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dall’annuncio è la volontà da parte dell’editore modenese di passare dalle 20 ristampe circa attuali al mese gradualmente dalle 50 fino a raggiungere anche le 80 al mese.

Questo aumento, di fatto si tratta di quadruplicare i titoli, sarà gestito distinguendo fra serie che saranno sempre ristampate (e quindi saranno di fatto disponibili) e serie che saranno ristampate a seconda delle necessità.

Planet Manga ha già indicativamente diviso il suo catalogo per questo nuovo programma ristampe. Fra le serie che entreranno nel ciclo perpetuo di ristampa figurano: Naruto di Masashi Kishimoto, Boruto – Naruto Next Generations di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, L’Attacco dei Giganti Colossal Edition, Bleach di Tite Kubo, Berserk Collection Serie Nera di Kentaro Miura, Death Note di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, Death Note Black Edition, One Punch Man di Yusuke Murata, Slam Dunk Nuova Edizione di Takehiko Inoue, Assassination Classroom di Yusei Matsui, Akame ga Kill! di Tetsuya Tashiro e Takahiro, Black Butler di Yana Toboso, Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa, Beastars di Paru Itagaki, Blue Exorcist di Kazue Kato, Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, Black Clover di Yuki Tabata, Spy x Family di Tatsuya Endo, Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, Monster Deluxe di Naoki Urasawa.

Fra quelle invece entrate in ristampa perché richieste da tempo figurano: 20th Century Boys di Naoki Urasawa, Nana Reloaded Edition di Ai Yazawa, Soul Eater di Atsushi Ohkubo, Homunculus di Hideo Yamamoto, Blue Flag di Kaito, Ao Haru Ride – A un passo da te di Io Sakisaka, Dorohedoro di Q Hayashida, Domestic Girlfriend di Kei Sasuga, Seraph of the End di Yamato Yamamoto, Takaya Kagami, Fire Force di Atsushi Ohkubo, Arte di Kei Ohkubo, Banana Fish di Akimi Yoshida, Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi, Vagabond Deluxe di Takehiko Inoue, Vampire Knight Deluxe di Hino Matsuri, Pluto di Naoki Urasawa, Buonanotte Punpun di Inio Asano.

Per quanto riguarda il sensei Urasawa già confermate anche le ristampe di Manben, Gli Esordi e Disegnare, disegnare a più non posso.

Planet Manga – i primi titoli di maggio

Il nuovo programma ristampe partirà a maggio 2021, come confermato da Planet Manga che, a scanso di equivoci, ha subito fornito delle semplici infografiche con tutti i dettagli confermando che:

Ecco a voi tutte le infografiche che vi aiuteranno a comprendere il nuovo piano ristampe di Panini Planet Manga! Oltre alla lista delle diverse serie in ristampa trovate anche l’intero calendario con il dettaglio dei singoli numeri in uscita nei prossimi mesi! Lo aggiorneremo di mese in mese in parallelo alle nostre checklist mensili di Anteprima: seguitelo per avere le informazioni sulle ristampe di tutte le vostre serie preferite! Quando una nuova serie o un numero esaurito saranno aggiunti al calendario li troverete qui, quindi controllatelo periodicamente o fate uno screenshot per averlo sempre a portata di mano!

Ecco i titoli che ritroveremo a maggio in libreria e fumetteria a partire da maggio 2021: Naruto il Mito 15; Naruto il Mito 16; Naruto il Mito 4; Naruto il Mito 8; Naruto il Mito 21; Naruto il Mito 33; Naruto il Mito 35; Naruto il Mito 37; Naruto il Mito 39; Naruto il Mito 46; Naruto il Mito 48; Naruto il Mito 50; Naruto il Mito 53; Naruto il Mito 66; Naruto il Mito 67; Naruto il Mito 68; Naruto il Mito 69; Naruto il Mito 70; Naruto il Mito 71; Naruto il Mito 72; Nana Reloaded Edition 13; Nana Reloaded Edition 4; Nana Reloaded Edition 6; Nana Reloaded Edition 7; Nana Reloaded Edition 8; Nana Reloaded Edition 9; Nana Reloaded Edition 11; Nana Reloaded Edition 12; Nana Reloaded Edition 14; Nana Reloaded Edition 15; Nana Reloaded Edition 16; Nana Reloaded Edition 17; Nana Reloaded Edition cofanetto pieno; Nana Reloaded Edition cofanetto vuoto; Beastars 2; Blue Flag 2; Blue Flag 3; Il Marito di Mio Fratello 2; Seraph of the End 18; Akame ga Kill! 2; Akame ga Kill! 5; Akame ga Kill! 7; Akame ga Kill! 9; Akame ga Kill! 10; Ao Haru Ride – A un passo da te 3; Ao Haru Ride – A un passo da te 7; Ao Haru Ride – A un passo da te 8; Assassination Classroom 17; Assassination Classroom 21; One Punch Man 20; One Punch Man 21; One Punch Man Fanbook – Tutto sugli Eroi; Bleach 48; Domestic Girlfriend 4; Domestic Girlfriend 5; Hunter x Hunter 2; Buonanotte, Punpun 9; Buonanotte, Punpun 10; Buonanotte, Punpun 11; Noragami 1; Noragami 2; Dorohedoro 13; Dorohedoro 14; Dorohedoro 15; Dorohedoro 23; Monster Deluxe 3; Monster Deluxe 6; Monster Deluxe 7; Monster Deluxe 8; Monster Deluxe 9; Manben – L’Artbook di Naoki Urasawa; Pluto 7; Pluto 8; Naoki Urasawa – Gli Esordi; 20th Century Boys 11; 20th Century Boys 5; 20th Century Boys 7; Vagabond Deluxe 1; Vagabond Deluxe 2.