Pokémon | I migliori gadget per i 25 anni!

Non è un mistero quanto i Pokémon siano un fenomeno globale, con un successo capace di trascendere i confini dell’intero pianeta da ormai 25 anni. Ebbene sì, questo 2021 segna un anniversario davvero molto importante per uno dei prodotti di intrattenimento più celebri nella storia di diversi media.

Videogiochi, anime, film e chi più ne ha più ne metta: il brand Pokémon è senza ombra di dubbio uno di quelli immediatamente riconoscibili davvero, ma davvero da chiunque. In occasione di questo compleanno così importante noi di Tom’s vogliamo farvi un regalo: una lista con alcuni dei migliori gadget Pokémon (tutti realizzati con licenza ufficiale) che potete trovare, per voi o come perfette idee regalo per i veri appassionati. Pronti ad acchiapparli tutti?

I migliori gadget Pokémon

T-Shirt Pokémon

Iniziamo con ben tre T-Shirt davvero eccezionali, con tre design dedicati ad alcuni dei Pokémon più amati in assoluto: Pikachu, Snorlax e MewTwo. Tre magliette davvero ben realizzate, disponibili in varie taglie e in taglio regular, in cotone 100% e perfette sia come idea regalo simpatica che come abbigliamento casual per diverse occasioni.

Replica Pokéball

Passiamo poi alla replica dell’iconica Pokéball: un oggetto da collezione di altissima qualità, nonché vero e proprio simbolo di un brand iconico come Pokémon. Dotata di sensori tattili e di prossimità, con un diametro di 8 cm e spedita in una scatola decorativa con effetti di luce configurabili di dimensioni 9 x 10 x 10 cm. Include inoltre un manuale illustrato, che la rende un pezzo da collezione unico nel suo genere. Ma non è finita: per i veri fan sono infatti disponibili anche le versioni Great Ball e Ultra Ball, dei gadget davvero da non perdere.

Tazza Pokémon

Una tazza di capacità 0,47 l con un’altezza di 10 cm circa: un gadget davvero simpatico per iniziare la giornata in pieno stile Pokémon, realizzato con un design dedicato all’inconfondibile Pikachu. Adatta anche all’uso in forno a microonde e lavastoviglie: un prodotto davvero versatile che non può mancare nella collezione di ogni appassionato. Disponibile anche in una simpatica versione con la scritta “I Choose You!” attorniata dai quattro starters famosi in tutto il mondo.

Funko Pop Pikachu

Poteva forse mancare il Funko Pop di Pikachu? Una statuetta in vinile da collezione, alta circa 10 cm e perfetta sia per gli amanti dell’universo Pokémon che per i collezionisti degli inconfondibili Funko.

Pigiama Pikachu

Disponibile in varie taglie, questo pigiama da donna a tema Pikachu è il regalo perfetto da fare a ogni appassionata del mondo Pokémon. Un completo con maglietta e pantaloncini ealizzato in cotone 100% e con una simpatica stampa sulla parte frontale, con la frase “If you’re reading this I’m sleeping” che invita a non disturbare il sonno di chi lo indossa.

Vestaglia Pikachu

Il capo d’abbigliamento perfetto per chi vuole un po’ di eleganza senza rinunciare a tutto il suo amore per l’universo Pokémon. Questa vestaglia, disponibile in diverse taglie e perciò adatta a tutti, è realizzata in 100% poliestere e impreziosita con toppe e ricami (tra cui spicca il volto di Pikachu raffigurato sul cappuccio).

Felpa Gengar

Una felpa jogging taglio regular e dalla lunghezza standard, con logo ricamato sulla parte frontale e una simpatica illustrazione raffigurante Gengar sulla schiena. Un prodotto di ottima fattura, realizzato in 40% poliestere e 60% cotone adatto al lavaggio in lavatrice. Perfetta sia come capo d’abbigliamento casual che per i più sportivi, con un tessuto realizzato ad hoc per il jogging.

Mini Zaino Pikachu

Passiamo ora a un altro gadget a tema Pokémon davvero di grande impatto a livello estetico: un mini zaino dedicato a Pikachu, con stampa allover e dimensioni pari a 27 x 21 x 12 cm circa. Con tracolla regolabile e una pratica tasca frontale, si tratta di uno zaino comodo oltre che stilisticamente davvero impeccabile.

Puzzle Pokémon Ravensburger

Parlando di puzzle, Ravensburger è senza ombra di dubbio un brand che è una vera e propria istituzione: si tratta infatti di vere e proprie opere d’arte, con un livello di dettaglio davvero invidiabile. Per chi volesse mettersi alla prova, ecco allora un puzzle da 5000 pezzi dedicato ai Pokémon più amati di sempre: da Pikachu a Psyduck passando per Charizard, Snorlax e tantissimi altri.

Tracolla Pokémon

Ecco a voi una delle più belle borse a tracolla a tema Pokémon sul mercato, con dimensioni 29 x 20 x 6.5 cm circa e davvero tantissimo spazio per contenere tutte le vostre cose. Troviamo infatti due scomparti interni (uno con cerniera) uniti a una pratica chiusura magnetica e alla possibilità di regolare o anche rimuovere la tracolla. Perfetta per chi viaggia ma anche per la vita di tutti i giorni, da scuola a lavoro a tutto ciò che vi pare. Mica male, vero?

Maglione natalizio Pikachu

Non è ancora Natale ma… Chi ha detto che è troppo presto per portarsi avanti? Per festeggiare il 25 dicembre con stile ecco un’idea regalo davvero eccezionale: un maglione natalizio in puro stile Pokémon, raffigurante Pikachu e realizzato in materiale poliacrilico. Un design davvero simpatico e unico nel suo genere, perfetto per rendere ancora più allegre le feste di Natale.

Bicchiere da birra Pikachu

Il modo migliore per brindare ai 25 anni dei Pokémon? Con un bicchiere da birra realizzato ad hoc! Un design unico nel suo genere, raffigurante Pikachu e l’effige che ricorda il tanto celebrato anniversario… Che aggiungere? Salute!

Cappellino Pikachu Power Nap

Amanti dei cappellini? Ecco il gadget che fa per voi: uno snapback con stampa a tema Pokémon, misura regolabile grazie alla chiusura posteriore in plastica e una circonferenza pari a 55.5-59.5 cm circa. Dotato di quattro fori di ventilazione e di pannelli frontali rinforzati, si tratta davvero di un prodotto di ottima fattura perfetto per i veri fan di Pokémon.

