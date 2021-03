Polaroid ha creato la penna 3D che stampa caramelle commestibili

La nota azienda Polaroid ha creato una penna che stampa in 3D caramelle commestibili. Questo è, probabilmente, il sogno di ogni bambino che da oggi potrà disegnare delle vere e proprie caramelle che potrà anche mangiare. La penna 3D Candy Play di Polaroid è disponibile in sei colori e sei gusti diversi (fragola, arancia, mela, uva, limone e cola). Le caramelle sono senza zucchero e adatte ai veganicosa che renderà felici anche molti genitori.

Come leggiamo sul sito Polaroid la penna 3D Candy Play è stata pensata per un bacino di utenza davvero trasversale: “Il design elegante ed ergonomico garantisce un’impugnatura naturale per qualsiasi mano. Il pulsante Start è posizionato sul pannello superiore della penna 3D, consentendo alla mano di controllare la penna nel miglior modo possibile. Assicura che sia gli utenti destri che quelli mancini siano in grado di azionare e usare la penna con la stessa facilità. Utilizza una connessione USB C, il che significa che può essere utilizzato con i cavi di ricarica della tecnologia mobile più aggiornati”.

La penna 3D Candy Play viene venduta con quattro cartucce di caramelle alla fragola gratuite ed è davvero molto facile da utilizzare anche per i bambini più piccoli. Anche il funzionamento è semplice, basta collegare la penna e attendere che la lucina al LED segnali la temperatura adatta per creare deliziose caramelle. Dopodiché si preme un pulsante e il liquido che fuoriesce dalla penna, una volta solidificato, potrà essere mangiato. Polaroid ha, inoltre, reso disponibili sul suo sito dei simpatici stancil da scaricare (a questo link) e usare come guida per le golose creazioni.

La penna 3D Candy Play non deriva da una tecnologia del tutto innovativa poiché le stampanti 3D che estrudono materiale commestibile, invece della plastica, sono già state introdotte nel mondo del design. Ciò che distingue questo prodotto è che è interamente a mano libera, consentendo a chiunque di iniziare a disegnare immediatamente, senza dover imparare alcun software o preparare prima un modello 3D. Il prezzo di lancio della 3D Candy Play di Polaroid è di cinquanta dollari, un giocattolo non troppo costoso che potrebbe far felici grandi e bambini e potrà rendere creative le creazioni per le prossime festività pasquali.