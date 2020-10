Fotocamera istantanea Polaroid Pro a 149€ nelle offerte del giorno eBay!

Dopo aver visto le occasioni del giorno Amazon è giunto il momento di analizzare anche le promozioni dell’altro colosso degli acquisti digitali, ovvero eBay e delle sue quotidiane “Offerte Imperdibili“, le cui proposte ci danno frequentemente modo di usufruire di ottimi sconti su moltissimi prodotti dei generi più vari, come smartphone, notebook ma anche elettrodomestici e capi d’abbigliamento, il tutto con super sconti in grado di tagliare i prezzi anche oltre il 50%!

Molte, dunque, sono le proposte del giorno, ma quella che vogliamo proporre alla vostra attenzione è certamente l’offerta relativa la fotocamera istantanea Polaroid Pro, che può esser acquistata a soli 149,90€ anziché a 209,86€! Disponibile in 6 colori vivaci, la Polaroid Pop è il perfetto connubio tra una classica fotocamera istantanea del brand ed una macchinetta digitale moderna, infatti monta una fotocamera da 20 MP. Non fatevi ingannare poi dalle sue dimensioni, perché Polaroid Pop contiene numerose funzioni extra come lo zoom digitale, uno stabilizzatore dei movimenti, una modalità di autoscatto ed un potente flash incorporato che permette di scattare foto anche in circostanze con poca luce.

Le foto possono esser viste nel display touchscreen LCD da 3,97″, che viene usato anche come obbiettivo nel momento di scatto, ed una volta che si è scelta la foto da stampare, è possibile editarla con sticker, disegni a mano libera o persino con particolari filtri che permettono di personalizzare e colorare il caratteristico bordo bianco delle Polaroid. Polaroid Pop inoltre presenta una memoria interna, espandibile via microSD fino a 128 GB, che consente di salvare le proprie foto preferite.

Detto questo, vi ricordiamo che le offerte incluse nelle promozioni di eBay di oggi sono numerose, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo che possiate trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità.

