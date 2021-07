Pretty Cure arriva su Crunchyroll

Pretty Cure, la storica serie majokko creata da Toei Animation sbarca su Crunchyroll che ha ufficializzato l’arrivo della prima stagione dell’anime.

Pretty Cure su Crunchyroll

Come tutte le altre serie del catalogo Crunchyroll, anche Pretty Cure, creato da Izumi Tōdō e prodotto da TOEI Animation, ABC e ADK a partire dal 2004, è disponibile in lingua originale con i sottotitoli italiani.

Questa la sinossi:

Nagisa Misumi è un’atleta eccezionale e una ragazza audace che non prende tempo per studiare ma ha un senso della giustizia molto forte. Honoka Yukishiro è una studentessa modello che vanta sempre i migliori voti della sua classe. Le due sono all’ottavo anno della scuola media femminile Verone. Nagisa e Honoka incontrano Mepple e Mipple, due misteriose creature che una notte scendono dal cielo. Queste due strane creature concedono a Nagisa e Honoka il potere di trasformarsi in supereroi chiamati “Cure Black” e Cure White”, e così le due ragazze diventano custodi del pianeta Terra.

Pretty Cure ha una lunga storia alle spalle nel nostro Paese. Trasmesso infatti per ben 8 anni sulla Rai, l’anime è riuscito a raggiugere buoni ascolti, sopra la media del canale.

I diritti italiani sono in mano alle TOEI Animation, che in precedenza, aveva “bloccato i diritti” per la creazione dell’americana Saban Glitter Force, un adattamento totalmente “americanizzato” andato in onda su Netflix. Nonostante la riconquista dei diritti e l’ottimo sharing, Rai, dopo aver trasmesso 7 serie su 18, come da lei dichiarato a causa del budget ridotto, ha smesso di mandare in onda l’anime.

Su Facebook è stata anche indetta una petizione per convincere la Rai a continuare a trasmettere le altre stagioni, per ora invano.

Ora l’anime è sbarcato su Crunchyroll, ma in lingua originale. È un peccato per il doppiaggio italiano, ma se il canale di streaming trasmetterà tutte le stagioni dell’anime, almeno potremmo sapere come si evolve la storia.

L’ultimo film del franchise di Pretty Cure è Tropical-Rouge! Pretty Cure, uscito in Giappone il 20 marzo 2020.

