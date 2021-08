DC e Warner Bros. hanno diffuso i primi dettagli e il trailer di DC FanDome 2021. Si tratta della seconda edizione della fan experience globale che si terrà il prossimo 16 ottobre completamente in diretta streaming oltre che sul sitoDCFanDome.com per la prima volta anche su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter.

Primi dettagli e trailer di DC FanDome 2021

DC FanDome 2021 sarà ancora una volta un evento virtuale completamente gratuito che coinvolgerà i fan di tutto il mondo e li porterà nuovamente ad esplorare il Multiverso DC celebrando le star e i creatori dei loro film preferiti, serie televisive dal vivo e animate, giochi, fumetti, home entertainment, e altro ancora.

Ann Sarnoff, Presidente e CEO di WarnerMedia Studios e Networks Group, ha dichiarato:

DC FanDome 2020 è stata la prima fan experience virtuale globale in assoluto, e ha mostrato ogni aspetto dell’universo DC in proporzione e numero di connessioni senza precedenti. Quest’anno, abbiamo ripreso tutto il meglio del DC FanDome e lo abbiamo portato ad un livello superiore, per offrire ai fan dei first look ancora più esclusivi, notizie inedite, interviste approfondite e confessioni dalle star e dai team creativi sui loro contenuti DC preferiti.

Al DC FanDome 2021 ovviamente sono attese anticipazioni, trailer e annunci esclusivi, filmati mai visti prima, conversazioni rivelatrici e altre sorprese. Ma cosa è stato già confermato per il DC FanDome 2021?

Si parte con il cinema: vedremo un nuovo trailer esclusivo per The Batman, nuovi contenuti dalla DC League of Super-Pets, un first look di Black Adam, un’anteprima di The Flash e un dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods.

Per quanto riguarda invece le serie televisive ci sarà un’anticipazione delle nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Sweet Tooth; un tributo a Supergirl che si concluderà dopo 6 stagioni; una celebrazione per il 100° episodio di DC’s Legends of Tomorrow; un first look alla nuova serie Naomi; infine ci sarà anche un’anteprima del season finale di Stargirl.

Ci saranno anche nuovi dettagli sui due attesissimi videogiochi Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady Studios.

DC festeggerà i primi 80 anni di Wonder Woman, icona di verità e uguaglianza, presentendo tre titoli in esclusiva: la miniserie DC Black Label Wonder Woman Historia, che espande il mito dell’Amazzoni, Nubia and the Amazons e Wonderful Women of the World, graphic novel che onora l’ispirazione che Wonder Woman ha fornito alle donne di tutto il mondo. Ci sarà anche spazio per il nuovo capitolo dell’epico crossover fra Batman/Fortnite, per l’evento Batman: Fear State, per la miniserie dedicata a Black Manta e per il ritorno del Milestone Universe.

HBO Max presenterà in anteprima assoluta la serie action comedy Peacemaker e la serie limitata DMZ. Nuovi anticipazioni anche su Titans e Doom Patrol.

Infine non mancheranno anticipazioni dal versante animato con un primo sguardo all’imminente serie limitata Aquaman: King of Atlantis; un’anteprima della terza stagione della serie per adulti Harley Quinn nonché un’anteprima di Batman: Caped Crusader, l’attesissima nuova serie animata del Cavaliere Oscuro. Ci sarà anche un’anteprima succosissima di Young Justice: Phantoms. Verranno inoltre presentati i prossimi lungometraggi d’animazione: Injustice, ispirato alla saga videoludica di successo, e Catwoman: Hunted di cui verrà mostrato il primo trailer.

Eccovi infine il trailer di DC FanDome 2021:

DC FanDome 2021 sarà completamente gratuito e sottotitolato in più lingue, tra cui arabo, portoghese brasiliano, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, russo e spagnolo.