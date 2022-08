La notizia shock della cancellazione di Batgirl, nonostante il film fosse ormai completato e avesse richiesto un budget di 90 milioni di dollari, è stata accolta in maniera molto critica dai fan della DC che hanno iniziato a essere preoccupati anche per gli altri progetti. Tra questi Peacemaker, serie TV con John Cena nei panni del vigilante, che per fortuna avrà un futuro roseo: a rassicurare i fan ci ha pensato il regista James Gunn.

secondo trailer ufficiale di Peacemaker

James Gunn rassicura i fan sul futuro di Peacemaker

A quanto pare il nuovo conglomerato Warner Bros. Discovery vorrebbe tagliare diversi contenuti legati alla DC per HBO Max e concentrarsi esclusivamente al grande schermo, ma Peacemaker è al momento salvo e la seconda stagione si farà. Gunn ha risposto su Twitter con un messaggio molto eloquente: “Si, ragazzi, state calmi”. La seconda stagione era stata annunciata dopo il grande successo della prima, diventata in breve tempo uno dei contenuti più visti della piattaforma. Gunn ha inoltre anticipato tanti altri cameo dal DCEU.

Peacemaker è l’alter ego di Christopher Smith, un uomo che crede alla pace ad ogni costo e a cui importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato. Il personaggio fu creato nel 1966 da Joe Gill e Pat Boyette per Charlton Comics, per poi entrare nell’universo DC dopo l’acquisizione della casa editrice da parte di DC Comics.

Yes, guys, calm down. — James Gunn (@JamesGunn) August 2, 2022

La prima stagione dello show, composta da 8 episodi, è stata ambientata dopo gli episodi di The Suicide Squad, fungendo al tempo stesso da sequel e spinoff del film uscito nel 2021. L’interpretazione di John Cena è stata accolta in maniera molto positiva all’unanimità: l’ex WWE Champion sembrerebbe aver dunque trovato il ruolo della carriera.

Oltre a Peacemaker, James Gunn è al lavoro su altri progetti della DC per HBO Max, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Dopo l’uscita di Guardiani della Galassia Vol.3, fissata al 2023, il regista si dedicherà esclusivamente al panorama televisivo. Nel frattempo siamo in attesa di capire se e quando Peacemaker uscirà anche in Italia (non essendo disponibile HBO Max).