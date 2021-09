Quantum Leap: in arrivo il reboot?

Quantum Leap potrebbe tornare per un reboot? È questa la domanda spontanea che nasce dopo aver sentito la conversazione tra Scott Bakula, conosciuto dai più per il ruolo di Dwayne Cassius Pride in NCIS: New Orleans, e Bob Saget durante lo streaming del suo podcast. Scott Bakula ha infatti dichiarato che la serie di Quantum Leap potrebbe tornare.

Quantum Leap: un possibile reboot?

Quantum Leap, conosciuto in Italia con il titolo In viaggio nel tempo, è una serie televisiva di fantascienza creata da Donald P, Deborah Pratt, John Hill, Paul Brown e Tom Blomquist e prodotta dal 1989-1993 per la rete NBC, per un totale di cinque stagioni e 97 episodi.

Quantum Leap ha visto Scott Bakula nei panni del Dr. Sam Beckett, un fisico che, a causa di un incidente di laboratorio durante i suoi numerosi esperimenti sui viaggi del tempo, viene sbalzato attraverso il continuum spazio-temporale dove corregge le inesattezze storiche.

Nel nostro Paese la serie venne mandata in onda per la prima volta dalla Rai negli anni novanta e in seguito da altre emittenti private.

Ora, la star di Quantum Leap Scott Bakula afferma che si sta parlando attivamente di un possibile riavvio della serie NBC:

“Ci sono delle conversazioni molto significative al riguardo in questo momento. Non so che cosa potrebbe essere. Non so chi lo avrebbe. I diritti sono stati un casino per degli anni. Non so se ora hanno risolto il problema. Questa è sempre stata la più grande complicazione.”

E ancora:

“Non so… So che ai fan piacerebbe avere un reboot. Ci sono così tante cose in corso in questo momento che devono essere messe a posto, che attualmente vanno male, e so che Beckett sarebbe molto, molto occupato. Sì, avrebbe tante cose da fare.”

Qui sotto potete guardare il podcast:

Questa, comunque, non è la prima volta che circolano queste voci. All’inizio del 2020 è stato infatti riportato che Peacock di NBC Universal stava cercando di riavviare la serie.

Non sappiamo ancora se avremo un reboot della serie e queste rimangono solo voci, anche se la possibilità è elevata. Dobbiamo solo aspettare. Per ora potete recuperare la serie completa disponile su Amazon!