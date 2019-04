R Talsorian Games: novità per The Witcher e Cyberpunk 2020

Durante l'ultima edizione del GAMA Trade Show, R Talsorian Games Inc ha mostrato delle novità per i giochi di ruolo di Cyberpunk 2020 e The Witcher

Durante l’ultima edizione del GAMA Trade Show, R Talsorian Games Inc. ha mostrato alcune anteprime dei suoi prossimi prodotti.

Le nuove uscite in programma nei prossimi mesi includono, ovviamente, nuovi contenuti per il gioco di ruolo di The Witcher, ma le novità non si limitano solo a questo, perché finalmente l’editore ha iniziato a presentare il tanto atteso sequel al suo Cyberpunk 2020.

Per quel che riguarda le novità in cantiere per The Witcher, R Talsorian ha annunciato 4 nuovi supplementi: Lords and Lands, A Witcher’s Journal, A Witcher’s Book of Tales e Witcher TRPG Easy Mode.

The Lords and Lands è il titolo del supplemento che conterrà lo schermo del master. Questo contenuto verrà pubblicato questa estate e oltre allo schermo conterrà e una dispensa da 16 pagine al cui interno troverete una nuova razza, una nuova professione, nuovi oggetti e una guida per creare png comuni.

A Witcher’s Journal sarà il titolo del bestiario ufficiale del gioco. Verrà pubblicato il 1 agosto, in occasione del prossimo GenCon. Questo manuale a colori in formato cartonato, fornirà ai master del gioco le statistiche, comportamenti, tattiche e storia di 35 mostri iconici di The Witcher. Questo manuale avrà anche una parte dedicata a delle tabelle che permetteranno la personalizzazione dei mostri, nel caso vi occorra creare un mostro con caratteristiche particolari.

The Witcher’s Book of Tales sarà una raccolta di sei nuove avventure. Questo manuale uscirà entro la fine del 2019, ma al momento non è stata comunicata ancora una data esatta.

Witcher TRPG Easy Mode sarà il quickstart del gioco di ruolo. Questo supplemento da 24 pagine introdurrà i nuovi giocatori a questo gioco di ruolo, presentando una versione semplificata del suo sistema di gioco, personaggi pregenerati e un’avventura introduttiva. Witcher TRPG Easy Mode sarà distribuita gratuitamente il 15 giugno in occasione del Free RPG Day.

Per quel che riguarda Cyberpunk, la grande novità è stato l’annuncio di Cyberpunk Red, la nuova edizione di questo classico gioco, che sarà modernizzata sia nei contenuti che nelle regole. La nuova edizione di Cyberpunk si presenterà con una versione aggiornata del classico Interlock system e un’aggiornamento del setting di gioco, che sposterà la narrazione di qualche anno in avanti, rispetto al canonico 2020, permettendo al gioco un aggiornamento sul fronte tecnologico. La storia presentata in Cyberpunk Red avrà anche il compito di fornire un ponte narrativo per il videogioco Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red.

Cyberpunk Red uscirà in formato cartonato a colori e sarà il primo manuale previsto per la nuova edizione di Cyberpunk. L’uscita del manuale è in programma per il 1 agosto, in occasione del GenCon, e avrà un costo tra i 40,00 e i 50,00$.