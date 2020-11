Rat-man in arrivo una nuova ristampa

Attraverso una diretta sul suo profilo instagram ufficiale, Leo Ortolani ha annunciato che sta lavorando ad una nuova ristampa di quella che è la sua serie più celebre: Rat-Man.

L’autore ha già fornito orientativamente le principali caratteristiche di questa nuova ristampa che si unirà alla storica Tutto Rat-Man e a Rat-Man Gigante.

Rat-man, la nuova edizione

La nuova edizione è pensata per il circuito delle librerie e fumetterie e comprenderà solo i 122 “principali” che verranno raccolti in circa 12 volumi di grande foliazione, dalle 300 alle 350 pagine. La nuova edizione ovviamente godrà anche di nuove copertine. L’editore, si lascia sottintendere nella diretta, sarà Panini Comics.

Per le altre saghe apparse sulla pubblicazione originale, Ortolani sta valutando eventuali volumi extra “monografici” o tematici. Ha confermato tuttavia che i suoi sforzi per il momento sono concentrati sul ripubblicare in volume la saga originale.

Maggiori dettagli ovviamente appena disponibili!

Rat-man, la serie

Creato da Leo Ortolani nel 1989, Rat-man è un vero e proprio fenomeno di culto non solo fra gli appassionati di fumetti in Italia. Ottenne la sua prima serie nel 1997 con un riscontro di critica e pubblico notevole toccando anche le 30.000 copie vendute, la serie si è poi chiusa nel 2017 dopo 20 anni di pubblicazione.

Il personaggio, alter-ego di Deboroh La Roccia, è nato come una parodia del genere supereroistico:

L’autore ha nel tempo approfondito la personalità del personaggio all’interno di trame più complesse e articolate nel quale il protagonista ha acquisito varie sfaccettature divenendo per alcuni aspetti un eroe tragico che riesce efficacemente a incarnare l’uomo comune senza perdere l’umorismo demenziale e al tempo stesso intelligente.

Tra il 2005 e il 2006 Stranemani e Rai Fiction avviarono la produzione di una serie televisiva d’animazione incentrata sul personaggio ispirata al fumetto; fu completata nel 2006 ed è costituita da 52 episodi da 13 minuti ciascuno; venne trasmessa per la prima volta dal 20 novembre all’8 dicembre 2006 su Rai 2. Sfortunatamente però lo scarso riscontro di critica e pubblico ne interruppero la trasmissione, la serie è poi uscita completa in DVD.

Anche i fan del fumetto non hanno apprezzato pienamente la trasposizione ritenuta poco fedele alle surreali atmosfere della serie.