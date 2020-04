San Diego Comic-Con a rischio sia l’edizione 2020 che 2021?

Il San Diego Comic-Con è una delle più importanti convention fumettistiche del mondo al pari della francese Angouleme e della nostrana Lucca e la prima di quelle di prima grandezza ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Affrontare tuttavia è un verbo usato impropriamente perché la kermesse californiana rischia di saltare, come prevedibile d’altronde visto la situazione attuale legata all’emergenza stessa, non solo per l’edizione di questa ma anche per quella dell’anno prossimo.

A parlare infatti è stato il governatore della California, Gavin Newsom, che in una serie di dichiarazioni ufficiali ha confermato che la prospettiva di eventi che raduni centinaia, migliaia e decine di migliaia di persone per il momento non è contemplabile almeno finché non si svilupperà una immunità di gregge o verrà messo a punto un vaccino efficace.

Il punto di vista del governatore californiano, condiviso da altri politici e anche da esponenti della comunità scientifica, è legato ovviamente anche alle riaperture essenziali, come quelle delle scuole, che necessitano di una serie di procedure lunghe e complesse da mettere a punto come sanificazioni di ambienti, monitoraggio degli spostamenti e così via che per eventi sportivi o legati all’intrattenimento sarebbe impossibili da attuare nel brevissimo periodo.

Inoltre parlando di vaccino, e con tempistiche che la comunità scientifica individua in 12/18 mesi per la creazione del vaccino stesso ma solo dopo che la fase di studio della malattia sarà terminata, ad essere indubbio è anche il San Diego Comic-Con 2021.

Il San Diego Comic-Con è solo l’ultima in ordine di tempo fra le convention a doversi adattare ad una industria dell’intrattenimento che sta velocemente cercando di adattare non solo la sua fruizione ma anche a questo punto la sua stessa promozione.

Il San Diego Comic-Con è solo l'ultima in ordine di tempo fra le convention a doversi adattare ad una industria dell'intrattenimento che sta velocemente cercando di adattare non solo la sua fruizione ma anche a questo punto la sua stessa promozione.