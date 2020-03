Fiere Comics & Games 2020: tutte le date aggiornate

Quando si terranno il Cartoomics di Milano, il Romics o il Comicon di Napoli? A quali appuntamenti andrà a sovrapporsi Play: festival del gioco? Visti i numerosi rinvii necessari a causa della recente emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus raccoglieremo in questo articolo le nuove date delle più importanti manifestazioni dedicate al mondo del fumetto e del gioco in modo da permettervi di pianificare al meglio le vostre visite alle maggiori manifestazioni di settore.

Play: festival del gioco

Data Originale: dal 3 al 5 Aprile

Nuova Data Annunciata: dal 22 al 24 Maggio

Rinvio di un mese e mezzo per la manifestazione modenese, i cui biglietti, però, rimarranno validi.

Romics

Data Originale: dal 2 al 5 Aprile

Nuova Data Annunciata: dal 30 maggio al 2 giugno

Il rinvio della manifestazione romana porterà la stessa a sovrapporsi, purtroppo, con l’Etna Comics, portandola nello stesso weekend della fiera di Catania.

Milano Comics & Games

Date Confermate: 9-10 Maggio

ARF!

Date Confermate: dal 22 al 23 Maggio

Etna Comics

Date Confermate: dal 29 Maggio al 2 Giugno

Comicon Napoli

Data Originale: dal 30 Aprile al 3 Maggio

Nuova Data Annunciata: fine Giugno – Inizio Luglio

Nonostante il termine della misura cautelativa attualmente sia fissato per il 3 Aprile, gli organizzatori hanno deciso di rinviare comunque la manifestazione campana, indicando, per ora, solamente il periodo e non i giorni precisi.

Festa Dell’Unicorno

Date Confermate: Dal 24 al 26 Luglio

Cartoomics (accorpato a Games Week)

Data Originale: dal 13 al 15 Marzo

Nuova Data Annunciata: dal 2 al 4 Ottobre

La fiera di Milano situata a Rho Fiera Milano, e una delle più importanti del nord Italia, verrà accorpata alla Games Week, creando un unico evento dalle dimensioni decisamente importanti.

Lucca Comics & Games

Date Confermate: dal 28 Ottobre al 1 Novembre

Seguiranno aggiornamenti costanti sulle date delle principali manifestazioni dedicate alla Cultura Pop.