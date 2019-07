Sandman: l’opera di Gaiman diventerà una serie Netflix

Sandman, opera nata dal genio di Neil Gaiman, è stata scelta come soggetto per una nuova serie Netflix.

Dopo il grande successo di American Gods e Good Omens, si ritorna a parlare delle opere di Neil Gaiman, ma questa volta si cambia piattaforma passando da Amazon Prime a Netflix. Secondo l’Hollywood Reporter, Sandman, serie a fumetti pubblicata da DC Comics, avrà una sua trasposizione live-action. Pare che lo showrunner a capo della sceneggiatura sarà Allan Heinberg, con David S. Goyer e lo stesso Neil Gaiman alla produzione.

Netflix pare che abbia firmato un accordo con Warner Bros per produrre la serie e pare che si tratterà del più costoso investimento mai fatto per uno show. Particolare anche las celta di Warner di non trasmettere Sandman sulla propria piattaforma streaming ma di “cederlo” a Netflix probabilmente sperando in una distribuzione più profittevole. Attualmente non siamo ancora a conoscenza di dettagli sul cast, sul numero di puntate o su un’eventuale data d’uscita.

Erano anni che i fan richiedevano una serie dedicata a Sandman, a tal punto che nel 2013 si era parlato di un ipotetico film con protagonista Joseph Gordon-Lewitt, ma il tutto sfumò in breve tempo.

La storia di Sandman è ormai attiva da più di 30 anni e ha all’attivo circa 75 numeri. La storia ruota attorno a Sogno (Dream) signore del regno dei sogni. Si tratta di una figura solitaria, sempre vestita di nero e spesso chiamato anche Morfeo, Oneiros o il plasmatore. Sogno è uno dei sette Eterni che incarnano e regolano ognuno un particolare aspetto dell’esistenza umana come la morte o la disperazione.

Il character design di Sogno sembra quasi rievocare l’aspetto di Robert Smith dei The Cure o dei membri delle band gothic rock anni 70.

Vi terremo costantemente aggiornati su tutti gli sviluppi della produzione della serie Sandman.