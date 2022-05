Satoshi Shiki, noto anche in Italia grazie a RIOT of the world prima e a Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda (Dororo to Hyakkimaru Den) dopo, entrambi editi dalla Planet Manga, torna con un nuovo manga intitolato Akuma Kojo (La principessa demone). Vediamo tutti i dettagli.

Il nuovo manga di Satoshi Shiki

A dare la notizia è stato il numero di giugno della rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha secondo il quale il nuovo manga di Satoshi Shiki verrà lanciato nel prossimo numero della rivista il 26 maggio.

Il manga adatta la storia originale di Biyori Harunohi. Avrà un primo capitolo di 82 pagine e una pagina di apertura a colori. La storia è incentrata su una ragazza demone che sogna costantemente un mondo pieno di luce in un mondo moderno con scuole, treni, autobus, amici, famiglia, film e libri. Alla fine del sogno si ritrova in una stanza bianca, prima di essere avvolta dall’oscurità e svegliarsi di nuovo. Desiderava così tanto quel mondo di luce che quando un cerchio di evocazione appare davanti a lei, entra in esso e si risveglia nel corpo di un bambino all’interno di un regno sacro.

A proposito di Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda è il remake del manga Dororo (recuperatelo su Amazon) creato da Osamu Tezuka negli anni sessanta. In Giappone Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda è in corso di serializzazione dal 19 ottobre 2018 sulla rivista Champion RED di Akita Shoten. In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga che descrive così la trama:

Una vita sacrificata ancor prima di venire al mondo in nome della brama di potere di un avido genitore. Un corpo dilaniato dai demoni, uno scarto abbandonato non appena ha visto la luce. La strada di Hyakkimaru è una lotta senza tregua per reclamare ciò che gli è stato tolto, un cammino di rinascita percorso in compagnia del ladruncolo Dororo.

Sia il manga originale che il remake hanno generato un adattamento anime. Il primo è uscito nel 1969 con il titolo Dororo e ha cambiato nome in Dororo e Hyakkimaru dopo l’episodio 14. L’anime, a differenza del manga, ha un finale conclusivo. Nel 2019 è uscita una nuova trasposizione animata, un reboot della serie originale, con personaggi quasi completamente diversi dalle loro controparti del 1969 e con un finale diverso.