Promozione e sconti LEGO della settimana dallo shop ufficiale

Vi segnaliamo oggi quelli che sono gli sconti e le promozioni direttamente dal LEGO shop, il portale dedicato alle popolari costruzioni a base di mattoncini.

Vi segnaliamo oggi quelli che sono gli sconti e le promozioni direttamente dal LEGO shop, il portale dedicato alle popolari costruzioni a base di mattoncini. LEGO, infatti, è da sempre attiva nel campo della promozione dei suoi prodotti, la qual cosa avviene periodicamente anche dal punto di vista della proposta di set scontati e di ricche promozioni relative al programma VIP (ovvero il programma che premia gli iscritti al portale) e con regali periodici per gli quanti acquistano un minimo di 50€ su alcuni specifici prodotti.

Questo mese, ad esempio, in vista dell’arrivo al cinema di Frozen II – Il segreto di Arendelle, LEGO offre in regalo, con acquisti pari o superiori ai 50€, un set esclusivo e da collezione dedicato al personaggio di Olaf (che potete vedere qui), il simpatico pupazzo di neve del film, intento nel set a consegnare i regali di Natale con una apposita slitta.

Sul portale, inoltre, anche questo mese è possibile incrementare il proprio livello VIP grazie ad acquisti specifici proposti da LEGO. In particolare dal 4 al 31 ottobre si potranno ottenere doppi punti grazie all’acquisto del set LEGO Star Wars dedicato all’A-Wing Starfighter della Resistenza (set 75248).

Dotato di cabina di pilotaggio apribile con lo spazio per il personaggio di Snap Wexley Star Wars incluso, carrello retrattile, cannoni a molla non azionabili e 2 shooter a molla integrati, questa dettagliata nave stellare del film Star Wars: L’ascesa di Skywalker ispirerà le giovani menti ed è un fantastico oggetto da collezione per qualsiasi fan. Il set include anche la minifigure del Tenente Connix per tante divertenti avventure nello spazio in più.

Dal 1° al 31 ottobre, e sempre all’insegna dei doppi punti, si potrà optare per il set LEGO Star Wars Comandante droide della linea BOOST (set 75253). Grazie ad esso è possibile costruire e controllare tramite app 3 dei droidi della popolare saga: R2-D2, un droide Gonk e un droide topo, ognuno con le proprie personalità e abilità. Il set aiuta i bambini a sviluppare il loro pensiero critico e le capacità di problem solving creativo, li introduce ai concetti di base dell’ingegneria e della robotica e, altrettanto importante, consente loro di giocare in una galassia ricca ed espansiva piena di icone indimenticabili come Luke Skywalker.

Vediamo ora i set più interessanti in promozione questa settimana. Al seguente link, invece, potrete consultare l’offerta completa dei prodotti LEGO in promozione.

Sconti Set LEGO

Altri prodotti LEGO

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!