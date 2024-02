LEGO: Scopri i nuovissimi set celebrativi dedicati a Star Wars!

Nell'universo del collezionismo e del modellismo, poche collaborazioni possono vantare il successo e la longevità di quella tra LEGO e Star Wars. Nel 2024, questa partnership celebra i 25 anni di LEGO Star Wars, un quarto di secolo di avventure in miniatura che hanno attraversato diverse ere. Per commemorare questo anniversario, LEGO ha rilasciato nuovi set celebrativi, che promettono di essere un viaggio nostalgico tanto per i fan di lunga data quanto per le nuove generazioni di costruttori.

Questi set non sono semplici giocattoli, ma veri e propri tributi a una saga che ha definito la cultura popolare contemporanea. Dalla precisione dei dettagli alla fedeltà verso i modelli originali, ogni pezzo è pensato per celebrare il legame tra LEGO e Star Wars, rendendo omaggio non solo alle storie che abbiamo imparato ad amare ma anche all'innovazione e alla creatività che questa collaborazione ha stimolato nel corso degli anni.

In occasione di questo storico anniversario, l'articolo che segue metterà in evidenza questi nuovi set celebrativi, allegando per ognuno le caratteristiche che li rendono unici. E per chi desidera arricchire la propria collezione, verranno forniti link per l’acquisto, con prezzi accessibili che non superano i 100€ per questi nuovi set LEGO.

Millennium Falcon

Tantive IV

Imbarco sulla Tantive IV

Invisible Hand

Battle PACK Clone Trooper e Battle Droid

The Crimson Firehawk

