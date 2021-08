Secret Wars, Marvel Studios è al lavoro sul film?

Sono ormai diversi anni che si discute l’eventualità che Marvel Studios possa portare al cinema un film ispirato a Secret Wars, nota in Italia con il titolo di Guerre Segrete, la miniserie originale a fumetti della Casa delle Idee uscita nel 1984, a conti fatti uno dei primi e importanti eventi che vedeva riuniti un numero realmente sorprendente di personaggi appartenenti alla compagnia americana. Ora, stando ad alcune dichiarazioni del fumettista e autore Jim Shooter, sembra che Marvel Studios abbia davvero intenzione di portare il colossale crossover sul grande schermo.

Shooter, sceneggiatore originale della miniserie disegnata da Mike Zeck e Bob Layton, ha partecipato alla convention Megacon (qui la notizia originale) rivelando di essere stato contattato da qualcuno dei piani alti di Marvel al fine di scrivere una novellizzazione di Guerre Segrete. Purtroppo, però, sembra che gli accordi contrattuali fossero così contorti che lo sceneggiatore ha deciso inizialmente di declinare l’offerta, sebbene a seguito di una telefonata del Senior Vice President of Operations & Procurement of Publishing di Marvel, David Bogart, sarebbe stato offerto a Shooter un contratto retroattivo di ben 10mila dollari per il lavoro.

Alla domanda circa il perché l’autore avrebbe dovuto realizzare una scrittura di Secret Wars, accennando proprio all’eventualità di un film ispirato agli eventi della miniserie a fumetti, Bogart ha replicato con un laconico “non posso dirtelo”. In realtà, nonostante non si tratti di una conferma ufficiale, il “no comment” del VPO Marvel è sicuramente un indizio piuttosto forte circa la messa in cantiere di un nuovo progetto destinato al grande schermo e ispirato proprio a Guerre Segrete. Shooter ha in ogni caso accettato il compenso di 10mila dollari, quindi qualora verrà annunciato ufficialmente un film tratto dall’epocale crossover Marvel, il suo nome figurerà certamente tra i crediti finali.

Ricordiamo che nella serie a fumetti originale di Secret Wars (qui in offerta speciale) i più potenti eroi e villain vengono teletrasportati in un mondo alieno da un personaggio noto come Arcano, che li scatena in una battaglia gli uni contro gli altri per scoprire se siano più potenti le forze del bene o quelle del male. In quell’occasione, Spider-Man incontra per la prima volta il simbionte alieno (il quale diverrà poi Venom), che si “fonde” a Peter Parker come nuovo costume nero senziente. Qualora venisse realizzato un film, è abbastanza scontato che la storia verrà adattata per venire incontro alle esigenze e ai personaggi dell’MCU.