Sei un fan di Rick & Morty? Allora forse dovresti leggerne i fumetti!

Arrivano finalmente in Italia i fumetti di Rick & Morty, popolarissima serie animata di Adult Swim che, ormai da anni, incassa successi in tutto il mondo, complice per altro la diffusione tramite Netflix, che ha reso disponibile anche nel nostro Paese le avventure della stravagante coppia partorita da Dan Harmon.

Grazie a Panini, abbiamo potuto mettere le mani sul primo brossurato, che raccoglie quelli che sono i primi 5 albi spillati dell’edizione americana che, con successo, ha ormai abbondantemente superato i 30 albi e i 3 anni di pubblicazioni continuate.

Ma com’è il fumetto di Rick & Morty? Buono, non eccezionale, ma molto buono. Il primo grande pregio della serie, è quello di non cercare una continuità a tutti i costi, ma di seguire quello che è l’iter narrativo delle stagioni animate, in cui Rick & Morty vivono delle avventure fatte e finite, sotto la cui apparenza “chiusa” c’è però l’animo di una trama orizzontale che va ad espandersi pagina dopo pagina.

Parliamo, in sostanza, di quella forma di “avventure nelle avventure” che ha fatto parte della fortuna dello show, complice una certa solidità delle situazioni che si sposa ad un uso divertente di improbabili plot twist il cui protagonista principale, ovviamente, non può che essere Rick.

A metà tra sconclusionato, geniale, e semplicemente pazzo, Rick fa buona parte del gioco narrativo tanto nella serie animata che sulla carta, senza tuttavia rubare di netto la scena a Morty, che riesce comunque ad esprimersi secondo quello che è il suo modus tipico: inadeguatezza, insicurezza, e un certo stoicismo nel continuare a seguire in giro per gli universi suo nonno.

In questo senso il volume riesce ad essere autosufficiente, diviso com’è nei cinque episodi che compongono l’evento corale che questa prima run vuole offrire al lettore, il tutto ovviamente condito da violenza, cinismo, battutacce e quel sagace mordente ampiamente riconosciuto alla serie televisiva.

Il problema, semmai, è che almeno in questo primo numero (vedremo i successivi) l’atteggiamento dei personaggi, in particolare di Rick, risulta talvolta un po’ edulcorato, come se il personaggio fosse stato in (minima) parte ripulito dei suoi stereotipi, in primis quello sessuale.

Si tratta comunque di un lavoro che, nella sua totalità, restituisce più che degnamente quello che Rick & Morty è dal punto di vista televisivo, e questo di per sé è già sinonimo di un lavoro ponderato, che trascende la volontà dell’editore (Adult Swim) di cavalcare l’onda economica del successo della serie.

Il merito è sicuramente dei testi di Zac Gorman (per altro già storyboard artist del bellissimo Over The Garden Wall), che evidentemente fan della serie, è riuscito comunque a trasmettere gran parte del feeling animato attraverso le pagine del suo lavoro. Salvo per le edulcorazioni di cui sopra, Rick, Morty e qualunque altro personaggio vecchio o nuovo, si comporta comunque in un modo che è perfettamente attinente all’immaginario creato da Dan Harmon, e questo non può che restituire una certa soddisfazione.

Il volume, per altro, è arricchito anche da diverse storie brevi in chiusura che, come per le trame “filler” di molti episodi, offrono uno spaccato sulle attività, i turbamenti e i problemi della complicata famiglia di Morty.

Ottimo, per altro, il lavoro di CJ Cannon e Mark Ellerby, rispettivamente ai disegni della storia principale ed a quelli degli episodi brevi, capaci di ricalcare in pieno lo stile della serie animata, rendendo il lavoro perfettamente in continuità con il cartoon. Artisticamente, tuttavia, la parte del leone è certamente quella di Ryan Hill, i cui colori di tutto il volume, riescono a restituire perfettamente le tonalità della serie animata, dando persino quel tocco di profondità in più che serve per evitare il “piattume” che potrebbero restituire i colori carichi e cangianti a cui lo show televisivo ci ha da tempo abituati.

In sostanza: leggendo il primo volume di Rick & Morty vi sarà impossibile non sentire la voce dei personaggi nella vostra testa, perché il lavoro fatto è, complessivamente, così buono da riuscire a restituire l’esperienza dello show televisivo. Certo mancano quei guizzi tipici di Harmon e del suo team, che hanno reso lo show diverso quel tanto che basta da alontanarlo da qualunque stereotipo televisivo, tuttavia va tenuto conto che si tratta di un primo numero, di una prima run divisa in soli cinque spillati, e che certamente questo è un fumetto che può dire (e in patria lo ha fatto) molto di più e molto meglio.

Così com’è, è un divertente entry level al mondo di Rick & Morty per quanti non ne conoscevano le improbabili gesta, ma è soprattutto una grande occasione per i fan di vivere nuove avventure di personaggi che, per troppo tempo, si fanno attendere tra una stagione e l’altra. Il bello è che questo fumetto può diventare molto più che un palliativo al prodotto televisivo, perché potenziale c’è e dipende di per sé dai suoi due protagonisti, apparentemente inesauribili in termini di gag e non solo. Speriamo soltanto che col passare del tempo non si forzi troppo la mano, e che anzi si abbandoni ogni incertezza, ogni “rabbonimento” per riportare Rick & Morty su carta al 100% del potenziale già espresso in tre stagioni di grande successo.