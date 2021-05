Svelati i set Marvel Infinity Saga in arrivo con l’estate

Sono comparsi con quasi un mese di anticipo rispetto alla data ufficiale di arrivo sugli scaffali i nuovi set LEGO Marvel ispirati a vari capitoli ed episodi della INFINITY SAGA.

Un membro del Forum della community di Brickset ha avuto modo di fotografarli sugli scaffali di un grosso negozio di giocattoli (del quale non è stato rivelato nome o recapito per motivi di riservatezza) e ha postato poi le foto sul gruppo Facebook della community stessa. Al momento disponiamo solo dei prezzi per il mercato UK e non sono ovviamente disponibili i link per l’acquisto perché i set non sono ancora stati caricati e catalogati sullo shop di lego.com. Ovviamente provvederemo ad aggiornare l’articolo non appena avremo a disposizione prezzi per l’Italia, le descrizioni ufficiali e i link per l’acquisto. Andiamo ora a scoprirli insieme.

I nuovi set LEGO Marvel INFINITY SAGA

LEGO Marvel Super Heroes #76186 Black Panther Dragon Flyer

Età : 8+

: 8+ Pezzi : 202

: 202 Prezzo (UK): £ 17,99

(UK): £ 17,99 Minifigure incluse: Black Panther, Shuri, Chitauri

(Credit photo: jedinews.com)

LEGO Marvel Super Heroes #76189 Captain America and Hydra Face-Off

Età : 4+ ( Junior , costruzione semplificata)

: 4+ ( , costruzione semplificata) Pezzi : 49

: 49 Prezzo (UK): £ 8,99

(UK): £ 8,99 Minifigure incluse: Capitan America, Agente dell’Hydra

(Credit photo: jedinews.com)

LEGO Marvel Super Heroes #76190 Iron Man: il caos di Iron Monger

Età : 9+

: 9+ Pezzi : 479

: 479 Prezzo (UK): £ 34,99

(UK): £ 34,99 Minifigure incluse: Iron Man, Pepper Potts, Obadiah Stane

(Credit photo: jedinews.com)

LEGO Marvel Super Heroes #76191 Infinity Gauntlet

Età : 18+ (set per adulti 18plus )

: 18+ (set per adulti ) Pezzi : 590

: 590 Prezzo (UK): £ 59,99

(Credit photo: jedinews.com)

LEGO Marvel Super Heroes #76192 Avengers Endgame Final Battle

Età : 8+

: 8+ Pezzi : 527

: 527 Prezzo (UK): £ 79,99

(UK): £ 79,99 Minifigure incluse: Iron Man, Capitan America, Thor, Ant-Man, Scarlet Witch, Black Panther, Thanos, Chitauri

(Credit photo: jedinews.com)

Infine, nelle ultime pagine delle istruzioni del set #76192, possiamo trovare l’immagine di un ulteriore set, il LEGO Marvel Super Heroes #76193 The Benatar, del quale però non disponiamo di alcuna informazione dal momento che non era tra i set in vendita.

(Credit photo: jedinews.com)