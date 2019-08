Shazam! arriva in Home Video: ecco un contenuto speciale in anteprima!

Grazie alla Warner Bros. Home Entertainment Italia il supereroe Shazam!, tra i più divertenti del mondo DC, è disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD.

Arriva, ad opera di Warner Bros. Home Entertainment Italia, la versione Home Video del film che vede protagonista il supereroe Shazam! disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD. Il supereroe dei fumetti che debuttò negli anni ’40 arriva in formato Home video dopo aver riscosso un discreto successo al cinema. A dirigere la storia delle origini del supereroe Shazam!, interpretato da Zachary Levi, è David F. Sandberg insieme a Mark Strong nel ruolo di antagonista e Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Djimon Hounsou.

Sicuramente tra i formati disponibili in home video, quello che necessita di un occhio di riguardo è l’edizione in Blu-Ray Steelbook (Link IBS) particolarmente adatta ai collezionisti. Ciò che distingue questo formato è la grafica semplice ma allo stesso tempo accattivante che vede in primo piano la saetta del supereroe Shazam. Per gli amanti dei fumetti segnaliamo anche che grazie ad una collaborazione fra Warner Bros Home Entertainment Italia e RW Edizioni sarà possibile acquistare su IBS il fumetto “Shazam Cambiamenti” insieme ad uno dei formati in home video il tutto con uno sconto sul prezzo del film pari a 5 euro.

Shazam! – Cambiamenti

Shazam – Cambiamenti (Link IBS)è un volume che illustra le vicende di Billy Batston da giovane, il quale ha ottenuto i poteri del supereroe Shazam! in modo tale da poter proteggere Fawcett City e il mondo. In un momento di frustrazione però i poteri vengono persi quasi completamente. Dunque, come si comporterà il giovane Billy nel momento in cui si trova a dover affrontare i criminali e ad essere sprovvisto dei suoi superpoteri? Shazam! – Cambiamenti sicuramente è un volume che può essere apprezzato sia dei fan che da sempre seguono le vicende del supereroe, ma anche da chi ha voglia di scoprire e conoscere meglio Shazam!

Sinossi

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il supereroe Shazam (Zachary Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Contenuto speciale in anteprima

Vi proponiamo in anteprima un estratto di un contenuto speciale presente nelle edizioni Home Video di Shazam! che presenta una serie di dietro le quinte sulla lavorazione del titolo.

Shazam! Home Video

4K ULTRA HD

Durata: 131 minuti c.ca

Video: 2160p Ultra High Definition 16×92.39:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1, Francese 5.1, Turco 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Spagnolo, Polacco, Norvegese, Svedese, Coreano, Turco, Francese, Finlandese, Danese, Cinese, Cantonese, Arabo. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Più di 90 minuti super -carichi di contenuti speciali.

Un Esclusivo Motion Comic: SUPERHERO HOOKY

Apertura e Finale Alternativi

Scene Eliminate

Le Gag

I Provini

Sul Set con Zachary Levi

La Storia di Shazam

BLU-RAY

Durata: 131 minuti c.ca

Video: 1080p High Definition 16×9 2.39:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Spagnolo, Polacco, Greco. Non Udenti: Italiano, Inglese

Contenuti speciali:

Più di 90 minuti super -carichi di contenuti speciali.

Un Esclusivo Motion Comic: SUPERHERO HOOKY

Apertura e Finale Alternativi

Scene Eliminate

Le Gag

I Provini

Sul Set con Zachary Levi

La Storia di Shazam

DVD

Durata: 126 minuti ca

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

Who is shazam?

Esplora la storia di Shazam! dalle origini del fumetto fino alle sue rappresentazioni sul grande e piccolo schermo. Scopri cosa rende Shazam! diverso da tutti gli altri Supereroi!

