Shazam! Fury of the Gods, ecco quando sarà ambientato il film

Al DC FanDome 2021, con un video dietro le quinte, è stato mostrato per la prima volta Shazam! Fury of the Gods, sequel del fortunato cinecomic targato DC. I primi spezzoni ci hanno permesso di fare la conoscenza di Hespera e Kalypso, interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu, oltre a un terzo personaggio interpretato da Rachel Zegler ancora avvolto nel mistero. Oltre ad uno sguardo ai nuovi costumi, il filmato ci ha permesso anche di rivedere in azione il protagonista Zachary Levi, pronto a tornare sulle scene nei panni del potente Shazam.

Durante un’apparizione al DC FanDome China, Levi ha confermato (qui la notizia originale) che Shazam! Fury of the Gods sarà ambientato 2 anni dopo il primo Shazam!. Nel film originale, Billy Batson aveva 15 anni, mentre nel sequel ne avrà 17 (quindi, solo un anno per diventare adulto). Levi ha inoltre spiegato che nel nuovo film Billy sarà diventato il leader della famiglia Shazam dopo aver passato due anni a combattere ladri e criminali.

Il fatto che Fury of the Gods sia ambientato alcuni anni dopo il film originale ha assolutamente senso, visto che altresì sarebbe difficile spiegare come e perché i giovani protagonisti del primo siano cresciuti così tanto. Vero anche che il regista David F. Sandberg ha cercato di affrettare i lavori sul film, proprio perché temeva che se il cast potesse “invecchiare” precocemente (la produzione del film è infatti già stata completata).

Shazam! Fury of the Gods vedrà nel cast anche Jack Dylan Grazer come Freddy Freeman, Asher Angel come Billy Batson e Marta Milans come Mama Rosa, e arriverà in tutti i cinema il 2 giugno 2023. Attesi anche Angel Asher nei panni del giovane Billy Batson e Jack Dylan Grazer in quelli del fratello adottivo e suo migliore amico, Freddy Freeman. Se l’attesa vi logora, vi invitiamo a recuperare il primo capitolo che trovate in versione 4K + Blu-Ray su Amazon.