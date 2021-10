Si conclude il manga di Esplorazioni Pokémon

Pokémon Journeys: The Series (Pocket Monsters: Satoshi to Gō no Monogatari) manga di Machito Gomi, in cui in Italia l’adattamento animato chiamato Esplorazioni Pokémon è andato in onda su K2, è giunto alla sua conclusione.

A dare la notizia il numero di novembre della rivista Coro Coro Comics di Shogakukan che ha pubblicato il capitolo finale del manga venerdì. Il quarto e ultimo volume sarà in vendita dal 26 novembre nelle librerie del Giappone.

A proposito di Esplorazioni Pokémon

Esplorazioni Pokémon è la ventitreesima stagione della versione doppiata della serie animata Pokémon. La stagione segue Ash e Goh mentre viaggiano per il mondo, avendo come base il Laboratorio Cerasa ad Aranciopoli, a Kanto.

In Italia, è andata in onda per la prima volta su K2 il 29 agosto 2020 con la prima puntata Benvenuto, Pikachu! e si è conclusa il 5 giugno 2021 con la puntata Ci siete andati vicino o quasi! mentre da luglio 2021, l’intera serie è disponibile su Netflix.

L’Allenatore Ash Ketchum ha un nuovo obiettivo: esplorare il mondo!

Prima però si dirige insieme a Pikachu all’inaugurazione del laboratorio Cerasa, un centro ricerche che si occupa di risolvere i misteri legati ai Pokémon di ogni regione. Ash incontra Goh, un ragazzo animato come lui da un’infinita curiosità per i Pokémon, tanto che entrambi fanno i salti di gioia di fronte alla richiesta del Professor Cerasa di diventare collaboratori di ricerca.

Ash è più determinato che mai a diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew… Tante entusiasmanti avventure attendono i nostri eroi nel viaggio attraverso il meraviglioso mondo dei Pokémon!

Vi ricordiamo che su Netflix, dall’8 ottobre, è disponibile il film Pokémon: I segreti della Giungla, mentre la nuova serie Evoluzioni Pokémon che segue alcuni Allenatori mentre migliorano le proprie abilità e crescono assieme ai propri Pokémon ha debuttato sul canale YouTube ufficiale del franchise il 9 settembre 2021.

Recuperate Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch disponibile su Amazon!