Arriva su Netflix il film Pokémon: I Segreti della Giungla

Pokémon: I segreti della Giungla, il nuovo film animato dedicato ai Pokémon sta per arrivare su Netflix. La data fissata è l’8 ottobre 2021, come annunciato dal sito ufficiale del film.

Trama e trailer di Pokémon: I segreti della Giungla

Pokémon: I segreti della Giungla è ambientato nella foresta di Okoya, in cui i protagonisti iniziano una nuova avventura inedita, in un’ambientazione particolare, in cui incontreranno creature mai viste prima d’ora.

Questa la trama di Pokémon – I Segreti della Giungla:

È nato un nuovo legame tra esseri umani e Pokémon! Nel profondo della giungla, lontano da qualsiasi insediamento umano, troviamo la foresta di Okoya, una meravigliosa area riservata ai Pokémon. In questa giungla troviamo Koko, un piccolo umano cresciuto come un Pokémon dal Pokémon misterioso Zarude. Koko è cresciuto con l’assoluta certezza di essere un Pokémon. Ma un giorno, in seguito a un incontro fortuito con Ash e Pikachu, Koko si ritrova con il suo primo amico umano. Può considerarsi un Pokémon? Oppure è semplicemente un essere umano?

Oltre quindi agli immancabili Ash e Pikachu, in Pokémon: I segreti della Giungla troveremo nuovi personaggi e nuovi Pokémon.

Qui sotto potete guardare il trailer ufficiale:

In arrivo l’anime Evoluzioni Pokémon

Oltre a Pokémon: I segreti della Giungla è in arrivo la nuova serie Evoluzioni Pokémon che seguirà alcuni Allenatori mentre migliorano le proprie abilità e crescono assieme ai propri Pokémon! A partire dal 9 settembre uscirà un episodio ogni settimana sulla app TV Pokémon e sul canale YouTube ufficiale del franchise. A questo nostro articolo potete guardare il trailer ufficiale.

Questo il calendario:

• 9 settembre 2021: “Il Campione” (Galar)

• 23 settembre 2021: “L’eclissi” (Alola)

• 7 ottobre 2021: “Il visionario” (Kalos)

• 21 ottobre 2021: “Il piano” (Unima)

• 2 dicembre 2021: “Il rivale” (Sinnoh)

• 9 dicembre 2021: “Il desiderio” (Hoenn)

• 16 dicembre 2021: “Lo spettacolo” (Johto)

• 23 dicembre 2021: “La scoperta” (Kanto)

