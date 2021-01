Slam Dunk – in arrivo un nuovo film animato

Slam Dunk, l’amatissimo seinen/spokon di Takehiko Inoue, godrà di un film animato!

A rivelarlo è stato questa mattina, a sorpresa, lo stesso sensei con un messaggio sul suo account twitter personale. Per il momento non si conosco i dettagli del progetto solo che il film sarà sviluppato da Toei Animation che aveva già realizzato sia la mitica serie animata che i 4 OAV.

Slam Dunk – il manga e l’anime

Slam Dunk è stato serializzato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1990 al 1996 ed è stato raccolto in 31 tankobon. Il manga è stato pubblicato in Italia da Planet Manga nel 1997; nel 2010 i diritti passarono a d/visual che lo ripubblicò in una edizione basata sulla deluxe giapponese in 24 volumi.

Al momento Planet Manga sta ripresentando la serie in una nuova edizione basata su quella uscita in Giappone nel 2018 in 20 volumi.

La serie ha goduto di un adattamento anime nel 1993. Si tratta di un’unica serie da 101 episodi a cui si aggiungono quattro OAV. In Italia la serie anime è andata in onda su MTV ed è uscita in home video per Yamato Video.

Questo è il tweet di annuncio di Takehiko Inoue:

Eccovi la trama di Slam Dunk:

Hanamichi Sakuragi ha i capelli rosso fuoco, è molto alto, ha un’aria truce ed è un noto attaccabrighe, non c’è da stupirsi quindi se negli anni delle scuole medie sia riuscito a farsi rifiutare da ben cinquanta ragazza. Giunto al Liceo Shohoku nella prefettura di Kanagawa però, tutto cambia, quando la bella e dolce Haruko lo approccia incuriosità proprio dalla sua altezza per porgli una semplice domanda: “Ti piace il basket?” Tanto è bastato al teppista per ringalluzzirsi e pensare di trovarsi davanti un nuovo capitolo della sua gioventù. Seguita la ragazza nella palestra della scuola, apprende per la prima volta dell’esistenza dello “Slam Dunk”, una potentissima schiacciata a canestro, massima espressione dello sport. Senza alcuna nozione dalla sua -il rosso non aveva nemmeno idea che bisognasse avvicinarsi al canestro palleggiando, e non tenendo la palla in mano-, Hanamichi salta a canestro con l’intento di schiacciare per poi sbattere rovinosamente la testa contro il tabellone. La figuraccia non gli ha comunque impedito di far colpo sulla sua nuova cotta che lo solleciterà ad iscriversi al club di basket, dove però avrà inizio la vera battaglia per il cuore di Haruko: riuscirà a convincere suo fratello maggiore Takenori Akagi, capitano della squadra, a farlo giocare? Ed in quel caso saprà fare gioco di squadra con Kaede Rukawa, giovanissimo fuoriclasse e grande amore di Haruko?