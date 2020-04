Son Goku Ultra Istinto Maximatic di Banpresto: recensione

Banpresto propone Son Goku Ultra Istinto, una nuova action figure per la linea di prodotti denominata Maximatic. Questo tipo di prodotti presenta personaggi tratti da anime come Dragon Ball Super o One Piece in formato molto grande (da qui la denominazione “Maxi”) e dalle caratteristiche costruttive e di colorazione davvero degne di nota.

Il Personaggio

La tecnica degli Dei, l’Ultra Istinto, è una nuova abilità che Goku riesce a sviluppare in maniera del tutto naturale durante il Torneo del Potere nella serie Dragon Ball Super. Durante lo scontro con Jiren (il guerriero più forte dell’universo undici) avvenuto in più riprese, Son Goku riesce a sviluppare una nuova trasformazione che vede il suo corpo reagire autonomamente agli attacchi dell’avversario, si tratta di una tecnica incredibile che perfino le divinità della distruzione faticano a padroneggiare. Tale tecnica è stata sviluppata in due diverse fasi: la prima volta che assistiamo all’utilizzo dell’ultra istinto i capelli di Goku sono ancora di colore nero ma presentano sfumature argentate come i suoi occhi; quando la tecnica viene completata, come nella fine del Torneo del Potere, i capelli assumono una colorazione totalmente argentata e l’intero corpo reagisce autonomamente agli attacchi. Si tratta di una tecnica molto difficile da sostenere per il corpo infatti senza l’adeguato allenamento Son Goku finisce per esserne soggiogato proprio poco prima dell’ultimo attacco verso Jiren. Sarà solo in seguito, durante la saga dello stregone Moro, che questa tecnica verrà adeguatamente studiata e padroneggiata.

Confezione

La scatola si presenta da subito con dimensioni davvero importanti: 25 cm di altezza e 14 cm sia in larghezza che profondità. Il materiale del packaging è un cartone robusto e spesso su cui sono stampate le grafiche della linea Maximatic dai toni scuri a contrasto con le immagini della figure. Nella parte frontale vediamo un primo piano di Son Goku nella iconica posa di guardia, i vari loghi di Bandai Spirits e Banpresto e il logo della linea Maximatic, di colore rosso, che viene replicato in maniera analoga su tutte le altre facce. Un aspetto interessante che ha attirato la nostra attenzione è la frase scritta in inglese che riporta il presente testo:

“This figure series is made of the maximum volume, the maximum molding skill, the maximum coloring technique, and the maximum thought.”

Praticamente è il produttore stesso a comunicare con i collezionisti, avvisandoci che la linea Maximatic propone il massimo sotto diversi aspetti che siamo soliti considerare anche quando analizziamo una figure. Dimensioni, scultura e colorazione sono stati espressi al loro massimo potenziale per creare questo prodotto. Dentro la scatola troviamo la figure scomposta in tre parti, dentro ad alcune buste di plastica che a loro volta sono tenute ben protette da un cartoncino marrone ripiegato. E’ incluso anche un supporto che si andrà ad agganciare allo stivale ma per fortuna (visto che esteticamente non è il massimo) la figure si regge benissimo anche da sola non ne abbiamo dovuto fare uso.

Son Goku Ultra Istinto “Maximatic”

Estratti i tre pezzi dagli involucri siamo riusciti con estrema facilità ad assemblare testa, busto e gambe. L’ottimo bilanciamento dovuto alla posa di guardia permette alla statua, alta circa 20 cm, di reggersi da sola. La dimensione del prodotto (ma anche il tipo di finitura) somiglia tantissimo a quella di un’altra serie di successo proposta da Banpresto, la linea Grandista, ed infatti la statua di questo Goku vicino ad un prodotto simile potrebbe abbinarsi molto bene. A livello di scultura la statua si presenta come un prodotto dalle qualità superiori in cui possiamo notare dettagli davvero minuziosi: dai graffi della pelle alle pieghe delle singole dita, nulla è stato trascurato. La colorazione presenta tantissime sfumatura che regalano una sensazione di realismo dovuta all’energia prodotta da Son Goku. La pelle ha una colorazione leggermente lucida mentre elementi come polsini, maglietta e stivali sono realizzati con finitura opaca. Elemento che colpisce più degli altri e abbiamo lasciato appositamente per ultimo è la testa. L’espressione di Goku è seria e concentrata, la fronte è corrugata in modo tale da palesarne l’evidenza. Gli occhi sono di colore grigio e le sopracciglia hanno la medesima finitura argentata dei capelli che dal vivo sono veramente incredibili.

Conclusioni

Con una semplice figure Banpresto è stata in grado di conferire al personaggio una bellissima rappresentazione che si colloca immediatamente nella nostra “top ten” ideale. Non sono ancora in tanti a conoscere questa versione di Son Goku essendo relativamente recente ma se siete tra coloro che seguono assiduamente tutte le puntate la vorrete sicuramente nella vostra collezione. Un vero must have che non presenta difetti di alcun tipo e dove l’unico elemento che poteva destare qualche dubbio dal punto di vista estetico (il supporto al piede) è addirittura superfluo.