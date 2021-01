Soul, come la produzione ha evitato gli stereotipi

I direttori del nuovo film Pixar, Soul, hanno affermato di aver consultato degli esperti per evitare di inserire nel film d’animazione stereotipi dannosi.

Molti fan si erano chiesti, infatti, se con questo nuovo film Pixar avrebbe riproposto gli stereotipi già visti ne La Principessa e il ranocchio. Fortunatamente il team creativo ha riconosciuto il pericolo e ha deciso di assumere una lunga lista di consulenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Insider, i consulenti del film sono stati Questlove, Jon Batiste, Daveed Diggs, Herbie Hancock, Terri Lyne Carrington, Marcus Mclaurine, George Spencer, Bradford Young, e Dr. Johnetta B. Cole. I registi hanno infatti ritenuto che avre una prospettiva esterna avrebbe aiutato a rendere Joe un personaggio più completo. Pete Docter ha spiegato:

Nicole Drum, che ha recensito Soul per Comicbook.com. ha affermato di aver apprezzato molto la rappresentazione autentica di New York City e ha lodato questa ricchezza nella sua analisi.

È proprio questa ricchezza che rende Soul molto degno del tempo di visione, nonostante le debolezze generali della storia. La New York City di Soul sembra così reale e così autentica che si potrebbe, per un momento, dimenticare che si sta guardando l’animazione. Soul è uno dei film più visivamente accattivanti che la Pixar abbia creato fino ad oggi. Anche i suoni del film sono fantastici, con un jazz elegante e una colonna sonora assolutamente strabiliante di Trent Reznor e Atticus Ross. […] Foxx’s Joe è una delizia e la musica jazz di Angela Bassett e DortheaWilliams è così cool e così splendidamente portato in vita che è facile dimenticare che questa è animazione — la sua presenza è palpabile.