Spider-Man: Far From Home, Tom Holland svela cosa ha creato lo squarcio nel Multiverso

Tom Holland, l'interprete di Spider-Man: Far From Home svela cosa ha creato lo squarcio nel Multiverso all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel.

Il trailer di Spider-Man: Far From Home ha rivelato l’esistenza del Multiverso all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, ma come ha fatto questo a crearsi? A svelarlo, senza neanche troppe sorprese, al solito è quel chiacchierone di Tom Holland.

Nella featurette “The Snap”, Nick Fury spiega che è stato “uno schiocco” a creare uno squarcio nella nostra realtà aprendo un varco con il Multiverso. Tuttavia fino ad oggi non era chiaro a quale schiocco ci si riferisse nello specifico, visto che tra Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame ne abbiamo visti differenti. L’amichevole Spider-Man di quartiere, nelle vesti di Tom Holland, giunge tuttavia in soccorso dei suoi fan svelando l’arcano: “In questo film, Mysterio è il mio nuovo miglior amico”, spiega Holland. “Lavoriamo insieme per combattere queste creature elementali che sono arrivate sulla nostra Terra passando attraverso la frattura dimensionale creata da Thanos quando ha schioccato le dita.”

E parlando di Elementali, il produttore esecutivo Eric Carroll conferma che le creature rappresentino un insieme di nemici classici provenienti dei fumetti Spider-Man: “Siamo andati a scavare a fondo ed abbiamo trovato questi personaggi. Non ho ancora intenzione di rivelare le loro identità, preferiamo siano i fan ad unire i puntini disseminati qua e là per cercare una connessione.” La vera sfida, secondo Carroll, è stata rendere accattivanti al grande pubblico generalista dei cattivi notoriamente di “serie B”: “Hydro-Man nei fumetti è un ragazzo fatto d’acqua con una t-shirt ed un buffo taglio di capelli… nei film volevamo dargli un’impronta più spaventosa e minacciosa. Sarà divertente portarlo sullo schermo, in un modo diverso ed accattivante.”

Per scoprire chi si celi dietro gli altri Elementali, e cos’abbiano comportato per il Multiverso gli altri “snap”, non rimane che attendere il 10 luglio, data in cui Spider-Man: Far From Home sarà finalmente giunto nelle sale italiane.