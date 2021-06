Spy x Family: l’anime è in arrivo?

Sembra proprio che il manga Spy x Family di Tatsuya Endō, edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga da fine ottobre 2020, avrà finalmente un adattamento anime, almeno secondo Cocomi, flautista e doppiatrice del film animato Gyoko no Nikuko-chan di Studio 4°C.

In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale della rivista FRaU di Kodansha il 10 giugno, Cocomi, ha detto infatti che non vede l’ora che arrivi l’anno prossimo perché ci sarà un adattamento anime del manga Spy x Family. Questa dichiarazione è stata poi cancellata, ma può ancora essere vista usando la Wayback Machine di Internet Archive.

Vi ricordiamo che GMO Internet, Inc. aveva registrato il nome di dominio “Spy-Family.net” attraverso il sito Onamae.com il 28 febbraio e sempre in quel mese è stato aperto un account Twitter “@spyfamily_anime”.

Spy x Family: il manga

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy x Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. Per ora la serie si compone di 47 capitoli, raccolti in 7 volumi. Il volume 8 uscirà in Giappone il 4 novembre.

La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Un romanzo ispirato al manga, scritto da Aya Yajima e intitolato SPY × FAMILY: Kazoku no Shōzō (A Portrait of a Family) ha debuttato il 2 luglio. Il libro include illustrazioni disegnate appositamente da Endō.

Il manga Spy x Family ha vinto il primo posto nella categoria manga web della rivista Da Vinci di Kaodokawa e i Tsugi ni Kuru Manga Awards del servizio di streaming Niconico nell’agosto 2019. Il manga è stato anche nominato per il 14° Manga Taisho awards all’inizio di quest’anno.

