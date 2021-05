Spy x Family raggiungerà le 10 milioni di copie

Il manga Spy x Family di Tatsuya Endō, edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga da fine ottobre 2020, avrà entro il 4 giugno oltre 10 milioni di copie in circolazione (in stampa o in digitale, ma non necessariamente ancora vendute). A dare la notizia Shueisha, che lancerà il settimo volume del manga proprio quel giorno.

Spy x Family: tirature da record

Spy x Family, pubblicato in Giappone su Shonen Jump+, ha avuto una tiratura da record fin dagli esordi:

1 milione di copie nel novembre 2019

2 milioni di copie a gennaio 2020

3 milioni di copie a maggio 2020

4 milioni di copie a luglio 2020

5,5 milioni di copie in agosto 2020

8 milioni di copie a dicembre 2020

Se davvero Spy x Family riuscirà ad avere oltre 10 milioni di copie in circolazione sarà il primo manga di Shonen Jump+ a raggiungere questo traguardo. In fondo è stato anche il primo manga originale di Shonen Jump+ ad avere una prima tiratura di oltre un milione di copie.

Spy x Family – il manga

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy x Family il 25 Marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha.

La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Un romanzo ispirato al manga, scritto da Aya Yajima e intitolato SPY × FAMILY: Kazoku no Shōzō (A Portrait of a Family) debutterà il 2 luglio. Il libro includerà illustrazioni disegnate appositamente da Endō.

Vi ricordiamo che Spy x Family ha vinto il primo posto nella categoria manga web della rivista Da Vinci di Kaodokawa e i Tsugi ni Kuru Manga Awards del servizio di streaming Niconico nell’agosto 2019. Il manga è stato anche nominato per il 14° Manga Taisho awards all’inizio di quest’anno.

Si è parlato molto di un possibile adattamento anime dopo l’apertura di dominio “Spy-Family.net” tramite il sito web Onamae.com il 28 febbraio ma per ora non ci sono né conferme né smentite al riguardo.

