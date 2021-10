Squid Game 2 dovrà rispondere a uno dei più grandi misteri della trama

Squid Game è il survival game coreano disponibile su Netflix, un drama distopico nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk e il cui titolo fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro. Visto il grande successo della prima stagione che lo ha reso famoso in tutto il mondo e, tenendo conto del finale aperto, sono molti ad attendere Squid Game 2. E se mai vedremo realizzarsi la seconda stagione, c’è un buco di trama che dovrà assolutamente essere risolto. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che, fin dalla fondazione degli Squid Game, essi sono rimasti segreti nonostante le migliaia di persone scomparse ogni volta.

Squid Game 2: il mistero delle persone scomparse

Come ben sappiamo gli Squid Game sono stati creati da un’organizzazione segreta, ma l’unico membro di cui conosciamo effettivamente l’identità, grazie a Hwang Jun-ho il poliziotto che si infiltra nell’isola del gioco per cercare suo fratello scomparso, è il Front Man. I giochi sono organizzati puramente per il divertimento di alcuni misteriosi VIP annoiati che trattano i partecipanti come se fossero dei cavalli da corsa.

Di certo è un’organizzazione massiccia, ben consolidata che sembra però non aver mai preso in considerazione il fatto che possa essere scoperta e smantellata ed è qui che nasce spontanea la domanda: è davvero possibile una cosa del genere? Questo sembra un po’ strano visto quanti giocatori vengono rilasciati vivi ogni anno, ognuno dei quali potrebbe esporre al pubblico la verità sugli Squid Game. Questo non è mai capitato e, probabilmente, è dovuto al fatto che i vincitori sono controllati sempre, in fondo è plausibile visto che, nel finale, il Front Man sapeva che Seong Gi-hun stava per imbarcarsi sull’aereo.

Inoltre i giocatori di Squid Game sono scelti con cura, e sono tutti così disperati e profondamente indebitati che è probabile che la maggior parte delle autorità non passerebbe molto tempo ad ascoltarli. L’organizzazione Squid Game è anche chiaramente molto ricca e potente, il che significa che potrebbe essere in grado di far sparire qualsiasi indagine indesiderata. Anche così, però, sembra una forzatura che i giochi siano rimasti completamente nascosti per così tanto tempo. Mentre la polizia potrebbe non voler credere a un gruppo di malfattori profondamente indebitati, sicuramente ci sarebbero molte altre persone disposte a non lasciarsi sfuggire una storia così succulenta.

C’è un altro fattore da prendere in considerazione: possibile che nessuno si sia mai posto domande sul fatto che ogni anno spariscano così tante persone? È così semplice eliminare ogni traccia della loro esistenza?

Quindi, se mai ci sarà una seconda stagione è logico pensare che questi siano degli argomenti che dovranno venire affrontanti. Squid Game 2 dovrà mostrare di più sui meccanismi interni dell’organizzazione e spiegare come il Front Man e gli altri siano stati in grado di mantenere il segreto per così tanto tempo. La cosa certa è che la stagione 2 vedrà Gi-hun alla ricerca di un modo per smantellare l’organizzazione e di conseguenza potrebbe mostrare esattamente se ci sono stati tentativi passati e perché siano falliti.

Date un’occhiata a questa pagina Amazon per scoprire tutti i gadget di Squid Game.