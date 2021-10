Squid Game diventa reale ad Abu Dhabi

Era solo una questione di tempo prima che un vero Squid Game diventasse una realtà, cosa che è effettivamente successa di recente ad Abu Dhabi.

Squid Game è il survival game coreano disponibile su Netflix, nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk e il cui titolo fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro. Il drama è già diventato un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di serie tv. Squid Game ha attirato così tanti spettatori che un provider di servizi internet sudcoreano ha fatto causa a Netflix a causa del massiccio aumento del traffico. La serie ha anche ricevuto il plauso quasi universale della critica, guadagnando un 91% di approvazione su Rotten Tomatoes.

Proprio per questo enorme successo dello show, il Centro Culturale Coreano (KCC) di Abu Dhabi il ha trasformato Squid Game in realtà, naturalmente senza l’omicidio.

Squid Game: l’evento ad Abu Dhabi

L’evento si è svolto il 12 ottobre presso il Centro Culturale Coreano di Abu Dhabi. Il direttore Nam Chan-woo ha spiegato che i giochi visti nella serie sono popolari tra i bambini in Corea e sono ricordi d’infanzia per gli adulti ma giochi simili sono diffusi anche da loro, fra i bambini degli Emirati Arabi.

I partecipanti si sono divisi in due squadre da 15 persone per competere in varie sfide proposte nella serie quali luce rossa luce verde, la sfida delle caramelle Dalgona e i giochi di capovolgimento della carta, Marbles e Ddakji.

Durante l’evento, entrambi i gruppi di squadre hanno indossato magliette con il logo dello show. Lo staff dell’evento, d’altra parte, ha indossato i costumi triangolari a cerchio rosa che ricordano le tute delle guardie indossate durante i giochi mortali di Squid Game.

A differenza della serie, l’evento di Abu Dhabi ovviamente non ha incluso violenze o spargimenti di sangue. I vincitori si sono portati a casa un premio in denaro, naturalmente non la somma vinta da Seong Gi-hun

Data l'enorme popolarità dello show, questa non sarà sicuramente l'ultima volta che Squid Game verrà giocato nella vita reale.