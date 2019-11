Star Trek: in arrivo il quarto capitolo del reboot cinematografico

La saga di Star Trek è tornata alla ribalta con una nuova serie di film, prodotti da J.J. Abrams, al cinema a partire dal 2009 e con due seguiti all’attivo (Into Darkness e Beyond), con un nuovo cast ad interpretare i personaggi storici di Spock, Kirk e tutto l’equipaggio dell’Enterprise. L’ultimo capitolo risale al 2016 e sembra che i fan non dovranno aspettare a lungo per un nuovo seguito.

Variety riporta che Noah Hawley, creatore di Fargo e Legion, è stato scelto per scrivere e dirigere il prossimo capitolo del reboot cinematografico di Star Trek.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora tenuti nascosti, le fonti dicono che il prossimo film dovrebbe vedere sempre Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldana al timone dell’Enterprise.

Il produttore sarà sempre J.J. Abrams e sarà il seguito diretto del film del 2016 Star Trek Beyond, completamente distaccato dal progetto parallelo della Paramount prodotto da Quentin Tarantino.

Già l’anno scorso, lo studio aveva provato a lanciare il quarto film, con S.J. Clarkson alla regia e Chris Hemsworth che si sarebbe unito al cast per riprendere il ruolo del padre di Chris Pine. Il film è stato accantonato quando gli accordi non sono stati raggiunti, ma lo studio spera che questo nuovo tentativo avrà più successo, con una trama diversa da quella che Hemsworth ha rifiutato.

Hawley ha iniziato la sua carriera televisiva con Bones e poi ha creato, prodotto ed è stato lo showrunner di My Generation e The Unusuals della ABC. Sembra essere nella stessa posizione di Abrams quando diresse il suo primo film Mission: Impossible , passando in seguito a Star Trek e Star Wars.