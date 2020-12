Star Wars: George Lucas spiega le stranezze dei dialoghi della trilogia prequel

I dialoghi della trilogia prequel di Star Wars sono effettivamente un po’ strani e quando i film vennero proiettati al cinema, i fan e la critica hanno avuto reazioni contrastanti, anche se ciò è in gran parte dovuto alle aspettative accumulate negli anni e al seguito appassionato della trilogia originale. George Lucas ha così voluto spiegare il perchè di quella scelta.

Nella mente del suo creatore, entrambe le trilogie dovevano onorare il tono giocoso dei serial d’avventura degli anni ’30, ma il pubblico non è riuscito a cogliere il melodramma intenzionale che era stato incorporato nei prequel, nonostante la coerenza di tono con i film originali:

“Ogni dialogo è presentato in modo molto onesto, non è affatto ironico, ed è recitato fino alla fine. Sono perfettamente coerenti non solo con il resto del film, ma con lo stile generale di Star Wars. La maggior parte delle persone non lo capisce. Non comprende che ci sia un motivo di fondo che è molto simile a un serial degli anni ’30 o al matinée del sabato. Siamo nel periodo più romantico della realizzazione di film e film d’avventura. E L’attacco dei cloni è ancora più melodrammatico degli altri.”