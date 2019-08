Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ecco il nuovo trailer

E' stato diffuso su internet il trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, già presentato durante il D23 2019.

Il trailer di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è stato uno dei protagonisti del D23 Expo tenutosi lo scorso weekend. Lo speciale filmato è stato mostrato durante il panel dedicato alla saga partorita dal genio di George Lucas ed è, in parte, una dichiarazione d’amore ai film precedenti e ai personaggi che lo hanno caratterizzato per tutti questi anni. Da poco il trailer è stato diffuso su internet, mostrando scene di Episodio IX mai viste prima d’ora e scatenando le congetture dei fan.

La scena del footage che ha scioccato il pubblico è stata proprio quella che ha come protagonista Rey. La ragazza, interpretata da Daisy Ridley, indossa un cappuccio nero che ricorda molto l’abbigliamento dei Sith, ma il dettaglio più sconvolgente riguarda la sua spada laser di colore rosso. Questi due indizi sembrano dare per certo un passaggio della ragazza al Lato Oscuro, ma attualmente nulla è certo. Dovremmo aspettare dicembre prima di avere qualche risposta certa riguardo il destino dei protagonisti e sul perché della presenza di Palpatine.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams e in questo episodio torneranno delle vecchie conoscenze, come Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams e Carrie Fisher che, grazie al materiale in archivio, è riuscita a dare una conclusione al proprio personaggio. Ci saranno, ovviamente, i protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd e Lupita Nyong’o.

Sempre durante il D23 è stata rivelata la presenza di Keri Russel nei panni di Zorri Bliss, una vecchia conoscenza di Poe Dameron.

Il film uscirà in tutte le sale il 18 dicembre 2019, sarà prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan e verrà abbellito con le musiche di John Williams.