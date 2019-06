Stranger Things 3: arriva il trailer finale!

Netflix ha appena pubblicato un nuovo spettacolare teaser trailer di Stranger Things 3, il quale preannuncia l'arrivo di una minaccia potrebbe mettere a repentaglio gli abitanti della cittadina di Hawkins.

Il tanto atteso terzo capitolo della serie televisiva statunitense Stranger Things, ambientata negli anni ’80, sarà disponibile in steaming tra non molto, esattamente a partire dal 4 luglio prossimo. Netflix, nel frattempo, ha recentemente pubblicato un nuovo spettacolare teaser trailer, il quale preannuncia l’arrivo di una minaccia che potrebbe mettere in pericolo i nostri giovani protagonisti.

E, in attesa di vedere i nuovi episodi, ecco la sinossi di Stranger Things 3:

“È il 1985 a Hawkins, nell’Indiana, ed è arrivato il caldo estivo. La scuola è finita, c’è un centro commerciale nuovo di zecca in città, ed i ragazzi di Hawkins stanno entrando nell’età adulta. Il romanticismo sboccia e complica le dinamiche del gruppo, e tutti dovranno capire come crescere… senza crescere. Nel frattempo, il pericolo incombe. Quando la città è minacciata da vecchi nemici e nuove minacce, Undici e i suoi amici ricordano che il male non finisce; si evolve. Ora dovranno unirsi per sopravvivere e ricordare che l’amicizia è sempre più forte della paura”.

Lo show ideato da Matt e Ross Duffer, composto da 8 episodi, avrà lo stesso cast della prima e della seconda stagione, vedremo quindi Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder, Charlie Heaton e Natalia Dyer e Joe Keery.

Di seguito troverete il nuovo trailer della serie TV ambientata nella tranquilla Hawkins.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di sapere come si evolveranno le vicende dopo aver assistito alla prima e alla seconda stagione di Stranger Things?