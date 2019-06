Stranger Things 3: Nike realizza linea d’abbigliamento

A partire dal 4 luglio 2019 vedremo il ritorno sul piccolo schermo di Stranger Things con la terza stagione. Per questa occasione, la Nike ha deciso di realizzare una linea d’abbigliamento dedicata alla serie TV ambientata negli anni ’80. La nota marca sportiva è pronta a rendere felici i fan del famoso telefilm, ed ha infatti realizzato magliette, felpe, cappellini e una linea di scarpe da ginnastica che si ispirano alla Hawkins High School.

Già a partire dal 27 giugno potrebbero essere disponibili le prime sneakers insieme ad alcuni capi di abbigliamento. Nei giorni successivi, precisamente dai primi giorni di luglio, sarà disponibile una linea di prodotti che riguarderà solo ed esclusivamente scarpe da ginnastica ispirate, in questo caso, all’Independence Day 1985. Sicuramente la collaborazione della Nike con Stranger Things sarà un successo.

Di seguito la presentazione, condivisa sul sito ufficiale Nike, della linea d’abbigliamento ispirata alla terza stagione della serie TV ambientata nella tranquilla cittadina di Hawkins, che andrà in onda su Netflix:

“Ambientata nell’estate del 1985, questa stagione di Stranger Things vede la piccola cittadina di Hawkins, Indiana, al centro di cambiamenti (e non è una sorpresa). Il gruppo di protagonisti dello show è all’inizio delle scuole superiori, alle prese con temi come amore e amicizia, e impegnato contro un pericolo incombente. Così come nelle prime due stagioni, la nostalgia degli anni ’80 permea ogni angolo di Hawkins. Questa dinamica si estende all’abbigliamento, dove le scarpe e il marchio Nike erano comuni. Fuori dallo schermo, questa nostalgia è l’impulso che ha spinto a creare la Nike Stranger Things Collection, in cui spiccano i modelli Cortez, Blazer e Tailwind”.