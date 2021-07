Summer Time Rendering: il manga edito da Star Comics verrà adattato in anime

La serie manga Summer Time Rendering di Yasuki Tanaka, pubblicata in Italia da Star Comics, sarà trasposta in anime. A dare l’annuncio l’account Twitter della serie che ha anche rivelato una prima key visual e una data d’uscita, fissata per il 2022. Per ora non sono state fornite ulteriori informazioni.

Summer Time Rendering: il manga

Il manga di Summer Time Rendering (Samā Taimu Renda) è scritto e illustrato da Yasuki Tanaka ed è stato serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha con cadenza settimanale da 23 ottobre 2017 al 1º febbraio 2021. A partire dal 4 novembre 2020, è stato raccolto in 12 volumi tankōbon sempre da Shueisha, con il primo volume pubblicato il 2 febbraio 2018.

In Italia la serie è stata acquistata dalla casa editrice Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 19 giugno 2019 con un totale di 12 volumi pubblicati fino ad ora.

Questa la trama:

Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull’isola per assistere al funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell’isola. Ma circostanze misteriose cominceranno a emergere riguardo alla morte di Ushio, e – col verificarsi di inspiegabili eventi – Shinpei si troverà precipitato in una spirale oscura e drammatica. Fra colpi di scena, suspense e atmosfere inquietanti, si snoda la trama di uno dei thriller a fumetti più coinvolgenti degli ultimi anni, una storia che vi farà saltare sulla sedia a ogni pagina e che ha entusiasmato addirittura Kohei Horikoshi, il celebre autore di My Hero Academia!

