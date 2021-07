Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 14 luglio 2021. Da segnalare il terzo volume di Solo Leveling, il box di Hello World e il 72° volume di Gintama. Per Astra invece c’è il volume Dead Drop (Valiant) firmato da Ales Kot.

Potete già controllare le novità Star Comics in arrivo a luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato!

Le uscite Star Comics del 14 luglio

SOLO LEVELING 3

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 8,90

Dopo essere sopravvissuto agli eventi del letale Dungeon doppio, il giovane hunter Jinwoo Sung scopre di aver avuto un Secondo Risveglio. Così, dopo aver affrontato una serie di quest giornaliere, il ragazzo decide di avventurarsi all’interno dell’instance che si trova nella stazione di Hapjeong, dove affronterà la sua prima vera sfida…

Acquista SOLO LEVELING 3 su Aamazon.

HELLO WORLD – BOX

Manatsu Suzuki, Yoshihiro Sono

13×18, B, b/n e colore, 192 +176 pp, con sovraccoperta, € 12,90

Un giorno il timido liceale Naomi Katagaki s’imbatte in uno sconosciuto che dice di essere il se stesso di dieci anni dopo. L’uomo gli rivela che presto si metterà insieme a una compagna di classe, Ruri Ichigyo, che però, di lì a poco, rimarrà coinvolta in un terribile incidente. Per salvare la ragazza di cui è innamorato, Naomi accetta di collaborare con l’uomo del futuro, ma inaspettatamente la ragazza gli viene portata via. Intenzionato a ritrovarla e a riportarla indietro, sarà costretto ad affrontare proprio l’altro se stesso… Come andrà a finire lo scontro fra i due Naomi?! Una romantica miniserie in due volumi tratta dall’omonimo e acclamato film d’animazione scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito, raccolta in un elegante box da collezione assolutamente imperdibile!

Acquista HELLO WORLD – BOX su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 8

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Ren e Yoh stanno combattendo dopo essere entrambi riusciti a far evolvere il proprio Over Soul. Ren assale il suo avversario usando tutto il potere medianico che gli è rimasto, mentre Yoh si prepara a fermare l’attacco… Chi dei due sarà in grado di superare le eliminatorie e accedere alla fase finale del torneo?!

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 8 su Amazon.

JOJOLION 24

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,70

Il nuovo Rokakaka si trova da qualche parte all’interno della residenza Higashikata. Nel frattempo Yasuho è finita in una brutta situazione e Norisuke cerca di aiutarla, ma… Qual è “la strada giusta” scelta da Jobin, quella che dovrebbe portare la famiglia Higashikata alla vittoria? E quale destino attende Josuke?

Acquista JOJOLION 24 su Amazon.

TO YOUR ETERNITY 14

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Fushi si risveglia in un’epoca dominata dalla pace e fa la conoscenza di un ragazzo di nome Yuki che si offre di ospitarlo a casa sua insieme a tutti i suoi vecchi compagni. Questo permette loro di trascorre dei momenti sereni, ma quando Fushi incontra Mizuha, una discendente di Hayase, tutto comincia a cambiare. La situazione precipita rapidamente quando la ragazza, a causa di una grande sofferenza che si porta dentro, arriva a compiere un gesto estremo… La “pace” che Fushi credeva di aver costruito era soltanto qualcosa di effimero?

Acquista TO YOUR ETERNITY 14 su Amazon.

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 9

CLAMP

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, € 4,50

Alla giornata delle lezioni a porte aperte Sakura invita suo padre Fujitaka, mentre per Akiho partecipa Kaito! Le due amiche sono felici di avere con sé a scuola le persone che per loro sono più importanti, ma l’obiettivo di Kaito è un altro… Perché Sakura genera le Clear Card? E qual è il vero scopo per cui Kaito ha raggiunto la città di Tomoeda?!

Acquista CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 9 su Amazon.

OLYMPIA KYKLOS 4

Mari Yamazaki

13×18, B, b/n e col., 194 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Ad Atene, la capitale della cultura, Demetrio incontra Platone. Il grande filosofo, che disprezzava l’arte, è rimasto colpito dalla Fenice di Osamu Tezuka e comincia ad accorgersi che anche lo “sport” può trasmettere un importante messaggio. Poi Demetrio finisce nuovamente per essere catapultato nel futuro… Chi incontrerà nel 2020?

Acquista OLYMPIA KYKLOS 4 su Amazon.

SUMMER TIME RENDERING 12

Yasuki Tanaka

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Per riportare in vita Ushio, Shinpei e i suoi amici cercano l’Ushio della nona volta, che dovrebbe arrivare trasportata dalla corrente del canale di Kii. Tuttavia anche Haine, che dopo aver assunto la personalità di Shinpei ne conosce i processi mentali, sta cercando la ragazza. Riusciranno Shinpei e Ushio a ricongiungersi?

Acquista SUMMER TIME RENDERING 12 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 4

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Come reagirà Zen, accorso in aiuto di Shirayuki, incalzata in cima alla torretta, davanti al gesto della ragazza? Il legame tra il principe e l’erborista sembra farsi sempre più profondo. E che dire delle parole che escono improvvisamente dalla bocca di Zen?! Si scoprirà qualcosa anche sull’incontro tra quest’ultimo e Mitsuhide…

Acquista SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 4 su Amazon.

GINTAMA 72

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Ensho e Takasugi incrociano le spade! Questo scontro alimenterà la spirale di vendetta che li tiene da sempre incollati ai campi di battaglia, oppure…?! Sulla Terra, nel frattempo, intervengono nuovi attori per bloccare l’impeto della Vena del Drago andata fuori controllo, e persino Sadaharu si mobilita per proprio conto!

Acquista GINTAMA 72 su Amazon.

Le uscite Astra del 14 luglio

DEAD DROP

Ales Kot, Adam Gorham

17×26, B, colore, 112 pp, € 8,90

C’è un mercato nero segreto a New York. È nascosto in bella vista, nelle nostre strade, nei treni e nei ristoranti. Chi sa muovercisi si scambia segreti straordinari. Ma quando il segreto in circolazione è un’arma biologica derivata dalla tecnologia della Vigna, i migliori agenti al mondo devono intervenire per fermare il potenziale disastro. Altrimenti, in meno di trenta minuti, non ci sarà nessun mondo in cui tornare. X-O Manowar, Archer, Neville Alcott, Detective Cejudo e Betamax sono pronti a salvare il mondo.

Acquista DEAD DROP su Amazon.