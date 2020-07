Superman – Henry Cavill parla del suo ritorno e della Snyder Cut

Mai come nelle ultime settimane la macchina delle speculazioni e delle voci si è concentrata sul futuro dei Worlds of DC ovvero dell’universo cinematografico con protagonista i personaggi DC al cui centro, al netto dell’annuncio della Justice League Snyder Cut, sembra sempre essere Superman ed il ritorno di Henry Cavill.

Inizialmente si era parlato di una serie di cammei per Cavill che così sarebbe ritornato gradualmente ad indossare i panni di Superman prima di una eventuale pellicola solista ideale seguito del controverso Man of Steel.

Recentemente l’attore inglese è stato intervistato da Variety e ha parlato apertamente delle voci sul suo ritorno dicendo che queste voci sono sempre più selvagge e la quantità di speculazioni sono straordinarie e talvolta davvero frustranti. Cavill ha precisato che attualmente non ci sono conversazioni in atto con Warner Bros. ma che la cosa più importante è l’entusiasmo della gente riguardo Superman.

Henry Cavill ha infine ribadito come sarebbe assolutamente interessato ad interpretare nuovamente Superman, un personaggio per cui sente ancora tanta responsabilità per quello che rappresenta in ogni angolo del globo tanto da farlo desistere nel interagire con i fan su internet e stuzzicarli magari con qualche mezza verità.

Riguardo l’arrivo della Justice League Snyder Cut su HBO Max invece l’attore non si è definito sorpreso indicando proprio le piattaforme streaming come luogo ideale per questo tipo di iniziative e che si tratta di una opportunità straordinario per Zack Snyder di mostrare il suo lavoro e la sua visione cosa davvero importante per un narratore e un regista. Anche lui come tanti fan si è definito entusiasta di poterla finalmente vedere.

Intervista da Variety, Sandra Dewey – Presidente delle produzioni e business operations di WarnerMedia Entertainment, si è sbilanciata confermando che Justice League Snyder Cut debutterà sulla piattaforma streaming HBO Max nel primo semestre del 2021 (early to mid-2021 – NdT) senza però fornire una data specifica.

Probabile che maggiori dettagli si abbiano il prossimo 22 agosto durante la convention virtuale DC FanDome. Solo pochi giorni invece era stato diffuso il primissimo teaser della Justice League Snyder Cut con Darkseid che vi riproponiamo: