“L’arma malvagia definitiva“, “il più letale di tutti“, questi sono alcuni degli epiteti offerti a quello che sarà il nemico principale di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film animato ideato da Akira Toriyama ed ispirato al mondo di Dragon Ball in uscita nelle sale giapponesi l’11 giugno 2022.

Ma chi sarà il villain principale? Ve lo riveliamo, ma attenti a non proseguire qualora non voleste incappare in anticipazioni indesiderate.

Senza perderci in ulteriori indugi, secondo un report esclusivo e in anteprima da parte di due utenti accreditati e influenti del mondo di Dragon Ball, @EmperorBigD e @DBSChronicles, rivelano che Cell sarebbe destinato a tornare nelle scene e potrebbe essere il nemico principale del nuovo film animato.

Andando maggiormente nel dettaglio, nel corso delle ultime ore il primo utente di Twitter di citato ha pubblicato una conversazione tramite mail con una fonte vicina a Toei Animation. La fonte, cui identità non viene svelata per privacy, rivelava nel gennaio 2020 che la produzione stesse progettando un film su Cell previsto per le ultime battute del 2021. Tuttavia, l’arrivo improvviso della pandemia da COVID-19 ha rimandato diversi progetti e limitato gli accessi in presenza presso gli studi, facendo slittare ad effetto domino annunci e piani.

Here is the email that I got from January 2020 from a source. I have blacked out important details to protect their identity. I did not report on it because I could not double source it ATT. He states they planned a "Cell" Movie for late 2021. The pandemic postponed [Cont] pic.twitter.com/6q89ZR50ci — Geekdom101 Max (@EmperorBigD) June 1, 2022

Viene specificato che ad affrontare Cell nella sua nuova versione, denominata ufficiosamente Cell Max (il nome potrebbe essere differente), sarà appunto Gohan il quale servirà da personaggio principale.

Il rumor è stato anche accompagnato dal secondo utente di Twitter citato che ha cercato di fornire, in base alle informazioni posseduto, una sorta di design. Raggiungibile qui per la visione, la nuova versione dello storico villain lo renderebbe gigante, ma con le medesime caratteristiche della forma perfetta. La nuova forma sarebbe contraddistinta da sclera e corna rossa.

Ribadiamo che quanto emerso non è frutto di dichiarazioni ufficiose diffuse da utenti accreditati e che possiedono fonti vicine alla produzione. Attendiamo, in ogni caso, conferma dalla parte competente.

Che Gohan, finalmente in azione da protagonista, si ritroverà a dover affrontare di nuovo il nemico che ha già affrontato e abbattuto una volta? Tanti punti sembrano convergere verso la conferma, basti vedere la scelta di rendere il figlio di Goku protagonista proprio in questo progetto e il ritorno dell’armata del Fiocco Rosso (casa che ha dato i natali allo storico e temibile Cell). In più questo segnerebbe il vero primo ritorno ufficiale del cyborg creato dal Dr. Gero dopo Freezer e Broly.

Il film animato, ricordiamo, uscirà anche nei cinema italiani per Crunchyroll a partire da questa Estate (data ancora da definirsi, tuttavia). Ecco di seguito una sinossi:

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Volete conoscere quanto più possibile in merito al nuovo progetto prima di dirigervi al cinema? Preparatevi in anticipo recuperando il nostro speciale qui.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 84, con i primi 80 scritti raccolti in 18 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 16 volumi già disponibili per l’acquisto. Recuperate su Amazon Dragon Ball Super 16.