Con Dragon Ball Super – Super Hero, a distanza di tre anni da Dragon Ball Super: Broly, Dragon Ball, il celebre e immortale best-seller di Akira Toriyama, ritorna nei cinema per il secondo film legato alla serie sequel di Dragon Ball Super. Si tratta del ventunesimo film animato ma solo il quarto considerato canonico del franchise dopo Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei (2013), Dragon Ball Z: La Resurrezione di “F” (2015) e Dragon Ball Super: Broly (2018). Tutti questi film sono considerati canonici poiché realizzati da un’idea originale di Akira Toriyama.

Dragon Ball Super – Super Hero: tutto quello che c’è da sapere

Dragon Ball Super – Super Hero: trama e trailer

Eccovi la sinossi di Dragon Ball Super – Super Hero:

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Mentre questo è il trailer ufficiale:

Dragon Ball Super – Super Hero: la data di uscita in Italia

Crunchyroll, il noto distributore e piattaforma streaming anime, porterà Dragon Ball Super – Super Hero in Italia e nel resto del mondo a parte da questa Estate, sebbene ad oggi non si conoscono ulteriori dettagli in seno alla data. Il film invece uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 11 giugno 2022 e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe una durata di 120 minuti.

Le origini

Quali sono le origini di Dragon Ball Super – Super Hero? Nel 2019, pochi mesi dopo l’uscita giapponese del predecessore Dragon Ball Super: Broly (14 dicembre 2018) e di quella italiana (27 febbraio 2019), il produttore del film, Hayashida Norihiro, e il leader di Dragon Ball Room e caporedattore di V-Jump (rivista che ospita il manga di Dragon Ball Super), Akio Iyoku, dichiaravano di aver gettato i primi passi per la produzione del prossimo film, quindi ormai in cantiere e con idee già stabilite. Dopo il successo di Broly, i due responsabili avevano fortemente rimarcato l’idea di alzare l’asticella e raggiungere vette sempre più alte con le prossime produzioni, e Dragon Ball Super: Super Hero ha l’onere di portare sulle sue spalle questo ambizioso obiettivo.

Per la regia di Tetsuro Kodama, Dragon Ball Super – Super Hero è stato ufficialmente annunciato con la produzione di Toei Animation e da un soggetto, storia, dialoghi e character design di Akira Toriyama in occasione del Comic-Con di San Diego dello scorso anno. I produttori hanno poi svelato che, in realtà, i piani preliminari erano stati avviati già nel 2018, addirittura prima dell’uscita di Dragon Ball Super: Broly con l’obiettivo di raccontare una storia ricca di combattimenti spettacolari in grado di rispondere all’entusiasmo generato dal successo del precedente film.

Tra le novità sulla produzione, il film è il primo del franchise ad integrare la CGI nelle animazioni discostandosi dalle precedenti interazioni cinematografiche e in particolar modo da Dragon Ball Super: Broly che si rifaceva in maniera estremamente classicheggiante al classico stile degli anime anni 80-90. Anche lo stesso Toriyama-sensei, commentando l’annuncio del film, aveva anticipato che Dragon Ball Super – Super Hero avrebbe esplorato territori mai visti prima in termini di estetica. In occasione del Jump Festa 2022 dello scorso dicembre inoltre, il celebre mangaka reiterava l’impressionante qualità dell’animazione.

Relativamente al titolo del film, Dragon Ball Super: Super Hero, Akio Iyoku ha dichiarato che è stato deciso dopo aver completato il processo di scrittura. Vi sono stati tanti momenti di discussione sulla parola “Super” nel titolo dal momento che volevano convergere verso l’idea che tutti possono essere eroi. Potrebbe sembrare parecchio clichè, ma è questo il motivo per cui i produttori hanno optato per quella denominazione.

Il contributo di Akira Toriyama

Quando il regista del film animato, Tetsuro Kodama, ha cominciato a lavorare al progetto il primo materiale che ha ricevuto da Akira Toriyama, secondo le sue recenti dichiarazioni, è stata la sua sceneggiatura e un disegno di Carmine (personaggio inedito, ndr.) realizzato dal maestro in persona. Nel leggere la sceneggiatura, il regista è rimasto colpito dal numero dei personaggi presenti e dai dettagli. In più Kodama ha precisato che, per qualche ragione, è entrato subito in risonanza con il personaggio di Carmine.

Non solo sceneggiatura, infatti, il maestro Toriyama ha lanciato le linee guida sul character design dei personaggi inediti. Ha realizzato gli Androidi Gamma #1 e Gamma #2, due nuovi androidi gemelli dell’armata del Fiocco Rosso. Al Jump Festa 2022 (dicembre 2021) è stato annunciato che il primo sarà interpretato da Hiroshi Kamiya (Trafalgar Law, Levi Ackermann), mentre il secondo da Mamoru Miyano (Light Yagami). Inoltre, Toriyama ha presentato il character design di Magenta (interpretato da Volcano Ota), Dr. Hedo (interpretato da Miyu Irino) e appunto, di Carmine (interpretato da Ryota Takeuchi) che metteranno i bastoni fra le ruote agli eroi.

Dragon Ball Super – Super Hero: i personaggi

Diversamente dagli ultimi lungometraggi, Dragon Ball Super: Super Hero dedicherà una parte della sua narrazione a momenti di vita quotidiana legata ai personaggi principali, senza tralasciare chiaramente la componente tipica del combattimento.

In relazione ai personaggi, invece, diversamente dalle consuetudini, saranno Gohan e Piccolo a ricoprire il ruolo di protagonisti principali all’interno della narrazione. Dalle prime sequenze ed immagini, il primogenito di Goku, impegnato come sempre anche nella sua attività da ricercatore, tornerà a combattere a piena potenza rispolverando anche il mitico Super Saiyan.

Akira Toriyama in persona ha precisato che desiderava dare i natali ad un nuovo supereroe facendo interagire Gohan e Piccolo nella loro battaglia contro gli androidi Gamma e anche per dare di nuovo spessore al primogenito di Goku, secondo Toriyama stesso, il guerriero più forte. Al fine di reintrodurre Gohan, ha scelto il suo amato maestro Piccolo come motivatore piuttosto che Goku.

Anche Piccolo non sarà assolutamente da meno dal momento che il film animato sarà il palcoscenico per una sua nuova forma denominata “Potenziale Scatenato“. Ecco come appare il guerriero del pianeta Namek nella sua nuova versione:

Veniamo adesso ai personaggi inediti realizzati da Akira Toriyama stesso. Piccola curiosità: tra questi personaggi non ve n’è nemmeno uno per la fazione dei buoni, tutti i personaggi infatti sono affiliati allo storico Fiocco Rosso.

Il Fiocco Rosso è un’organizzazione criminale paramilitare comandata in origine dal Comandante Red il quale cova l’obiettivo di ottenere le Sfere del Drago per divenire più alto. A larghe vedute, l’organizzazione punta alla conquista del mondo, ma, sebbene composta da forti affiliati e tecnologie all’avanguardia, Goku distrugge la sede centrale e ne sconfigge i componenti. Nonostante ciò, come noto, Dr. Gero, uno degli scienziati di spicco, sopravvive all’assalto e costruisce dei nuovi cyborg per vendicarsi del Saiyan.

Ve li presentiamo con nome, design, doppiatore e breve descrizione i personaggi inediti che appariranno nel film animato.

MAGENTA (Volcano Ota)

È il presidente della Red Pharmaceuticals che controllata la nuova armata del Fiocco Rosso. Ha affidato al Dr. Hedo il compito di creare i nuovi androidi gemelli del Fiocco Rosso: Gamma #1 e Gamma #2. Fra il materiale promozionale destinato al pubblico giapponese, è apparsa una spilletta con la versione in armatura di Magenta. È, pertanto, possibile che il personaggio si evolverà in tal senso mediante della tecnologia. La medesima modalità è stata svelata ufficialmente con le nuove sequenze (raggiungibili qui). Ecco a voi come appare il personaggio:

CARMINE (Ryota Takeuchi)

Carmine è il braccio destro di Magenta e suo autista personale assunto presso l’armata del Fiocco Rosso attraverso la sua società di copertura Red Pharmaceuticals. Carmine possiede il medesimo ruolo di Segretario Black pur rimanendo al servizio di Magenta il quale ricopre il posto di leader dell’armata del Fiocco Rosso un tempo controllata da Commander Red.

DR. HEDO (Miyu Irino)

Si tratta di un geniale scienziato assunto dall’armata del Fiocco Rosso attraverso la società di copertura Red Pharmaceuticals. È il creatore dei nuovi androidi gemelli, Gamma #1 e Gamma #2. È uno degli antagonisti principali del film. Il nome del personaggio pare sia un riferimento al modo di dire giapponese usato per le prevenzioni mediche al vomitare, in contrasto a Dr. Gero cui nome si riferisce al modo di dire giapponese corrisponderete all’atto del vomitare.

GAMMA #1 (Hiroshi Kamiya)

Gamma #1 è un androide dell’armata del Fiocco Rosso. È stato creato dal Dr. Hedo ed è uno degli antagonisti del film. Diversamente dal suo gemello, Gamma #1 possiede una personalità calma e leale. Il design della testa somiglia al supereroe giapponese, Ultraman, e il nome è un riferimento alla lettera dell’alfabeto greco “Gamma”.

GAMMA #2 (Mamoru Miyano)

Esattamente come il gemello appena citato, Gamma #2 è un androide dell’armata del Fiocco Rosso. È sempre stato creato dal Dr. Hedo ed è uno degli antagonisti del film. Anche se appartenente all’armata, l’androide si definisce un supereroe. Rispetto a Gamma #1 pare più rilassato e allegro e ha l’abitudine di fare pose di entrata e uscita. Il design della testa somiglia al supereroe giapponese, Ultraman, e il nome è un riferimento alla lettera dell’alfabeto greco “Gamma”.

Torneranno nelle scene gli storici personaggi: Goku, Vegeta, Bulma, Crilin, Freezer e sarà dedicato spazio anche al Broly di Dragon Ball Super: Broly impegnato sul pianeta del Dio della Distruzione Beerus e dell’Angelo Whis in allenamento. Al momento resta ignoto il ruolo dell’inarrestabile Saiyan, ma è indubbio che avrà voce in capitolo ad un certo punto della narrazione.

Inoltre, appariranno i personaggi che lo stesso Goku conosce da quando è bambino: Karin, Dende, Yajirobe. Ci sarà anche la piccola Pan alle prese con i primi allenamenti da guerriera Saiyan e Goten e Trunks finalmente nella loro versione da adolescenti (in basso a sinistra della seguente immagine). Nella timeline ufficiale del presente è la prima volta che i due guerrieri appaiono adolescenti e, inoltre, sfoggeranno la fusione di Gotenks.

Tornando Broly, riappariranno anche i suoi nuovi alleati conosciuti per la prima volta in Dragon Ball Super: Broly e realizzati al tempo da Akira Toriyama, Lemo (ex veterano dell’armata di Freezer) e Cheelai.

Infine, precisiamo, ancora non si conosce il villain principale del lungometraggio. Le ultime sinossi, tuttavia, hanno alzato le aspettative facendo riferimento alla nascita di un’arma malvagia definitiva, chiaramente per ora ignota.

Dragon Ball Super – Super Hero: dove si colloca cronologicamente rispetto a Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo film legato alla serie sequel di Dragon Ball Super e il ventunesimo film animato complessivo ma solo il quarto considerato canonico del franchise. Dragon Ball Super: Super Hero si colloca temporalmente subito dopo gli eventi della battaglia affrontata in Dragon Ball Super: Broly e prima la fine di Dragon Ball Z con il 28° torneo Budokai Tenkaichi.

Precisamente, i magazine ufficiali editi da Shueisha ribadiscono che l’ultima battaglia combattuta sulla Terra è stata contro Broly, non considerando i due archi narrativi arrivati dopo nel manga corrispondente: Il Prigioniero della Pattuglia Galattica (Moro) e Il Sopravvissuto Granola. La scelta potrebbe essere dettata dal preservare coloro i quali non leggono il manga (edito in Italia da Star Comics) di non ricevere eventuali anticipazioni o riferimenti agli stessi prima della loro pubblicazione.

Tuttavia ad aprile 2022 è stata pubblicata su V-Jump una mappa concettuale della crescita di Gohan vista dagli occhi di Piccolo proprio perché, come abbiamo già specificato poc’anzi, il maestro e l’allievo avranno un ruolo chiave all’interno del film. Le varie tappe della crescita del Saiyan considerano anche Piccolo all’interno dell’arco narrativo di Moro (Piccolo e Gohan hanno combattuto contro il prigioniero della pattuglia galattica), pertanto anche se non direttamente specificato, il film potrebbe essere collocato dopo gli eventi dell’arco di Moro (e di conseguenza di Granola) ma senza alcun accenno specifico per non confondere coloro i quali non seguono regolarmente la pubblicazione del manga.

Dragon Ball Super – Super Hero negli altri media

All’interno degli extra del volume 18 di Dragon Ball Super, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online dal 4 aprile 2022, Toyotaro, disegnatore di Dragon Ball Super, ha realizzato un disegno speciale per promuovere il lungometraggio. L’autore giapponese ha così presentato il suo tocco personale a Gamma #1 e Gamma #2, ma non solo.

Ecco a voi l’illustrazione:

Come da tradizione, infine, Dragon Ball Super: Super Hero sarà adattato in una light novel narrante i medesimi eventi. Con la stesura affidata a Masatoshi Kusakabe, uscirà in Giappone e negozi online il 14 giugno 2022, tre giorni dopo l’uscita del film.