Taika Waititi rivela chi sarà la vera star in Thor: Love and Thunder

Taika Waititi ci parla di Thor: Love and Thunder e di chi sia il reale protagonista del film in una video intervista rilasciata a MTV News.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema di tutto il mondo solamente alla fine del 2021, ma i fan non stanno più nella pelle per cercare di capire alcuni dettagli sul film di Taika Waititi.

Su questo nuovo capitolo della saga che vede protagonista il Dio del Tuono sappiamo ben poco da quando è stato annunciato allo scorso San Diego Comic-Con. Poche ore fa, però, Taika Waititi ha rivelato a MTV News quale sarà il personaggio principale del film. E, dobbiamo dire che scegliere tra il Thor interpretato da Chris Hemsworth e The Mighty Thor interpretata da Natalie Portman è davvero arduo, ma Waititi non ha alcun dubbio.

Ai microfoni di MTV News, Waititi ha dichiarato che il personaggio principale di Thor: Love and Thunder è Thor interpretato da Hemsworth, ribadendo che è un film su Thor, e che The Mighty Thor è si all’interno del film ma non è la protagonista principale. Ma, come potrete vedere nel video qui sotto, Waititi è stato molto lapidario nella sua dichiarazione non ha lasciato spazio ad ulteriori interpretazioni, parlando anche del suo coinvolgimento come attore in The Suicide Squad di James Gunn.

Dal video potete anche ascoltare le altre domande fatte a Waititi circa Thor: Love and Thunder e soprattutto come ha convinto Natalie Portman a tornare a far parte del Marvel Cinematic Universe: “Le ho solamente chiesto, sei interessata a tornare a far parte di questo progetto ma fare qualcosa di completamente differente?

Thor: Love and Thunder è sicuramente uno dei film più attesi della Fase Quattro della Marvel. Stando poi alle indiscrezioni e, anche, a quello che sappiamo già circa la pellicola, si rivelerà una vera sorpresa tutto ciò che emergerà con il passare dei mesi. Noi attendiamo fiduciosi!