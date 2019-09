Suicide Squad: svelati i primi dettagli sul cast

Rivelato l'inizio delle riprese di Suicide Squad e la lista dei nomi degli attori che faranno parte del cast ufficiale, tra new entry e vecchie glorie.

La prossima settimana il cast del nuovo film dedicato alla Suicide Squad si incontrerà ad Atlanta sotto le direttive di Warner Bros. e DC Comics. Le riprese del nuovo film di James Gunn si svolgeranno, a partire dal mese di settembre 2019, per tre mesi in Georgia e per un mese a Panama. Warner Bros. ha confermato l’inizio delle riprese ma non ha commentato la scelta delle location.

Il nuovo film dedicato alla Suicide Squad, con ogni probabilità sarà un film non strettamente legato al primo, una storia isolata, quindi, non connessa con altre storie e altri personaggi DC che abbiamo già visto sul grande schermo.

Per farci un’idea generale sulla storia che il film andrà a raccontare non possiamo, allora, prescindere dal cast. A tal proposito è proprio il regista del film, James Gunn, a dare qualche anticipazione dal suo profilo Instagram.

Alcuni dei nomi che troviamo nella lista condivisa da James Gunn non sono nuovi, già avevano preso parte al primo film di Suicide Squad distribuito nel 2016. Quindi, se Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis e Joel Kinnaman prenderanno parte a questo film, vedremo tornare, rispettivamente, i personaggi di Harley Quinn, Captain Boomerang, Amanda Waller e Rick Flag, pronti per un altro round sul grande schermo.

Con ogni probabilità David Dastmalchian interpreterà Polka-Dot Man, Daniela Melchior sarà Ratcatcher. Era stata anche anticipata la partecipazione al film di John Cena che vedremo, probabilmente, nei panni Peacemaker. I nomi di Sean Gunn, Joaquín Cosío, Mayling Ng, Juan Diego Botto, Alice Braga, Tinashe Kajese, Julio Ruiz e Jennifer Holland non erano ancora trapelati e, verosimilmente, riusciremo a capire quali saranno i loro ruoli nel corso dei prossimi mesi.