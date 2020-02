Tales from the Loop: il trailer della nuova serie Amazon sul romanzo di Simon Stålenhag

Amazon lancerà, questa primavera, la nuova serie Tales from the Loop e lo annuncia con il primo trailer ufficiale dove possiamo osservare come prendono vita le illustrazioni digitali di Simon Stålenhag. La serie è prodotta da Fox21 Television Studios e Amazon Studios in collaborazione con 6th & Idaho e Indio Studio.

Tales from the Loop prende spunto proprio dal romanzo illustrato di Stålenhag intitolato Loop e sarà composta da otto episodi ideati da Nathaniel Halpern e prodotta, tra gli altri, anche da Matt Reeves e Adam Berg. Il cast vede la partecipazione di Jonathan Pryce, Paul Schneider e Rebecca Hall.

La sinossi ufficiale è la seguente:

Tales from the Loop esplora la città e le persone che abitano sopra il Loop, una macchina costruita per sbloccare ed esplorare i misteri dell’universo, rendendo possibili cose che fino a quel momento appartenevano esclusivamente al regno della fantascienza. In questa città misteriosa e fantastica vengono raccontate intense storie umane che mettono a nudo esperenze emotive universali utilizzando il fascino della narrazione di genere.

Lo show sarà presentato in anteprima il 16 marzo al SXSW e debutterà sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video il 3 aprile. Ricordiamo che nel 2017, Loop è stato adattato in un gioco di ruolo dal titolo proprio di Tales from the Loop e vinse ben cinque ENnie Awards tra cui Miglior Gioco e Miglior Prodotto dell’Anno. Nello stesso anno sono iniziati i lavori per produrre la suddetta serie Tv.