Tenet è stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi

Tenet, l’attesa nuova pellicola cinematografica del regista Christopher Nolan, ha subito un nuovo rinvio dell’uscita da parte della casa di produzione Warner Bros. Scritto, diretto e prodotto da Nolan in collaborazione con la moglie Emma Thomas, il nuovo thriller di spionaggio sarebbe dovuto uscire il fine settimana scorso (17 luglio), ma dopo la chiusura delle sale cinematografiche statunitensi a causa dell’emergenza Coronavirus l’uscita è stata posticipata al 31 luglio. Successivamente ha visto un nuovo spostamento al 12 agosto con conseguente confusione anche a livello internazionale.

Warner Bros. ha adesso ufficialmente ritirato Tenet dal suo programma di uscita, ma questa volta la data è stata lasciata da destinarsi. Alcune voci interne alla produzione dichiarano che la nuova data di uscita sarà annunciata a breve, ma al momento l’unica certezza è che il film uscirà nel 2020.

Toby Emmerich, presidente di Warner Bros., ha affermato:

“I nostri obiettivi durante tutto questo processo sono stati quelli di assicurare le più alte probabilità di successo per i nostri film e allo stesso tempo di essere pronti a sostenere i nostri partner, le sale cinematografiche, con nuovi contenuti non appena potranno riaprire in sicurezza.”

La sopracitata dichiarazione è arrivata poiché lo studio di produzione ha spostato anche un’altra uscita molto attesa, ovvero quella del sequel dell’horror The Conjuring. Il terzo capitolo della celebre saga dell’orrore è stato spostato ufficialmente dall’11 settembre 2020 al 4 giugno 2021. Tra le altre importanti uscite attese per quest’anno da parte di Warner Bros. restano, quindi, Wonder Woman 1984 ad ottobre e Dune a dicembre, ma restano ugualmente le paure di ulteriori rinvii.

Ricordiamo che Tenet vede nel cast attori del calibro di John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh. John David Washington è il nuovo protagonista di Tenet che racconta un’azione epica che ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all’evoluzione, mentre un agente segreto deve cercare in tutti i modi di prevenire la Terza Guerra Mondiale.

Il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare in una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Non un vero e proprio viaggio nel tempo, ma una sorta di inversione temporale.