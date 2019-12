Thanos, la Nendoroid da Good Smile Company

Thanos, direttamente da Avengers: Endgame, è il nuovo personaggio scelto per la linea Nendoroid di Good Smile Company. Questa serie di piccole figures è composta da soggetti caratterizzati da una particolarissima rappresentazione in SD (super deformed). La Nendoroid sarà dotata di un corpo completamente snodato offrendo al collezionista una piccola versione del temutissimo titano pazzo Thanos.

Thanos è il principale nemico di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, anche se in realtà tutto ciò che abbiamo visto dai primi film del MCU ha lo scopo di portare alla luce le gemme dell’infinito e quindi….Thanos. Questo personaggio nasce dalla matita di Jim Starlin nei primi anni 70 e fa la sua prima comparsa in un albo dedicato ad Iron Man. Il nome deriva da Thanato (la personificazione della Morte nel mito greco). Il piano principale di Thanos è rendere sostenibile la vita nell’universo e per raggiungere questo scopo non si pone problemi nel decimare – o meglio – dimezzare gli abitanti dei pianeti che visita di volta in volta. Grazie alle Gemme dell’infinito riesce finalmente a compiere il suo sogno, schioccando le dita fa sparire metà della popolazione dell’universo.

Thanos, nonostante la dimensione ridotta, sarà completamente articolato e dotato di vari accessori ed effetti da poter cambiare. Il volto, ad esempio, sarà possibile cambiarlo con un secondo in dotazione dall’aspetto più minaccioso. Saranno inoltre presenti mani intercambiabili, armi e il nano gauntlet costruito da Tony Stark. Come gli altri Nendoroid sarà realizzato completamente in plastica e raggiungerà una altezza di circa 13 cm. All’interno del prodotto troveremo anche un utilissimo bonus, il piedistallo, che ci consentirà di posizionare la figure nel modo più sicuro.

Thanos è in preordine sul sito Good Smile Company al seguente link ad un prezzo di 67,90 euro (a cui vanno aggiunte le spedizioni) con uscita stimata per il mese di Giugno 2020.