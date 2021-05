The 100 – La Serie Completa, la recensione del cofanetto DVD

The 100 è una serie televisiva creata da Jason Rothenberg che prende liberamente ispirazione dall’omonima serie di romanzi di Kass Morgan. Lo spettacolo ha avuto inizio nel 2014 ed è terminata nel 2020 dopo ben sette stagioni e 100 episodi. Dal 6 maggio è disponibile anche in Italia, grazie a Warner Bros., un cofanetto di 24 DVD che contiene tutti gli episodi dello show. Scopriamo insieme come si presenta e se vale la pena acquistarlo, sia per coloro che non hanno mai visto la serie, sia per chi l’ha già vista, ma avrebbe voglia di recuperare qualche contenuto extra interessante.

Il cofanetto a 360 gradi

Il cofanetto di The 100 – La Serie Completa è tanto elegante quanto delicato. È, infatti, realizzato in cartoncino sottile privo di plastificazione e chiuso su cinque lati poiché il sesto è tenuto aperto per consentire l’inserimento dei DVD. Al tatto la scatola è abbastanza instabile e tende a deformarsi a causa della sua leggerezza e poca robustezza.

A tal proposito, infatti, si notano anche le chiusure e le piegature che portano a un altro “piccolo” problema: avete presente quando provate a conservare un mazzo di carte nell’apposita scatolina, ma spingete troppo in fondo e vi escono dall’altro lato? Ecco, potrebbe succedervi la stessa cosa con i DVD. Insomma, si poteva ovviare per l’utilizzo di una scatola unica che rendesse, quantomeno, più semplice e sicuro l’utilizzo e la trasportabilità.

Dal punto di vista prettamente estetico, invece, la scatola presenta una bella grafica in alta definizione della locandina della serie impreziosita, lateralmente, dalle locandine delle sette stagioni e posteriormente da alcuni frame provenienti dai 100 episodi oltre alle varie informazioni tecniche del contenuto audiovisivo. Al suo interno sono conservati solo i DVD e non è presente alcun gadget dedicato alla serie.

I DVD sono inseriti all’interno delle classiche confezioni di plastica trasparente decorate con la stampa delle locandine ufficiali di ogni stagione, da alcuni spezzoni dei vari episodi e dai contenuti speciali presenti in ogni cofanetto. Una volta aperti, al loro interno sono conservati dai tre ai quattro dischi grazie a un selettore mobile di plastica. Insomma, nel complesso si tratta di un cofanetto discreto che fa comunque la sua bella figura in ogni libreria.

The 100 – La Serie Completa: Stagione 1

La prima stagione è ambientata esattamente 97 anni dopo una guerra nucleare che ha distrutto il pianeta Terra. I soli esseri umani sopravvissuti vivono sull’Arca, una vecchia stazione spaziale alle prese con problemi di sovraffollamento e scarsità di risorse. Posti di fronte a scelte difficili, i leader dell’Arca decidono di rispedire sulla Terra 100 giovani prigionieri per testare le condizioni di vita sul pianeta. La sopravvivenza dell’umanità è affidata a loro e questi dovranno imparare a vincere i contrasti interni e a farsi strada in un territorio selvaggio e ostile caratterizzato da pericolose radiazioni, condizioni imprevedibili e predatori invisibili.

Per quanto riguarda la resa grafica, questo è l’unico cofanetto ad avere un formato a 1.85:11. Nonostante non sia in versione Blu-Ray e non possa, quindi, contare sull’alta definizione, la prima stagione di The 100 si difende molto bene. Non si nota particolare rumore, nemmeno nelle scene più movimentate e la resa dei colori è decisamente naturale soprattutto per quelli più scuri, di cui la serie è piena. I contorni delle figure sono sempre abbastanza nette e definite e c’è una buona attenzione anche ai dettagli, che non perdono mai in nitidezza.

Buona l’offerta riguardante l’audio che, purtroppo, offre un Dolby Digital 5.1 solo per la lingua inglese, mentre per l’italiano bisogna accontentarsi di un accettabile 2.0. Presenti, però, altre lingue ovvero francese e tedesco anch’essi in Dolby Digital 2.0. L’unica pecca è il volume un po’ basso di default che diventa fastidioso soprattutto in impianti home theatre.

Soddisfacente l’offerta extra del cofanetto della prima stagione di The 100. Nel primo DVD è presente la registrazione del panel dedicato alla serie al Comic-Con di San Diego del 2013, ovvero un filmato di circa 14 minuti in cui la serie viene presentata al grande pubblico, davanti alla presenza di una buona parte del cast. Nel terzo DVD, invece, ci sono due scene eliminate di cui spicca l’emozionante monologo inedito di Bellamy. Oltre a queste, vi sono anche il commento audio all’ultimo episodio della prima stagione e il La creazione The 100, un macro menu che conduce lo spettatore nel dietro le quinte della realizzazione dello show.

Qui troviamo quattro categorie: Gli inizi (dedicato alle origini del progetto), L’Arca (dove il cast e i produttori parlano della mitologia della serie), Una Nuova Terra e Terresti (si spiega come è stata creata questa nuova Terra piena di insidie e trappole) e infine Mietitori e Uomini della Montagna che conduce nel dietro le quinte del make up, dei costumi e delle acconciature dei personaggi sopravvissuti. Insomma, “chi ben comincia è a metà dell’opera”, come si suol dire.

The 100 – La Serie Completa: Stagione 2

Clarke e i suoi amici sono segregati nel Mount Weather, un bunker ricavato all’interno di una montagna dove nessuno è al sicuro, specialmente i 100 protagonisti. Quando Clarke riesce a fuggire, dà inizio a una serie di eventi che porteranno a nuove alleanze e litigi nel gruppo. Ognuno è concentrato per la propria sopravvivenza e gli eroi si chiederanno fino a dove potranno spingersi per salvare le persone che amano.

Per quanto riguarda la resa grafica, dalla stagione 2 alla stagione 7 si è scelto il formato 16:9 FF (Full Frame). L’edizione DVD, purtroppo, mostra tutti i suoi limiti le conseguenti problematiche. La compressione MPEG 2 non riesce a gestire le scene più ricche di azione con qualche micro-blocco che rende fastidiosa la visione complessiva nonostante l’uso di tecnologie di masterizzazione abbastanza recenti.

A discapito di quanto osservato con la prima stagione, la bassa risoluzione non riesce a replicare il dettaglio più delicato, presentando anche qualche problema di aliasing e ispessimento dei bordi che, per fortuna solo in pochi casi, rende difficile distinguere gli elementi su schermo. Le immagini sono poco nitide, colpa anche di una fotografia non poco rumorosa che l’encoding non è in grado di gestire. In conclusione, dalla seconda stagione in poi si osservano tutti i limiti tecnici del DVD soprattutto su televisioni di ultima generazione. Niente di scandaloso, ma è difficile da accettare considerando che la serie tecnicamente mostra davvero i muscoli.

A differenza, invece, della stagione 1, in questo caso anche la traccia audio italiana, oltre a quella inglese, è mixata in Stereo a 5.1 canali in Dolby Digital a 384kbps. Il cambiamento si sente e in questo caso si può apprezzare un ottimo doppiaggio italiano e una buona effettistica, come spari ed esplosioni e colonna sonora. Niente di speciale, ma con la 5.1 anche il subwoofer lavora senza problemi e il volume è mediamente più alto.

Classici e sintetici i contenuti speciali, che oltre a una serie di interessanti scene tagliate presentano un dietro le quinte della serie con tanto di intervista al cast che parla di scrittura e lavorazione della stagione. Molto carino il Pre-Viz Stunts che mostra alcune sequenze con gli stuntman e il confronto con il risultato finale. Il panel al Comic-Con 2014, così come quello dell’anno prima presente nel cofanetto della prima stagione, mostra il cast mentre annuncia la nuova stagione, tuttavia la raccolta delle papere della stagione è sicuramente il contenuto più divertente e curioso.

The 100 – La Serie Completa: Stagione 3

Nel corso delle due stagioni, i 100 rifugiati sono stati in guerra tra di loro, contro i Terresti e contro il Mount Weather. Molti hanno perso la vita, tutti hanno perso l’innocenza. Hanno imparato che nella lotta per la sopravvivenza ci sono solo i vivi e i morti. Ora i sopravvissuti sono tornati a casa in un mondo apparentemente pacifico. Ma riusciranno a trovare la pace dentro di loro? Ci sarà qualcosa di più importante nella vita oltre alla pura sopravvivenza?

Per quanto riguarda la resa grafica, sebbene il formato sia identico a quello della seconda stagione, l’edizione DVD mostra un leggero miglioramento con una maggiore definizione e un miglioramento nel rendering dell’immagine. Purtroppo i limiti del formato DVD sono ugualmente presenti, ma si camuffano ottimamente grazie a una compressione trasparente e dinamica. L’immagine è ancora soggetta a qualche microblocco, ma se ne contano davvero pochi rispetto a quanto osservato con la precedente stagione.

Dal punto di vista dell’audio, la traccia italiana torna inspiegabilmente nel formato 2.0 insieme al 5.1 di quella inglese con un conseguente abbassamento del volume generale. Troviamo, però, anche l’aggiunta del tedesco sempre col codec 2.0. I contenuti speciali, in questo caso, sono davvero ricchi. Non manca il panel al Comic-Con 2015 con il cast e i produttori, ma sono stati inseriti anche tanti extra di grande pregio, come Arkadia, per scoprire come le rovine siano state trasformate nella nuova casa dei sopravvissuti dell’arca, e la Nazione di Ghiaccio, un viaggio attraverso il lato oscuro dei misteriosi e selvaggi Terrestri.

Insieme a questi, si inserisce Il Viaggio di Clarke che mostra uno sguardo approfondito alla prossima fase del potente guerriero e Polis: Capitale Terrestre, nonché uno speciale rivelatorio sulla storia e i movimenti di ALIE, l’intelligenza artificiale responsabile della distruzione della Terra. Da non sottovalutare le scene d’azione senza effetti speciali che mostrano le preparazioni del cast prima e dopo e soprattutto il contenuto dal titolo Una Vittoria di Breve Durata: Decifrare il Finale in cui il creatore della serie Jason Rothenberg e il cast spiegano l’intenso colpo di scena del finale della stagione. Le “papere” degli attori sono solo la ciliegina sulla torta di alcuni tra i contenuti extra più soddisfacenti dell’intero cofanetto.

The 100 – La Serie Completa: Stagione 4

I sopravvissuti devono affrontare una terribile verità: i reattori nucleari della Terra si stanno fondendo e a breve incendieranno l’atmosfera. È rimasto qualcosa per cui vale la pena lottare? I protagonisti riusciranno ad avere un po’ di speranza sapendo che la fine è inevitabile? Passeranno i loro giorni provando a sopravvivere o useranno il loro tempo limitato per vivere? La posta in gioco non è stata mai così alta, le alleanze si stanno spezzando e le società fragili sono sull’orlo del collasso. Per i leader e per i sopravvissuti la linea tra giustizia e vendetta è sempre più labile.

La resa grafica è identica a quanto osservato con la stagione 3, quindi non ci dilunghiamo oltre. Stessa cosa vale per il comparto sonoro caratterizzato da un doppiaggio italiano in formato Dolby Digital 2.0 (così come il tedesco) e 5.1 per l’inglese.

Interessanti e divertenti, però, i contenuti speciali. Al di là delle onnipresenti scene inedite, gag e interviste al Comic-Con, qui possiamo segnalare Da Reietti a Leader (il creatore della serie e i membri del cast discutono dell’evoluzione dei personaggi), Creare un Mondo Post- Apocalittico (i membri del cast, lo scenografo James Philpott, il supervisore degli effetti visivi Micharl Cliett e il creatore della serie mostrano come è stato creato il paesaggio radioattivo), The 100: Il Viaggio di Jasper (un’analisi del carismatico Jasper Jordan da parte del cast e di Jason Rothenberg) e le scene d’azione con la partecipazione del coordinatore degli stunt Marshall Virtue.

The 100 – La Serie Completa: Stagione 5

Questa stagione inizia 6 anni dopo la fuga dei protagonisti dalla seconda apocalisse nucleare della Terra. La squadra di Bellamy è nello spazio, Clarke è a terra e centinaia di persone sono intrappolate in un bunker sotterraneo. Quando una gigantesca nave prigione atterrà sull’ultimo luogo abitabile della terra, i 100 devono unirsi per riprendere possesso della loro casa. Mentre due eserciti convergono nella stessa valle, le alleanze cambiano, gli amici diventano nemici e la marcia verso la guerra minaccia di distruggere quel che resta dell’umanità. In questa epica battaglia solo una cosa è certa: non esistono i buoni.

La resa grafica è identica a quanto osservato con la stagione 3 e 4, quindi non ci dilunghiamo oltre nemmeno in questo caso. Stessa cosa vale per il comparto sonoro caratterizzato da un doppiaggio italiano in formato Dolby Digital 2.0 (così come il tedesco) e 5.1 per l’inglese.

Veramente poco materiale, invece, per quanto riguarda gli extra. Dopo averci preso l’abitudine con le precedenti 4 stagioni, arriviamo al cofanetto della quinta stagione con un solo contenuto speciale degno di nota in cui il cast e Jason Rothenberg discutono delle tematiche e delle trasformazioni dei personaggi. Invece del Comic-Con, in questo caso, troviamo il cast al WonderCon 2018, non mancano i blooper, ma poi nient’altro di speciale.

The 100 – La Serie Completa: Stagione 6

L’incapacità di sopraffare gli istinti più battaglieri da parte dei protagonisti ha provocato la distruzione del pianeta. Ora, dopo 125 anni di sonno criogenico e un lungo viaggio interstellare, gli eroi si risvegliano in una nuova casa, l’ultimo regalo del loro caro amico Monty. L’obiettivo è semplice: fare di meglio ed essere buoni. Clarke e Bellamy, quindi, decidono di guidare l’esplorazione di questo mondo misterioso denominato Sanctum sperando di trovare la pace. Le vecchie abitudini, però, son dure a morire e, quando scoprono una società idilliaca, capiscono che non è tutto così perfetto come sembra.

Per quanto concerne la resa grafica, è alquanto evidente il salto generazionale che dimostra come le tecnologie di masterizzazione si siano evolute, evitando casi di micro-blocchi e donando una grafica pulita e limpida anche in formato DVD. Certo, la bassa risoluzione si fa ancora sentire, ma quantomeno i dettagli sono evidenti e non ci sono casi di aliasing o di impastamento visivo. Il formato audio in italiano, però, resta inspiegabilmente in Dolby Digital 2.0, con l’aggravante che il 5.1 lo troviamo sia per l’inglese che per il tedesco.

Se nella quinta stagione avevamo notato una mancanza evidente di contenuti speciali, in questo caso l’unico extra è dedicato ai momenti migliori del WonderCon 2019 in cui il cast e la produzione presentano la nuova stagione. Non vi preoccupate, manca ancora il pezzo forte che arriverà con il cofanetto dedicato alla settima stagione!

The 100 – La Serie Completa: Stagione 7

L’ultima stagione si apre con i protagonisti che provano a raccogliere i pezzi della società che hanno distrutto su Sanctum. Ancora sconvolta per la morte di sua madre, Clarke sente, forse più di chiunque altro, il peso dei tanti anni di battaglie e sconfitte. Mantenere l’ordine tra le fazioni in lotta non è semplice e il gruppo si chiede se sia davvero valsa la pena impegnarsi a fare di meglio. Allo stesso tempo devono affrontare nuovi difficilissimi ostacoli mentre esplorano i misteri dell’Anomalia. Ciò che incontreranno li metterà a dura prova da un punto di vista fisico ed emotivo.

La resa grafica è identica a quanto osservato con la stagione 6, quindi anche in questo caso non ci dilungheremo troppo. Stessa cosa vale per il comparto sonoro caratterizzato da un ormai onnipresente doppiaggio italiano in formato Dolby Digital 2.0 a cui si aggiunge il francese, mentre rimane il 5.1 per l’inglese e per il tedesco.

Ricordate che nel cofanetto della stagione 6 vi abbiamo parlato di una sorpresa che sarebbe arrivata con la settima stagione? Ecco: non ci sono extra! Nemmeno un WonderCon o un Comic-Con o qualche scena tagliata. Il cofanetto di una delle serie più amate della televisione si chiude con zero contenuti speciali.

Conclusioni

Il cofanetto DVD di The 100 – La Serie Completa è nel complesso un ottimo prodotto che consigliamo di acquistare sia agli amanti della serie che a chi si approccia per la prima volta a questo universo narrativo. Purtroppo, però, se volessimo descrivere il prodotto con una sola parola potremmo definirlo confuso; a partire dalla confezione, fino ai contenuti speciali, sono state compiute delle scelte che non riusciamo a comprendere.

Perché, ad esempio, mettere la lingua italiana in formato Dolby Digital 5.1 solo nel cofanetto della seconda stagione, e non rimasterizzare tutte le stagioni con le nuove tecnologie, invece di presentare solo le prime con una resa grafica ormai anacronistica? Perché inoltre limitare progressivamente i contenuti speciali, fino ad azzerarli del tutto nel cofanetto dell’ultima stagione? Sia chiaro, non sono difetti che rovinano l’esperienza visiva e la bellezza della serie, ma dimostrano come sia mancata una cura in più che avrebbe reso il prodotto in un best buy assoluto.